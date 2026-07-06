Региональные запасы достигли критической точки: автовладельцы столкнулись с жесткими ограничениями

Российские заправки превратились в филиал ада для кошелька. За семь дней цифры на табло взлетели на 3%. Такого агрессивного прыжка рынок не видел с середины "нулевых". Это не просто подорожание, это настоящий ценовой джеб, который отправил автомобилистов в нокдаун.
Топливный рынок сейчас напоминает раненого зверя. Серия атак на нефтеперерабатывающие заводы выбила из строя мощности, сократив выпуск бензина на четверть. Когда четверть продукта испаряется в воздухе, а спрос летом прет вверх как локомотив, дефицит становится неизбежным. Импорт из союзных республик — лишь пластырь на открытый перелом.
"Рынок лихорадит из-за физической нехватки объемов. Независимые АЗС вынуждены закладывать в розничную цену все риски оптовых закупок, которые сейчас непредсказуемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Пока столицы ворчат, в регионах началось настоящее выживание. В Курганской области ценник на АИ-95 пробил психологическую отметку в 95 рублей. Это уже не топливо, это жидкое золото. Власти вводят жесткие пайки — 40 литров в одни руки. Похоже, скоро канистра в багажнике станет ценнее запаски.
|Марка топлива
|Средняя цена по РФ (руб/л)
|АИ-92
|~ 63
|АИ-95
|~ 69
|Дизель
|~ 76
"Техническое состояние машин на фоне дорогого топлива будет ухудшаться — люди начнут искать 'бодягу' подешевле, убивая топливную аппаратуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Бензин — это кровь экономики. Когда она дорожает, лихорадит весь организм. За год топливо прибавило 10%, обгоняя официальную инфляцию. Каждая поездка в супермаркет теперь стоит дороже не только из-за цен на продукты, но и из-за стоимости работы поршней в вашем двигателе. Экономия на десертах ради лишнего литра в бак становится новой реальностью.
"Рост стоимости литра напрямую закладывается в логистику любого товара. Пока тарифы на перевозки не стабилизируются, ждать остановки цен бессмысленно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик транспортных маршрутов Денис Крылов.
Государство пытается тушить пожар ведрами с водой, вводя временные запреты и следя за объемами. Но пока производство не восстановится, рынок будет продолжать свою дикую пляску на кошельках граждан. Ожидать отката к старым ценникам так же наивно, как надеяться на бесплатное обслуживание у официального дилера.
Проблема не в нефти, а в мощностях заводов. Дефицит переработанного продукта на внутреннем рынке вынуждает закупщиков биться за каждый литр, задирая цену.
Пока речь идет только о региональных лимитах отпуска в одни руки, чтобы предотвратить спекуляцию и опустошение баков перекупщиками.
Газ дешевле, но установка оборудования и рост спроса на метан могут нивелировать выгоду в долгосрочной перспективе.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.