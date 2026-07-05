Культовый бренд решили спасти от исчезновения — для этого пошли на неожиданный шаг

Концерн Stellantis официально объявил о возвращении легендарного итальянского имени Autobianchi. Однако вопреки ожиданиям поклонников марки, речь идет не о создании нового бренда, а о выпуске лимитированной версии популярного хэтчбека Fiat Pandina. За этим решением стоит не только стремление сыграть на чувствах ностальгирующих автолюбителей, но и сугубо юридическая необходимость защитить права на историческое наследие в условиях жесткого итальянского законодательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Fiat логотип

Наследие Autobianchi: от расцвета до забвения

Марка Autobianchi была создана в 1955 году как амбициозный проект трех гигантов: Bianchi, Pirelli и Fiat. Бренд быстро занял нишу компактных, но технически продвинутых автомобилей. Настоящий триумф пришел в 1969 году с запуском переднеприводного хэтчбека A112. Эта модель, построенная на агрегатах Fiat 128, стала настоящим бестселлером — до 1986 года было выпущено более 1,2 миллиона машин. Однако к середине 90-х марка фактически исчезла с радаров, уступив место моделям Lancia и Fiat.

"Для многих водителей старые итальянские бренды — это символ надежности простых конструкций. Но важно помнить, что даже редкие и коллекционные издания требуют качественного сервиса, иначе со временем любая машина превратится в источник расходов, от которого будет сложно избавиться", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Спецверсия Tributo: что изменится в привычной Panda

Новое воплощение Autobianchi получит приставку Tributo и будет базироваться на текущем поколении Fiat Pandina. Ожидается, что дизайнеры освежат экстерьер за счет переработанных бамперов и эксклюзивных колесных дисков. Цветовая гамма, скорее всего, будет включать классические бежево-коричневые тона, характерные для итальянской эстетики 70-х годов.

В техническом плане прорыва не планируется. Под капотом останется стандартная мягкогибридная установка Firefly: литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 69 лошадиных сил. Такая консервативность объясняется тем, что жизненный цикл нынешней платформы Panda, выпускаемой с 2011 года, подходит к концу, и Stellantis не видит смысла в глубокой модернизации перед запуском полностью электрического преемника.

"Техническая начинка этих машин проверена годами, но эксплуатация в городских пробках коварна. Если водитель привык к медленной езде, двигатель начинает забиваться отложениями, и только работа на повышенных оборотах помогает мотору очиститься естественным путем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Юридическая ловушка: почему Stellantis торопится с релизом

Главная причина "воскрешения" Autobianchi кроется в итальянском праве. Согласно местным законам, если торговая марка не используется на серийной продукции более пяти лет, владелец рискует потерять на нее исключительные права. Для Stellantis выпуск ограниченной серии — это самый дешевый и эффективный способ сохранить контроль над историческим именем.

"В международной практике такие кейсы встречаются часто. Но для покупателя важно другое: как это повлияет на страховку и оценку в случае инцидента. Лимитированные серии часто сложнее оценивать после аварии из-за уникальных элементов декора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр Характеристики Autobianchi Tributo Базовая модель Fiat Pandina (Panda 3-го поколения) Двигатель 1.0 л Firefly Hybrid (69 л. с.) Особенности экстерьера Ретро-цвета, особые диски, шильдики Autobianchi Причина выпуска Защита юридических прав на товарный знак

Ответы на популярные вопросы…

Станет ли Autobianchi полноценным конкурентом другим брендам?

Нет, на данный момент Stellantis планирует использовать имя только для специальных серий существующих моделей Fiat, не выделяя его в отдельную структуру с собственным модельным рядом.

Когда автомобиль появится в продаже?

Точные сроки релиза не названы, но запуск ожидается в ближайшие два года, пока нынешняя Panda остается на конвейере параллельно с новой электрической моделью.

Какова будет стоимость новинки?

Обычно такие исполнения стоят на 15-20% дороже базовых версий из-за эксклюзивной отделки и ограниченного тиража, что делает их интересными скорее для коллекционеров.

Зачем выпускать бензиновую версию сейчас?

Использование существующей платформы с ДВС позволяет Stellantis быстро и с минимальными затратами выполнить требование закона об эксплуатации торговой марки.

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