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Бензин Евро-2 может вернуться на АЗС: одна особенность автомобиля определит, стоит ли им заправляться

Авто

Российский рынок топлива может столкнуться с возвращением стандарта Евро-2. Нефтяные компании лоббируют временную легализацию горючего с высоким содержанием серы для борьбы с дефицитом. Однако для владельцев иномарок такая экономия на заправке рискует обернуться капитальным ремонтом силовых агрегатов.

Топливо
Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Топливо

История экологического отката

Стандарт Евро-2, принятый в Европе еще в середине девяностых, в России стал обязательным только к 2005 году. К 2012 году его полностью вытеснили более чистые классы топлива. Сегодняшние реалии вынуждают регуляторов пересмотреть стандарты качества горючего для упрощения производственных цепочек. Нефтеперерабатывающие заводы планируют выпускать так называемый прямой бензин, минуя сложные стадии гидроочистки.

"Переход на низкие экологические классы выгоден производителям из-за сокращения затрат на глубокую переработку сырья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Технические риски для мотора

Главная опасность Евро-2 кроется в концентрации серы. В современном бензине Евро-5 ее содержание ограничено 10 мг/кг, тогда как в Евро-2 допуск расширен до 500 мг/кг. Сера при сгорании образует агрессивные соединения, которые превращают моторное масло в бесполезную жижу за считанные тысячи километров. Это провоцирует ускоренный износ поршневых колец и стенок цилиндров. Еще быстрее сдаются катализаторы и кислородные датчики, не рассчитанные на подобный химический коктейль в выхлопе.

Владельцам технологичных машин стоит заранее продумать страхование от поломок, связанных с качеством смеси. Использование топлива низкого класса вызывает нагар на клапанах, что неизбежно ведет к детонации и снижению ресурса двигателя. Регулярная эксплуатация на таком бензине способна отправить современный турбомотор на свалку гораздо быстрее, чем предполагал автопроизводитель.

"Сера в таких объемах буквально выжигает соты дорогостоящих катализаторов, делая их бесполезными", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Кому не страшен Евро-2

Безболезненно переварить старый стандарт смогут только автомобили, разработанные до середины двухтысячных. Речь идет об отечественной классике и старых иномарках с простыми атмосферными системами впрыска. Однако даже для них сохраняется риск ускоренного загрязнения топливной системы. Если же избежать заправки сомнительным составом не удалось, необходимо сократить интервалы обслуживания и чаще проверять состояние свечей зажигания.

Важно помнить, что в баке может оказаться настоящая кислота, если превышены нормы по агрессивным компонентам. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение крупным сетевым АЗС, где внутренний контроль жестче. Если автомобиль оборудован продвинутой системой очистки выхлопа, любая экономия на колонке обернется тратами на новые запчасти и программное удаление ошибок электроники.

"Двигатели с прямым впрыском крайне чувствительны к чистоте распыления, а смолы из Евро-2 быстро забивают форсунки", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Показатель Евро-2 vs Евро-5
Содержание серы (макс) 500 мг/кг против 10 мг/кг
Срок службы масла Снижается в 2 раза
Риск для катализатора Крайне высокий
Метод производства Прямая перегонка нефти

Ответы на популярные вопросы о бензине Евро-2

Можно ли смешивать Евро-2 и Евро-5 в баке?

Смешивание допустимо в экстренных случаях, но итоговая смесь все равно будет обладать повышенной кислотностью, что негативно скажется на присадках в моторном масле.

Как понять, что в машину залили некачественное топливо?

Первые признаки — потеря тяги, неровный холостой ход и появление индикатора неисправности двигателя на приборной панели.

Помогут ли присадки очистить бензин Евро-2?

Бытовая автохимия не способна удалить излишки серы. Она может лишь временно стабилизировать горение, но не защитит катализатор от химического отравления.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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