Выехал из салона — получил протокол: как не остаться пешеходом сразу после покупки машины

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Авто

Покупка подержанного автомобиля накладывает на нового владельца стандартное обязательство — пройти процедуру регистрации в десятидневный срок. Однако многие автолюбители ошибочно полагают, что этот период дает им полную свободу передвижения на машине без государственных регистрационных знаков. На практике езда без номеров вне маршрута до подразделения ГАИ расценивается как административное правонарушение, которое может повлечь за собой штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение водительских прав при повторном нарушении.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Регистрация в десятидневный срок: в чем риск

Законодательство в России не предусматривает возможности эксплуатации транспортного средства без номерных знаков на дорогах общего пользования, даже если с момента покупки еще не прошло десять дней. Предоставленное время предназначено исключительно для визита в регистрационный отдел, а не для поездок по личным делам. Верховный суд РФ уже поставил точку в подобных спорах: отсутствие номеров является основанием для наложения штрафа, если водитель не может подтвердить, что направлялся непосредственно к месту регистрации.

"Многие водители путают срок постановки на учет с разрешением на эксплуатацию. Если у вас на руках только свежий договор, это не дает вам права выезжать на оживленные магистрали ради поездок в магазин или по иным делам. Инспектор вправе расценить это как управление машиной, не прошедшей регистрацию, что ведет к серьезным санкциям", — разъяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ловушка с договором купли-продажи

Распространенная схема с переписыванием договора купли-продажи для "обнуления" десятидневного срока сегодня окончательно перестала работать. Инспекторы ГИБДД легко выявляют подобные уловки при проверке документов. При этом за повторный выезд на дорогу без знаков автомобилиста ожидает уже куда более суровое наказание, вплоть до изъятия водительского удостоверения.

"Переписывание даты сделки — это попытка обмануть систему, которая давно известна правоохранителям. В случае повторного правонарушения судья вряд ли пойдет навстречу владельцу, который осознанно пренебрегает правилами регистрации, надеясь на фиктивные бумаги", — подчеркнул юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Как избежать проблем с законом

Современные условия позволяют существенно упростить процесс легализации автомобиля. Ряд дилерских центров предлагают услугу постановки на учет непосредственно при покупке, что избавляет владельца от необходимости самостоятельно посещать инспекцию. Стоит учитывать, что некоторые водители сталкиваются с юридическими сложностями, когда выплата за ДТП не покрывает реальные расходы, поэтому оформление всех документов строго по правилам становится дополнительной гарантией защиты имущества.

"Если вы купили машину, лучше сразу озаботиться регистрацией, а не искать лазейки. Современная база ГИБДД позволяет очень быстро проверить реальную историю вашего перемещения и дату сделки, поэтому риск остаться без прав перевешивает любая выгоду от использования авто без номеров", — резюмировал эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Действие Последствие
Поездка в МРЭО по договору Законно (в пределах 10 дней)
Передвижение по личным делам без номеров Штраф 5000 рублей
Повторная езда без номеров Лишение прав
Регистрация через автосалон Легально и без очереди

Ответы на популярные вопросы

Можно ли возить машину на эвакуаторе до регистрации?
Да, транспортировка автомобиля на эвакуаторе не требует наличия номеров, так как машина не участвует в дорожном движении своим ходом.

Что считается повторным нарушением езды без номеров?
Повторным признается нарушение, совершенное в период, когда водитель считается подвергнутым административному наказанию, обычно в течение года после первого штрафа.

Поможет ли свежий договор в суде?
Нет, суды негативно относятся к попыткам манипуляций с датами сделки, рассматривая это как намеренное нарушение закона.

Нужно ли ставить машину на учет в выходной день?
Постановка на учет возможна в рабочие дни подразделений ГАИ, десятидневный срок включает календарные дни, поэтому лучше не откладывать визит на последний момент.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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