Заложники ПДД: как защититься от камер, если вы уступили дорогу скорой помощи

Российские водители оказались в правовой ловушке: попытка пропустить карету скорой помощи нередко оборачивается для автомобилиста штрафом. Правила дорожного движения обязывают освободить путь спецтранспорту, но другие нормы — например, запрет на пересечение стоп-линии или движение по полосе для общественного транспорта — за это наказывают. В такой ситуации человек предстает перед законом как нарушитель вне зависимости от того, проявил он сознательность или проигнорировал спецсигналы.

Фото: unsplash.com by Lukas Neumann is licensed under Free to use under the Unsplash License Скорая помощь

Конфликт двух законов

Главная проблема современного автомобилиста заключается не в незнании требований, а в их невыполнимости. Правовая база настроена так, что в критической ситуации водитель не имеет законного маневра. С одной стороны, он обязан уступить дорогу машине с включенной сиреной и проблесковым маячком. С другой — выезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной линии или остановка на "зебре" чреваты фиксацией нарушения.

"Водитель оказывается зажат между двумя нормами, которые противоречат друг другу. Выбор в пользу спасения чьей-то жизни формально делает автомобилиста виновным в глазах инспектора или системы автоматического контроля", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Камеры против логики

Ситуацию усугубляет тотальная автоматизация контроля. Камеры фиксации "видят" только сухой факт пересечения разметки или проезд на красный свет. Контекст, в котором совершено действие, алгоритмы учитывать не способны. Бремя доказательства своей невиновности в итоге полностью ложится на плечи самого автовладельца, которому приходится обивать пороги ГИБДД, чтобы оспорить постановление.

"Автоматика не различает сознательное нарушение и вынужденный маневр. Если бы на дороге был живой инспектор, с ним можно было бы договориться или объяснить ситуацию, но бездушный алгоритм работает по принципу 'зафиксировал — выписал'", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Есть ли выход из тупика

Изменение подхода к контролю напрашивается само собой. Сегодня многие водители задумываются о том, как избежать штрафов при проверках, однако системный дефект в связке "ПДД — КоАП — алгоритмы камер" требует законодательного вмешательства. Очевидно, что необходимо либо внедрить в правила четкие оговорки, исключающие ответственность за маневры ради безопасного пропуска экстренных служб, либо заставить программное обеспечение распознавать спецтранспорт на видео, автоматически аннулируя штрафы.

"Чтобы исправить положение, нужно менять саму систему фиксации. Пока камеры настроены лишь на сбор штрафов, водители будут бояться помогать машинам скорой помощи, опасаясь прихода квитанций на оплату после каждого такого случая", — констатировал в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр Текущая ситуация Реакция камеры на выезд за стоп-линию Автоматический штраф Учет наличия скорой помощи в кадре Не предусмотрен Кто доказывает невиновность Сам водитель Вероятность избежать штрафа Крайне низкая

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если камера зафиксировала нарушение при пропуске скорой?

Вам придется обжаловать постановление, предоставив доказательства: записи с видеорегистратора, где видна спецтехника, или данные о времени вызова скорой.

Почему алгоритмы не могут сами отменить штраф?

На текущий момент техническая база дорожных камер не интегрирована с системами экстренных служб для автоматического распознавания ситуаций пропуска транспорта.

Грозит ли лишение прав за такие маневры?

Если нарушение попадает под категории, предусматривающие лишение прав (например, выезд на встречную полосу), риск существует, даже если целью был пропуск скорой.

Можно ли игнорировать скорую, чтобы не получить штраф?

Нет, за ненаступление дорогу спецтранспорту предусмотрена административная ответственность, поэтому водитель оказывается в безвыходной ситуации.

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