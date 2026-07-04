Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Минеральные Воды так и не встретили этот рейс: самолет экстренно развернулся прямо над Черным морем
Калининград примет миллионы: юбилейная программа вынудила инфраструктуру прыгнуть выше головы
Конец кошмаров для водителей в Энгельсе: состояние важной артерии изменилось до неузнаваемости
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Тридцать лет образовательной стройки: во Владикавказе подвели итоги масштабного эксперимента
Срочная реанимация теплицы: как выжить овощам в экстремальную июльскую жару
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Скандальный объект в Чите снова ожидает перемен: подрядчик из Красноярска решился на рискованный шаг

Японское качество по цене Лады: появление этого кроссовера лишило покоя дилеров в России

Авто

Российские автомобилисты получили доступ к бюджетному сегменту японского бренда: на рынок вышли кроссоверы Toyota Raize по цене от 1,4 миллиона рублей. Эта модель, поставляемая по каналам параллельного импорта, оказывается доступнее многих популярных китайских аналогов и даже некоторых комплектаций отечественной LADA Vesta. Несмотря на компактные габариты, автомобиль предлагает современные гибридные технологии и высокую надежность агрегатов, однако покупателям придется выбирать между правым и левым рулем, а также учитывать логистические особенности разных регионов.

2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view
Фото: commons.wikimedia.org by Andra Febrian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view

Ценовые рекорды и конкуренция с китайскими брендами

Появление Toyota Raize по цене 1 410 000 рублей создает серьезное давление на рынок бюджетных кроссоверов. Для сравнения, прямые конкуренты в лице китайских моделей и их локализованных версий обходятся значительно дороже. Например, Tenet T4 даже в версиях прошлого года оценивается минимум в 2,089 млн рублей, а стоимость Jeland J6 (клон Jaecoo) стартует от 2,29 млн рублей. Даже Belgee X50+ стоит в автосалонах более 2,3 млн рублей.

"Такая разница в цене обусловлена логистикой и типом ввоза. Если машина везется из Японии напрямую во Владивосток под заказ, она получается максимально выгодной за счет короткого плеча доставки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Технические особенности: гибриды и классические моторы

Минимальный ценник в 1,41 млн рублей установлен на последовательный гибрид. В этой системе бензиновый двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 82 л. с. работает только как генератор, подзаряжая батарею. Сами же передние колеса вращает электромотор мощностью 106 л. с. Такая схема позволяет существенно экономить топливо в городском цикле и обеспечивает плавный разгон без рывков благодаря одноступенчатому редуктору.

Более привычные модификации оснащаются 1,2-литровым атмосферным двигателем WA-VE на 87 л. с. в сочетании с вариатором или литровым турбомотором, выдающим 98 л. с. Несмотря на небольшие объемы, эти двигатели известны своим ресурсом при должном обслуживании. Однако владельцам стоит быть внимательными к качеству ГСМ, так как заправка на сомнительных станциях может привести к тому, что бензин стандарта Евро-2 быстро выведет из строя тонко настроенную систему нейтрализации выхлопных газов.

"Малообъемные турбомоторы крайне чувствительны к качеству масла и интервалам замены. Если планируете эксплуатировать Raize долго, забудьте про дилерские 15 тысяч километров пробега — в наших условиях менять техжидкости нужно каждые 7-8 тысяч. Это залог того, что алюминиевый блок проживет свой заложенный ресурс без задиров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

География поставок: от Владивостока до Москвы

Стоимость автомобиля сильно зависит от региона продажи и расположения руля. В центральной части России (Москва, Волгоград, Чебоксары) дилеры предлагают привезти леворульные версии с мотором 1,2 литра по цене от 1,88 млн рублей. В сибирских городах, таких как Омск, цена возрастает до 2,18 млн рублей из-за расходов на транспортировку.

Для тех, кто не готов ждать доставки под заказ, есть предложения из наличия. В Петрозаводске и Екатеринбурге кроссоверы в богатой комплектации Z стоят около 2,3 млн рублей. За эту сумму покупатель получает светодиодную оптику, камеру заднего вида, литые диски 16-го радиуса, мультируль в коже и полноценную мультимедийную систему. Особой популярностью пользуются версии с двухцветной окраской кузова.

"При покупке машины из наличия в автосалоне всегда проверяйте прозрачность документов об уплате утилизационного сбора. Сейчас это главная серая зона параллельного импорта. Если сбор не оплачен в полном объеме по коммерческой ставке, последующая перепродажа авто станет большой проблемой для владельца", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Модель / Версия Минимальная цена (руб.)
Toyota Raize (Гибрид, правый руль) от 1 410 000
LADA Vesta (2026 модельный год) от 1 580 000
Toyota Raize (Левый руль, под заказ) от 1 880 000
Tenet T4 (прошлогодние версии) от 2 089 000
Belgee X50+ от 2 319 990

Ответы на популярные вопросы

Почему такая большая разница в цене между Владивостоком и Москвой?
Основная причина — стоимость логистики через всю страну и разница в расположении руля. Машины с аукционов Японии (правый руль) всегда дешевле леворульных аналогов, поставляемых из других регионов, а доставка по морю до Приморья обходится в разы дешевле ж/д перевозки до центральной России.

Можно ли купить Toyota Raize в кредит?
Да, большинство дилеров, занимающихся параллельным импортом, сотрудничают с банками. Однако ставки по кредитам на подержанные или ввезенные частным порядком новые авто могут быть выше, чем по госпрограммам поддержки отечественного автопрома.

Есть ли на эти кроссоверы официальная гарантия?
Полноценной заводской гарантии от Toyota в России сейчас нет. Ответственность за техническое состояние несет либо продавец (дилер), если это прописано в договоре, либо страховая компания в рамках полиса технического страхования (продленной гарантии).

Каким топливом лучше заправлять гибридную версию?
Несмотря на скромный объем двигателя, японские гибриды технологически сложные. Рекомендуется использовать качественный бензин не ниже АИ-95 на проверенных сетевых АЗС, чтобы избежать преждевременного выхода из строя датчиков и катализатора.

Читайте также

Экспертная проверка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, автослесарь Денис Хромов, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Недвижимость
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Трамп остался не у дел: Пезешкиан потребовал кратно ускорить стратегический альянс с Россией
Мир. Новости мира
Трамп остался не у дел: Пезешкиан потребовал кратно ускорить стратегический альянс с Россией
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Евросоюз
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Малина перестаёт мелочиться: несколько решений помогают кустам вырастить крупные ягоды
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Последние материалы
Такого в семье никогда не случалось: первая жена Яниса Тиммы ответила на обвинения Седоковой
Больше никаких темных пятен на одежде: действенные методы борьбы с потливостью
Японское качество по цене Лады: появление этого кроссовера лишило покоя дилеров в России
Таинственный каменный пропеллер: находка в Саккаре высмеяла привычные учебники истории
Сибантрацит столкнулся с финансовым кризисом на фоне долговой нагрузки в 50 млрд рублей
Транснефть-Верхняя Волга выпустила 39 тысяч мальков стерляди в реки Центральной России
Королевская семья замерла в ожидании: инсайдеры выдали личный план Кейт Миддлтон по спасению отношений братьев
Полгода в одном кресле: как привычный ритм работы в офисе связан с развитием онкологии
Все тело в огне: это упражнение стало главным секретом тех, кто быстро худеет дом
Астраханский архитектурный позор подходит к концу: власти решились на финальную попытку реанимации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.