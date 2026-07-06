Региональные запасы достигли критической точки: автовладельцы столкнулись с жесткими ограничениями

Российские заправки превратились в филиал ада для кошелька. За семь дней цифры на табло взлетели на 3%. Такого агрессивного прыжка рынок не видел с середины "нулевых". Это не просто подорожание, это настоящий ценовой джеб, который отправил автомобилистов в нокдаун.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

Шок предложения: почему пустеют резервуары

Топливный рынок сейчас напоминает раненого зверя. Серия атак на нефтеперерабатывающие заводы выбила из строя мощности, сократив выпуск бензина на четверть. Когда четверть продукта испаряется в воздухе, а спрос летом прет вверх как локомотив, дефицит становится неизбежным. Импорт из союзных республик — лишь пластырь на открытый перелом.

"Рынок лихорадит из-за физической нехватки объемов. Независимые АЗС вынуждены закладывать в розничную цену все риски оптовых закупок, которые сейчас непредсказуемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Региональный апокалипсис и лимиты

Пока столицы ворчат, в регионах началось настоящее выживание. В Курганской области ценник на АИ-95 пробил психологическую отметку в 95 рублей. Это уже не топливо, это жидкое золото. Власти вводят жесткие пайки — 40 литров в одни руки. Похоже, скоро канистра в багажнике станет ценнее запаски.

Марка топлива Средняя цена по РФ (руб/л) АИ-92 ~ 63 АИ-95 ~ 69 Дизель ~ 76

"Техническое состояние машин на фоне дорогого топлива будет ухудшаться — люди начнут искать 'бодягу' подешевле, убивая топливную аппаратуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Инфляционная петля: во сколько обойдется дорога

Бензин — это кровь экономики. Когда она дорожает, лихорадит весь организм. За год топливо прибавило 10%, обгоняя официальную инфляцию. Каждая поездка в супермаркет теперь стоит дороже не только из-за цен на продукты, но и из-за стоимости работы поршней в вашем двигателе. Экономия на десертах ради лишнего литра в бак становится новой реальностью.

"Рост стоимости литра напрямую закладывается в логистику любого товара. Пока тарифы на перевозки не стабилизируются, ждать остановки цен бессмысленно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик транспортных маршрутов Денис Крылов.

Государство пытается тушить пожар ведрами с водой, вводя временные запреты и следя за объемами. Но пока производство не восстановится, рынок будет продолжать свою дикую пляску на кошельках граждан. Ожидать отката к старым ценникам так же наивно, как надеяться на бесплатное обслуживание у официального дилера.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены растут, если нефть в России своя?

Проблема не в нефти, а в мощностях заводов. Дефицит переработанного продукта на внутреннем рынке вынуждает закупщиков биться за каждый литр, задирая цену.

Будут ли вводить топливные карточки?

Пока речь идет только о региональных лимитах отпуска в одни руки, чтобы предотвратить спекуляцию и опустошение баков перекупщиками.

Стоит ли переходить на газ?

Газ дешевле, но установка оборудования и рост спроса на метан могут нивелировать выгоду в долгосрочной перспективе.

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