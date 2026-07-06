Старый пластик превратится в бесполезную карту в полночь: к какому штрафу готовиться

Три года водители жили в режиме расслабленного транса. Государство выдало инъекцию спокойствия: права, истекающие в 2022–2025 годах, продлили автоматически. Но халява — субстанция испаряющаяся. Пока вы наслаждаетесь "бессрочным" пластиком, юридический механизм продолжает тикать. Те, кто привык доверять цифрам на карточке, рискуют проснуться пешеходами с пустым кошельком.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Ловушка лишних суток и цена ошибки

Магия трехлетнего продления скоро развеется. Если срок действия вашего удостоверения вышел, оно превращается в бесполезный кусок пластика ровно в полночь указанной даты. Никаких "до конца дня". Написано 5 июля — значит, 5-го числа вы уже вне закона. Инспекторы ГИБДД не будут слушать истории про занятость. Статья 12.7 КоАП РФ бьет наотмашь: штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Это не просто цифры, это стоимость вашего нежелания заглянуть в календарь.

"Многие водители путают срок действия документа и право управления. Если пластик просрочен, права управления у вас фактически нет. Это юридическая пропасть, в которую легко свалиться при первой проверке документов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Машина в этом случае отправляется на штрафстоянку. К сумме штрафа добавьте услуги эвакуатора и плату за хранение. Итоговый чек за забывчивость может перевалить за 30 тысяч. Попытка "доездить" до выходных превращается в финансовое самоубийство.

Медицинский квест: почему день в день не получится

Замена прав — это не покупка кофе. Процесс начинается с медицины. Справка формы № 003-В/у требует обхода врачебного дозора. Психиатр и нарколог принимают только в специализированных диспансерах по месту регистрации. Если вы живете не там, где прописаны, готовьтесь к долгому ожиданию ответов на запросы. Это бюрократическая машина, которая не терпит спешки.

"Техническое состояние системы записи часто подводит в самый нужный момент. Плюс, если у вас есть неоплаченные штрафы, система может выдать ошибку при попытке записаться через портал", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Госуслуги и реальность: дефицит свободного времени

Цифровизация создала иллюзию мгновенного решения проблем. Но Госуслуги не печатают права у вас дома. Они лишь дают право занять очередь. В крупных городах "окна" в ГИБДД разбирают как горячие пирожки. Можно зайти на портал и обнаружить, что ближайшее свободное время — через 14 дней. Если старые права истекают завтра, вы гарантированно становитесь пешеходом на две недели.

"Юридически срок в 10 дней на переоформление после покупки авто существует, но для просроченных прав поблажек нет. Сел за руль с недействительным документом — получил протокол мгновенно", — подчеркнул юрист по ДТП Олег Зорин.

Оптимальная стратегия — начинать суету за полтора месяца. Это даст запас времени на случай болезни врачей, зависания базы данных или отсутствия бланков. Помните: новые права не "съедают" срок старых, они просто вступают в силу. Лучше иметь документ в кармане заранее, чем судорожно искать такси, стоя перед инспектором с просроченным "пластиком".

Ответы на популярные вопросы о замене прав

Нужно ли пересдавать экзамен при замене прав по истечении срока?

Нет, теоретический и практический экзамены сдавать не нужно. Достаточно предоставить медицинскую справку и оплатить госпошлину. Главное — не доводить ситуацию до лишения прав за нарушения ПДД.

Можно ли поменять права в другом регионе, не по месту прописки?

Да, заменить водительское удостоверение можно в любом подразделении ГИБДД на территории РФ. Однако медицинские справки от психиатра и нарколога должны быть получены в организациях, имеющих соответствующую лицензию, часто — по месту регистрации.

Действует ли скидка на госпошлину через Госуслуги?

С 2023 года 30-процентная скидка на оплату госпошлин через портал Госуслуг отменена. Сумма составляет 2000 рублей (или 3000 рублей за документ нового поколения).

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