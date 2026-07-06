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Одних очков может оказаться недостаточно: получить права мешают не только диоптрии

Авто

В 2026 году офтальмологический осмотр превратился в жесткий фильтр для кандидатов в водители. Требования к остроте зрения, восприятию цвета и периферийному обзору стали критическими. Ошибки в оценке дорожной ситуации ведут к авариям, поэтому врачи больше не закрывают глаза на пограничные показатели.

Проверка зрения
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Проверка зрения

Нормативы остроты зрения для разных категорий

Для получения прав категории B необходимо видеть не хуже 0.6 единиц на одном глазу и 0.2 на другом. Использование очков или линз разрешено, но их оптическая сила ограничена. Если коррекция превышает плюс или минус 8 диоптрий, медкомиссия выдаст отказ. Разница между линзами не должна превышать 3 диоптрии.

"При проверке на дорогах сотрудники ГИБДД обращают внимание на специальные шифры. Отсутствие очков при наличии ограничивающей отметки в документах влечет серьезные санкции", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Грузовой транспорт и автобусы категорий C и D предъявляют более суровые требования. Водитель обязан иметь остроту зрения 0.8 на ведущем глазу и не ниже 0.4 на втором. Высокая ответственность за пассажиров и габариты техники исключает поблажки. Любое аннулирование прав ГИБДД часто связано именно с резким ухудшением здоровья.

Категория прав Минимальная острота (лучший/худший глаз)
Категория А, В, М 0.6 / 0.2
Категория С, D, СЕ, DE 0.8 / 0.4

Цветоощущение и поле зрения

Способность различать красный и зеленый сигналы светофора проверяется с помощью таблиц Рабкина. Дихромазия или полная неспособность различать цвета — прямой запрет на управление автомобилем. Ошибки в восприятии цветов превращают водителя в движущуюся мишень на перекрестках. Также критичным является код GCL в правах, указывающий на способ коррекции.

"Сужение поля зрения более чем на 20 градусов делает вождение невозможным. Водитель просто не увидит пешехода, выходящего из слепой зоны", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Медицинские противопоказания и патологии

Хронические заболевания глаз на запущенных стадиях блокируют доступ к рулю. Глаукома, отслойка сетчатки или быстро прогрессирующая катаракта требуют лечения перед визитом в ГИБДД. Если после операции функции восстановились до нормативных значений, допуск возможен. Однако при определенных диагнозах зрение водителя нормы которого нарушены, становится поводом для изъятия удостоверения.

"Любые скрытые патологии выявляются при аппаратной диагностике. Попытки обмануть офтальмолога бессмысленны, так как безопасность дорожного движения стоит на первом месте", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Александр Громов.

Российские стандарты остаются одними из самых жестких. Водитель обязан следить за здоровьем и своевременно менять водительское удостоверение особые отметки в котором должны соответствовать реальности. Внезапное ухудшение зрения требует прекращения поездок до коррекции состояния.

Ответы на популярные вопросы о зрении

Можно ли получить права с одним видящим глазом?

Да, если острота зрения на видящем глазу не ниже 0.8 без коррекции. Есть дополнительные требования к стажу и оснащению автомобиля.

Что означает отметка GCL в правах?

Аббревиатура означает Glasses or Contact Lenses. Это обязательное требование управлять машиной только в очках или линзах.

Как часто нужно проверять зрение водителю?

Официально — при каждой смене прав. Фактически — раз в год, чтобы избежать статья 12.7 КоАП РФ наказания за управление при наличии ограничений.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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