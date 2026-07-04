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Vesta возвращает то, чего ждали несколько лет: долгожданная опция снова станет доступна

Авто

АвтоВАЗ в июле 2026 года представит Vesta в модификации 5.0. Завод планирует восстановить ключевые опции комфорта, которые исчезли из комплектаций несколько лет назад. Данное обновление станет завершающим этапом развития текущего поколения модели перед сменой производственной линейки.

Автомобили Lada Vesta на автозаводе
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили Lada Vesta на автозаводе

Технические изменения и комфорт

Главным событием релиза станет возвращение полноценного климат-контроля и датчиков дождя. Эти системы отсутствовали в автомобилях с 2022 года из-за сложностей с поставками электронных компонентов. Инженеры адаптировали программное обеспечение под новые блоки управления, что позволило внедрить систему телематики Lada Connect Start для дистанционного запуска двигателя.

"Восстановление функционала климатической установки требовало полной перенастройки бортовой электросети. Это был критический узел, сдерживавший продажи в верхних ценовых сегментах", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

В интерьере появится новое цветовое решение с использованием бежевых материалов отделки. Топовые версии получат обновленную мультимедийную систему, интегрированную с облачными сервисами завода. Контроль качества сборки кузовов теперь обеспечивает интеллектуальное компьютерное зрение, исключающее ошибки в маркировке ключевых узлов.

Сроки производства и стоимость

Серийный выпуск версии 5.0 стартует 20 июля 2026 года. Дата совпадает с запуском обновленной классической внедорожной модели. Ожидается, что Vesta 5.0 будет представлена преимущественно в комплектациях Drive и Techno. Это приведет к увеличению средней стоимости машины, так как базовые исполнения обновляться в таком объеме не будут.

Характеристика Показатель Vesta 5.0
Дата начала производства 20 июля 2026 года
Базовая стоимость седана От 1 558 000 рублей
Максимальная стоимость SW Cross 2 251 000 рублей
Ключевая опция Климат-контроль

"Массовый возврат электроники в автомобиль логично подтолкнет прайс-листы вверх, что важно учитывать при планировании кредитной нагрузки", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров специально для Pravda.Ru.

Рыночные перспективы седана

Обновленная модель должна сохранить позиции в сегменте доступных семейных автомобилей, где конкуренция с восточными брендами становится жестче. Улучшенная эргономика салона и светодиодная оптика позволяют удерживать интерес частных покупателей и корпоративных парков.

"Для покупателя на первый план выходит стоимость владения и наличие сервисной поддержки, что остается преимуществом отечественной сборки", — объяснил логист по грузоперевозкам Денис Крылов в беседе с Pravda.Ru.

Несмотря на техническое усиление, Vesta 5.0 может стать лебединой песней платформы. К 2027 году АвтоВАЗ планирует перераспределить мощности в пользу новых моделей. Покупателям предстоит выбрать между проверенной конструкцией с возвращенным комфортом и ожиданием полностью новых линеек бренда.

Ответы на популярные вопросы о LADA Vesta 5.0

Когда начнутся официальные продажи версии 5.0?

Старт серийного производства и презентация намечены на 20 июля 2026 года.

Какие опции вернутся в автомобиль?

В список оснащения возвращаются климат-контроль, датчики дождя и света, а также телематическая система Lada Connect Start.

Изменится ли дизайн интерьера?

Завод внедряет бежевый вариант отделки салона для топовых комплектаций, сохраняя прежнюю эргономику.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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