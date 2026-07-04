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Российские автомобилисты дождались неожиданного поворота: новый кроссовер готовит серьезный сюрприз

Авто

Бренд Jetour, входящий в состав Chery, официально представил обновленную стратегию развития своей линейки SUV, которая затронет и российский рынок. Ключевым событием стала презентация кроссовера Freedom 7 Plus — глубоко модернизированной версии модели T1. Помимо косметических изменений, автомобиль получил серьезную техническую "начинку", включая классический автомат и систему полного привода, что делает его прямым конкурентом популярным внедорожникам в сегменте до 3,5-4 миллионов рублей.

Jetour T1
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jetour T1

Freedom 7 Plus: эволюция Jetour T1

Внешне Freedom 7 Plus сохранил узнаваемый брутальный силуэт, но стал выглядеть агрессивнее за счет новой радиаторной решетки с вертикальными ламелями и переработанных бамперов. Важным дополнением стал бокс на задней двери — так называемый "рюкзачок", который может служить либо для хранения мелочей, либо для размещения запасного колеса. Эти изменения увеличили общую длину кузова до 4796 мм, хотя колесная база в 2810 мм осталась прежней, что гарантирует привычный простор в салоне.

"Обновление дизайна и добавление внешних аксессуаров вроде заднего бокса — это не просто декор. Это попытка попасть в запрос аудитории, которой важен имидж полноценного экспедиционного внедорожника, даже если машина чаще используется в городе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Интерьер преобразился за счет нового рулевого колеса и расширенного списка базового оборудования. Китайцы не поскупились на электронику: уже в стандартной комплектации покупатель получает огромный 15,6-дюймовый экран мультимедиа, цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора. Сегодня, когда Китай оказался впереди многих мировых брендов по уровню оснащения, Jetour старается закрепить этот успех.

Технические характеристики и цены

Главная новость для тех, кто опасается роботизированных трансмиссий: Freedom 7 Plus лишился базового 1,5-литрового мотора и "робота". Теперь под капотом стоит только проверенный 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 254 л. с., который работает в паре с классическим 8-ступенчатым гидроавтоматом. Полный привод также стал безальтернативным решением для этой модификации.

"Переход на классическую АКПП и мощный мотор — это сильный ход. Для тяжелого кроссовера такая связка гораздо ресурснее, чем малообъемный двигатель с преселективом, особенно при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях или в мороз", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

В Китае стоимость новинки варьируется от 1,66 до 1,83 миллиона рублей в пересчете с юаней. Однако российским водителям стоит ориентироваться совсем на другие цифры. Учитывая утилизационный сбор, логистику и маржу дилеров, цена в РФ, скорее всего, превысит 3 миллиона рублей. Впрочем, даже при таком раскладе модель остается конкурентоспособной по сравнению с теми же бюджетными седанами, цены на которые тоже продолжают расти.

Характеристика Jetour Freedom 7 Plus
Двигатель 2.0 Турбо (254 л. с.)
Трансмиссия 8-ступенчатый АКПП
Привод Полный (4WD)
Длина кузова 4796 мм

Будущие новинки: электрический Tourer и гибрид Traveler 8

Помимо рестайлинга текущих моделей, Jetour анонсировал два принципиально новых направления. Первое — компактный электрокроссовер Tourer с запасом хода более 500 км. Это попытка зайти в нишу городских SUV, ориентированных на молодежь. Второе — флагман Traveler 8, который получит гибридную установку. Заявлено, что суммарно на одном баке и заряде машина сможет проехать до 1300 км, причем 300 км из них — исключительно на электричестве.

"Гибриды с запасом хода свыше тысячи километров — это идеальный вариант для России. Они решают проблему неразвитой сети ЭЗС на трассах, сохраняя при этом экономичность электрокара в городских пробках", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Ожидается, что эти модели станут серийными к 2027 году. К этому времени на рынке может измениться ситуация и с параллельным импортом, и с официальными поставками, особенно если учесть риски, которые несут праворульные авто. Jetour планирует занять свободные ниши, предлагая высокотехнологичные альтернативы привычным брендам.

Ответы на популярные вопросы

Чем Freedom 7 Plus отличается от Jetour T1?

Основное отличие — в технике. Новинка получила 2-литровый мотор и 8-ступенчатую АКПП, в то время как базовый T1 часто оснащается "роботом". Также изменился дизайн бамперов и увеличилась длина за счет внешнего бокса на задней двери.

Когда новые модели появятся в России?

Обновленный Freedom 7 Plus (T1). Футуристичные модели Tourer и Traveler 8 изначально выйдут на рынок Китая в 2027 году, после чего начнется их экспорт в страны СНГ.

Будет ли у новинок полный привод?

Все представленные модификации Freedom 7 Plus, а также перспективные Traveler 8 и Tourer, оснащаются системой полного привода, что является приоритетом для стратегии Jetour в сегменте SUV.

Какова реальная стоимость этих машин в РФ?

Несмотря на низкие цены в юанях, из-за налогов и сборов стоимость Freedom 7 Plus в России будет начинаться ориентировочно от 3,2-3,5 млн рублей. Электрические новинки могут оказаться еще дороже из-за стоимости батарей.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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