Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небо без единой капли: Алтайский край перешёл в режим повышенной готовности из-за пожаров
Руль на замке до шести утра: в Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах
Небо над Киевом больше не гарантирует безопасности: критический дефицит перехватчиков оголил фронт
Врачебные справки начнут выдавать по новым правилам: без главного доказательства документ не отдадут
Поставил канистру с бензином на балкон — едва не лишился жилья: одна искра решила бы всё. Вот почему
Приседания оказались не главным упражнением: именно эта пятёрка помогает подтянуть ягодицы
Краны замерли, лопаты в деле: строительство жилья в Курской области просело на 64%
Пустота вместо таланта: Шаляпин жёстко прошёлся по одержимым славой знаменитостям
Холодный товар согрел экономику: экспорт челябинского мороженого подскочил на 76% за полгода

Региональные запасы достигли критической точки: автовладельцы столкнулись с жесткими ограничениями

Авто

Российские заправки превратились в филиал ада для кошелька. За семь дней цифры на табло взлетели на 3%. Такого агрессивного прыжка рынок не видел с середины "нулевых". Это не просто подорожание, это настоящий ценовой джеб, который отправил автомобилистов в нокдаун.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Шок предложения: почему пустеют резервуары

Топливный рынок сейчас напоминает раненого зверя. Серия атак на нефтеперерабатывающие заводы выбила из строя мощности, сократив выпуск бензина на четверть. Когда четверть продукта испаряется в воздухе, а спрос летом прет вверх как локомотив, дефицит становится неизбежным. Импорт из союзных республик — лишь пластырь на открытый перелом.

"Рынок лихорадит из-за физической нехватки объемов. Независимые АЗС вынуждены закладывать в розничную цену все риски оптовых закупок, которые сейчас непредсказуемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Региональный апокалипсис и лимиты

Пока столицы ворчат, в регионах началось настоящее выживание. В Курганской области ценник на АИ-95 пробил психологическую отметку в 95 рублей. Это уже не топливо, это жидкое золото. Власти вводят жесткие пайки — 40 литров в одни руки. Похоже, скоро канистра в багажнике станет ценнее запаски.

Марка топлива Средняя цена по РФ (руб/л)
АИ-92 ~ 63
АИ-95 ~ 69
Дизель ~ 76

"Техническое состояние машин на фоне дорогого топлива будет ухудшаться — люди начнут искать 'бодягу' подешевле, убивая топливную аппаратуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Инфляционная петля: во сколько обойдется дорога

Бензин — это кровь экономики. Когда она дорожает, лихорадит весь организм. За год топливо прибавило 10%, обгоняя официальную инфляцию. Каждая поездка в супермаркет теперь стоит дороже не только из-за цен на продукты, но и из-за стоимости работы поршней в вашем двигателе. Экономия на десертах ради лишнего литра в бак становится новой реальностью.

"Рост стоимости литра напрямую закладывается в логистику любого товара. Пока тарифы на перевозки не стабилизируются, ждать остановки цен бессмысленно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик транспортных маршрутов Денис Крылов.

Государство пытается тушить пожар ведрами с водой, вводя временные запреты и следя за объемами. Но пока производство не восстановится, рынок будет продолжать свою дикую пляску на кошельках граждан. Ожидать отката к старым ценникам так же наивно, как надеяться на бесплатное обслуживание у официального дилера.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены растут, если нефть в России своя?

Проблема не в нефти, а в мощностях заводов. Дефицит переработанного продукта на внутреннем рынке вынуждает закупщиков биться за каждый литр, задирая цену.

Будут ли вводить топливные карточки?

Пока речь идет только о региональных лимитах отпуска в одни руки, чтобы предотвратить спекуляцию и опустошение баков перекупщиками.

Стоит ли переходить на газ?

Газ дешевле, но установка оборудования и рост спроса на метан могут нивелировать выгоду в долгосрочной перспективе.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер Михаил Лазарев, специалист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Еда и рецепты
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Алтайский край
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Приседания оказались не главным упражнением: именно эта пятёрка помогает подтянуть ягодицы
Краны замерли, лопаты в деле: строительство жилья в Курской области просело на 64%
Пустота вместо таланта: Шаляпин жёстко прошёлся по одержимым славой знаменитостям
Региональные запасы достигли критической точки: автовладельцы столкнулись с жесткими ограничениями
Сыктывкар обошел всех: стало известно о рекордах зарплат в энергетике
Холодный товар согрел экономику: экспорт челябинского мороженого подскочил на 76% за полгода
Дизельное воскрешение в Краснодаре: топливо вернулось, но бензин стал редчайшей вещью
Сердце сходит с ума, а тело липнет от пота: когда ночные пробуждения требуют срочного осмотра
Зарплатный рейтинг: на каком месте оказалась Уфа и где искать работу с высокими доходами
Калининград: доходы финансового сектора в 1,8 раза превысили медианные зарплаты по региону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.