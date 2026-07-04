В баке настоящая кислота: каким авто на самом деле следует опасаться бензина стандарта Евро-2

Бензин стандарта Евро-2 для современного водителя — это все равно что кормить породистого скакуна овсом с опилками. Кто-то скажет: "Он же все равно ест!", но внутренности двигателя при такой "диете" вопят от ужаса. Готовы ли вы ставить эксперименты над своей машиной, когда техника не прощает амбиций?

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автомобиль на заправке

Класс топлива против октанового числа

АИ-95 — это про температуру сгорания и защиту от детонации. Евро-2 или К2 в российской таблице — это про "экологическую чистоту". Заправляясь непонятно чем, вы заливаете в бак коктейль из серы и ароматических углеводородов. Вы думаете, сэкономили? Вы просто отсрочили визит в сервис, где навязанные услуги в ремонте авто стоят целое состояние.

"Основная проблема заключается в том, что высокотехнологичные двигатели спроектированы под чистый химический состав бензина. Заливая низкий класс, вы убиваете не только поршневую группу, но и каталитические нейтрализаторы, стоимость которых сегодня запредельна", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сера: главный враг современных систем

Цифры не врут. В Евро-2 допускается до 500 мг серы на килограмм топлива. В современных стандартах К5 — всего 10 мг. Разница в пятьдесят раз! Сера ведет себя как кислота, пожирающая внутренности вашего выхлопа. Если вы игнорируете это, не удивляйтесь, что машина встает на прикол, а запчасти на китайские авто приходится ждать месяцами.

Параметр Евро-2 (К2) Евро-5 (К5) Сера (мг/кг) До 500 До 10 Влияние на катализатор Разрушающее Минимальное

"Сера при сгорании превращается в оксиды, которые вступают во взаимодействие с влагой. Этот агрессивный налет моментально осаждается на лямбда-зондах, заставляя электронику автомобиля сходить с ума и выдавать ошибки, которые не убираются сбросом клемм", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Один бак — не фатально, но больно

Залились в глуши, чтобы дотянуть до нормальной заправки? Мотор не взорвется. Один бак низкосортной жижи — это стресс, но не катастрофа. Однако датчики кислорода уже начнут "хрипеть". Это как выпить грязной воды: вы не умрете сразу, но желудок спасибо не скажет и последствия могут проявиться неожиданно.

Почему современные моторы ненавидят "грязный" бензин

Старые авто из 90-х могли "переварить" всё, что горит. Современные же системы непосредственного впрыска работают под огромным давлением. Им нужна идеальная точность. Чуть больше смол в составе — и форсунки забиты. Экономия на топливе превращает вашу машину в обузу. Помните, поиск бензина без очередей должен заканчиваться на качественной АЗС, а не на ближайшей придорожной "наливайке".

"Владельцы часто забывают, что современный двигатель — это замкнутая экосистема. Подавая "грязный" бензин, вы искусственно провоцируете ускоренный износ прецизионных узлов, ремонт которых несоизмерим со стоимостью сэкономленных литров топлива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Чем отличается К2 от Евро-2?

Это одно и то же. К2 — российское обозначение класса, Евро-2 — общеевропейское. Суть в содержании вредных примесей.

Может ли Евро-2 испортить свечи зажигания?

Да. Избыток присадок и серы образует нагар, который снижает эффективность искрообразования и ведет к пропускам зажигания.

Как понять, что бензин "плохой"?

Машина может начать "тупить" при разгоне, нестабильно работать на холостых оборотах, а на панели загорится "Check Engine".

Можно ли ездить постоянно на 92-м бензине, если в книжке указан 95-й?

Не рекомендуется. Это ведет к детонации, разрушению поршней и перегреву камер сгорания даже при высоком экологическом классе топлива.

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