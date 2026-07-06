Плохой бензин не выводит их из строя: именно эти моторы считают одними из самых надёжных

Современное моторостроение напоминает производство одноразовой посуды. На фоне нежных высокотехнологичных агрегатов старые двигатели выглядят как кувалды — они тяжелые, простые и эффективно работают в любых условиях. Эксперты определили список моторов, способных переваривать топливо сомнительного качества и служить десятилетиями.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Двигатель автомобиля

Дизельные тихоходы с огромным ресурсом

Дизельные установки всегда ценились за тягу, но их главная проблема — чувствительная топливная аппаратура. Однако существуют исключения, которые игнорируют низкие цетановые числа и примеси. Немецкий Mercedes 3.0 CDI (серия OM642) считается одним из лучших образцов индустрии. Этот V6 оснащен сложной электроникой, но его система очистки позволяет нивелировать последствия эксплуатации на грязном горючем.

Легендарный VW 1.9 TDI стал олицетворением простоты. Конструкция версий AFN и AHU лишена избыточных узлов, что делает его похожим на тракторный агрегат в теле легкового автомобиля. Тройку дизельных долгожителей замыкает BMW M57. Если диагностика двигателя не выявляет проблем с турбиной, этот мотор готов преодолевать сотни тысяч километров благодаря мощному цепному приводу ГРМ.

"Современные дизели умирают из-за низкого давления в рампе и серы. Старые агрегаты с чугунными гильзами прощают владельцу экономию на заправках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Бензиновые легенды японской и европейской школ

В бензиновом секторе первенство удерживают японские двигатели Toyota 1JZ и 2JZ. В их основе лежит мощный чугунный блок, который держит геометрию даже при перегреве. Эти моторы лишены турбонаддува в базовых версиях, что убирает одно из самых слабых звеньев в цепи надежности.

Французский ответ в лице Renault K7M демонстрирует другую философию. Здесь нет выдающейся мощности, зато присутствует архитектура, где ломаться практически нечему. Мотор требует лишь периодической регулировки клапанов и замены ремня. Рядом с ним стоит редкий шведский B204 от SAAB, способный выдерживать запредельные нагрузки за счет избыточной прочности коленчатого вала.

"При выборе автомобиля с большим пробегом нужно смотреть на отсутствие нагара. Избыточные отложения быстро превращают надежный агрегат в груду металла", — отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Тип двигателя Главное преимущество Toyota 1JZ-GE Чугунный блок и отсутствие турбины Renault K7M Предельная простота конструкции Mercedes OM642 Выносливость поршневой группы

Реальные причины долголетия старых агрегатов

Выносливость этих конструкций объясняется не только инженерным гением, но и отсутствием экологических тисков. Старые моторы не душили тонкими кольцами ради снижения трения и не заставляли работать на экстремально бедных смесях. Запас прочности закладывался с учетом погрешностей в изготовлении и эксплуатации в отдаленных регионах.

Сегодня автовладельцы сталкиваются с дефицитом качественных запчастей. Поэтому рейтинг надежных двигателей возглавляют те, кто готов работать на базовых маслах. Однако даже вечный двигатель можно уничтожить, если игнорировать сигналы бортовой системы. Любая неисправность электроники тянет за собой нарушение процессов сгорания, что ведет к капиталке.

"Покупка машины с миллионным ресурсом часто превращается в ловушку. Владельцы перестают вкладываться в сервис, доводя железо до критического износа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о надежности моторов

Какие признаки указывают на скорую смерть двигателя?

Первичным сигналом становится изменение цвета выхлопа и повышенный угар масла. Если уровень падает более чем на литр между заменами, цилиндропоршневая группа начала разрушаться.

Можно ли заправлять старый мотор дешевым бензином?

Старые агрегаты более терпимы к октановому числу, но чувствительны к фракционному составу. Загрязнение форсунок и свечей происходит так же быстро, как и на новых машинах.

Стоит ли сегодня покупать авто с легендарным двигателем?

Это оправдано при условии честного пробега. Большинство таких машин уже выработали заложенный потенциал, и их содержание требует больше средств, чем оплата автокредита на новый бюджетный седан.

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