Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданное признание из Голливуда: знаменитый россиянин поблагодарил штаты за исполнение грёз
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Нижегородские транспортники готовят отмену бумажных подтверждений оплаты проезда
Новосибирские хирурги совершили невозможное: сложные операции вернули подвижность безнадежным пациентам
Учебники больше не будут прежними: Минпросвещения ввело темы ИИ и СВО в программу
Мировое признание Адель: неожиданная страсть сына навсегда изменила отношения в семье звезды
Мир в Дохе не помог: Европа задыхается от нехватки газа на фоне аномальной летней жары
Томаты покраснеют за ночь: один надрез на стебле решает проблему зеленого урожая
Сценарист "Бэтмена 2" заявил о буме экранизаций игр: почему Голливуд переключается с комиксов

В баке настоящая кислота: каким авто на самом деле следует опасаться бензина стандарта Евро-2

Авто

Бензин стандарта Евро-2 для современного водителя — это все равно что кормить породистого скакуна овсом с опилками. Кто-то скажет: "Он же все равно ест!", но внутренности двигателя при такой "диете" вопят от ужаса. Готовы ли вы ставить эксперименты над своей машиной, когда техника не прощает амбиций?

Автомобиль на заправке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автомобиль на заправке

Класс топлива против октанового числа

АИ-95 — это про температуру сгорания и защиту от детонации. Евро-2 или К2 в российской таблице — это про "экологическую чистоту". Заправляясь непонятно чем, вы заливаете в бак коктейль из серы и ароматических углеводородов. Вы думаете, сэкономили? Вы просто отсрочили визит в сервис, где навязанные услуги в ремонте авто стоят целое состояние.

"Основная проблема заключается в том, что высокотехнологичные двигатели спроектированы под чистый химический состав бензина. Заливая низкий класс, вы убиваете не только поршневую группу, но и каталитические нейтрализаторы, стоимость которых сегодня запредельна", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сера: главный враг современных систем

Цифры не врут. В Евро-2 допускается до 500 мг серы на килограмм топлива. В современных стандартах К5 — всего 10 мг. Разница в пятьдесят раз! Сера ведет себя как кислота, пожирающая внутренности вашего выхлопа. Если вы игнорируете это, не удивляйтесь, что машина встает на прикол, а запчасти на китайские авто приходится ждать месяцами.

Параметр Евро-2 (К2) Евро-5 (К5)
Сера (мг/кг) До 500 До 10
Влияние на катализатор Разрушающее Минимальное

"Сера при сгорании превращается в оксиды, которые вступают во взаимодействие с влагой. Этот агрессивный налет моментально осаждается на лямбда-зондах, заставляя электронику автомобиля сходить с ума и выдавать ошибки, которые не убираются сбросом клемм", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Один бак — не фатально, но больно

Залились в глуши, чтобы дотянуть до нормальной заправки? Мотор не взорвется. Один бак низкосортной жижи — это стресс, но не катастрофа. Однако датчики кислорода уже начнут "хрипеть". Это как выпить грязной воды: вы не умрете сразу, но желудок спасибо не скажет и последствия могут проявиться неожиданно.

Почему современные моторы ненавидят "грязный" бензин

Старые авто из 90-х могли "переварить" всё, что горит. Современные же системы непосредственного впрыска работают под огромным давлением. Им нужна идеальная точность. Чуть больше смол в составе — и форсунки забиты. Экономия на топливе превращает вашу машину в обузу. Помните, поиск бензина без очередей должен заканчиваться на качественной АЗС, а не на ближайшей придорожной "наливайке".

"Владельцы часто забывают, что современный двигатель — это замкнутая экосистема. Подавая "грязный" бензин, вы искусственно провоцируете ускоренный износ прецизионных узлов, ремонт которых несоизмерим со стоимостью сэкономленных литров топлива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Чем отличается К2 от Евро-2?

Это одно и то же. К2 — российское обозначение класса, Евро-2 — общеевропейское. Суть в содержании вредных примесей.

Может ли Евро-2 испортить свечи зажигания?

Да. Избыток присадок и серы образует нагар, который снижает эффективность искрообразования и ведет к пропускам зажигания.

Как понять, что бензин "плохой"?

Машина может начать "тупить" при разгоне, нестабильно работать на холостых оборотах, а на панели загорится "Check Engine".

Можно ли ездить постоянно на 92-м бензине, если в книжке указан 95-й?

Не рекомендуется. Это ведет к детонации, разрушению поршней и перегреву камер сгорания даже при высоком экологическом классе топлива.

Читайте также

Экспертная проверка: Михаил Лазарев (инженер-автомеханик), Кирилл Семёнов (автоэлектрик), Денис Хромов (автослесарь)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Мир. Новости мира
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Последние материалы
Нижегородские транспортники готовят отмену бумажных подтверждений оплаты проезда
Новосибирские хирурги совершили невозможное: сложные операции вернули подвижность безнадежным пациентам
Учебники больше не будут прежними: Минпросвещения ввело темы ИИ и СВО в программу
Мировое признание Адель: неожиданная страсть сына навсегда изменила отношения в семье звезды
Мир в Дохе не помог: Европа задыхается от нехватки газа на фоне аномальной летней жары
В баке настоящая кислота: каким авто на самом деле следует опасаться бензина стандарта Евро-2
Томаты покраснеют за ночь: один надрез на стебле решает проблему зеленого урожая
Сценарист "Бэтмена 2" заявил о буме экранизаций игр: почему Голливуд переключается с комиксов
Сироты и погорельцы Приамурья дождались реакции: жесткие действия власти привели к первым результатам
Европа застряла в очередях: Урсула признала грандиозный провал новой системы ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.