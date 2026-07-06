Больше никаких доплат от страховщиков: новый вердикт КС РФ ударит по кошелькам водителей

Российские автомобилисты столкнулись с новой юридической реальностью, которая кардинально меняет правила игры после дорожных инцидентов. Согласно постановлению Конституционного суда РФ № 34‑П от 26 мая 2026 года, страховые компании больше не обязаны покрывать расходы на восстановление машины, если их сумма превышает установленный законом лимит в 400 тысяч рублей. Теперь за разницу между фактической стоимостью запчастей и максимальной выплатой по ОСАГО будет отвечать непосредственно виновник аварии.

Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина стоит радом со сломанной машиной

Решение суда и конец эпохи бездонных выплат

Поводом для разбирательства послужило обращение АО "Т‑Страхование", оспорившего сложившуюся практику, когда суды обязывали страховщиков платить сверх лимита из-за санкционного подорожания деталей. Раньше сложилась парадоксальная ситуация: оценка по методике Центробанка могла вписываться в 400 тысяч, но из-за рыночного дефицита сервисы отказывались работать по этим расценкам. Суды признавали эту разницу убытком и списывали деньги со страховых организаций, что привело к выплатам на сумму 5 млрд рублей за прошлый год.

КС РФ признал такой подход неконституционным, четко разделив обязательства компании и ответственность водителя. Как пишет "За рулем", лимит выплаты признан абсолютным потолком, который нельзя пробивать даже в судебном порядке. Теперь пострадавший либо соглашается на доплату автосервису из своего кошелька, либо забирает 400 тысяч рублями и начинает утомительную тяжбу по ст. 15 и 1072 ГК РФ с тем, кто спровоцировал ДТП.

"Решение суда защищает финансовую устойчивость страхового сектора, но перекладывает огромные риски на рядовых граждан. В условиях, когда запчасти для иномарок стоят баснословных денег, лимит в 400 тысяч рублей выглядит архаично и требует немедленного пересмотра в пользу увеличения хотя бы до миллиона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Риски для виновников и необходимость реформы

Новая норма создает существенные проблемы для добросовестных автовладельцев, чьи машины не застрахованы по каско. Каждая крупная авария, где фигурируют современные иномарки, теперь будет превращаться в затяжной гражданский процесс, причем наличие полиса у виновника уже не гарантирует ему отсутствие личных долгов. Ситуация осложняется тем, что стоимость обслуживания автомобиля продолжает расти, а виновник может оказаться неплатежеспособным или инициировать процедуру банкротства.

Специалисты отрасли подчеркивают, что без законодательного повышения порога компенсаций сама суть обязательного страхования начинает размываться. На текущий момент около 8% аварий выходят за рамки стандартного покрытия, и эта цифра будет только увеличиваться. Водителям рекомендуют не только сохранять бдительность на дороге, но и заранее изучать нюансы, чтобы избежать финансовых потерь в судах, которые теперь станут неизбежным следствием серьезных столкновений.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах ОСАГО

Может ли страховая выплатить больше 400 тысяч рублей по закону?

Нет, Конституционный суд подтвердил, что 400 тысяч рублей — это предельный максимум по закону об ОСАГО, и суды больше не могут взыскивать суммы сверх этого лимита со страховых компаний.

С кого требовать деньги, если ремонт дорогого внедорожника стоит 1 миллион рублей?

Страховая компания выплатит максимум 400 тысяч рублей, а оставшиеся 600 тысяч рублей пострадавшему придется взыскивать через суд лично с водителя, признанного виновником аварии.

Что делать, если автосервис требует доплату за запчасти?

У владельца есть выбор: доплатить сервису разницу самостоятельно или отказаться от ремонта и забрать у страховой денежную компенсацию в размере лимита, чтобы потом судиться с виновником.

Защитит ли полис ОСАГО виновника от судебных исков?

Полис по-прежнему защищает только в пределах 400 тысяч рублей. Если ущерб, нанесенный чужому имуществу, превышает эту цифру, виновник будет платить разницу из собственных средств.

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