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Поломка ставит машину на паузу: для этих китайских автомобилей запчасти едут до пяти месяцев

Авто

Покупка китайского автомобиля по схемам параллельного импорта превращается в лотерею с длительным ожиданием в сервисе. Владельцы некоторых марок вынуждены ждать комплектующие до пяти месяцев. Проблема коснулась электроники, оптики и кузовных элементов из-за отсутствия каталогов и складских запасов.

Автомеханик ремонтирует автомобиль
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль

Логистический капкан для альтернативного импорта

Автомобильный рынок разделился на две неравные части. Официальные импортеры Chery, Haval и Geely успели наполнить хабы расходными материалами. Однако машины, ввезенные частным порядком, остаются без технической поддержки. Отсутствие внятных мануалов и единых баз данных по идентификационным номерам делает заказ деталей мучительным процессом.

"Для массовых марок основные позиции закрываются быстро. Проблема возникает, когда требуется ремонт кузова или сложного агрегата. В таких случаях складское наличие стремится к нулю", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ситуация напоминает попытку собрать конструктор без инструкции. Сложная логистика и чехарда с модификациями внутри одной модели приводят к тому, что запчасть может приехать, но просто не подойти к конкретному экземпляру. Это вынуждает мастеров китайские автомобили ремонт проводить с огромной задержкой.

Список марок в зоне риска

Наиболее сложная ситуация зафиксирована у брендов Zeekr, FAW, BYD и BAW. Эти машины часто привозят под заказ или мелкими партиями без официального представительства. Владельцы премиальных электрокаров и гибридов оказываются в заложниках у зарубежных поставщиков. Даже некоторые модели Dongfeng попали в список проблемных из-за скудного ассортимента на российских складах.

Категория запчастей Срок ожидания (мес.)
Расходные материалы (фильтры, колодки) До 0.5
Кузовные детали и оптика 1 — 5
Электронные блоки управления 2 — 4

Когда речь идет о страховых случаях, ситуация осложняется необходимостью оценки. Если надежные двигатели еще поддаются обслуживанию, то поврежденная фара может оставить машину на приколе на весь сезон.

"В случае серьезной аварии сроки восстановления практически непредсказуемы. Нет базы для сравнения стоимости, и страховые компании часто затягивают расчет из-за отсутствия аналогов", — объяснил эксперт Pravda.Ru Александр Громов.

Сроки и номенклатура дефицита

Ожидание элементов салона или электронных модулей растягивается на месяцы. Причина кроется в стремительном обновлении модельных рядов китайскими заводами. Пока деталь едет из Китая, производитель может сменить поставщика или форму самого узла. Поэтому характеристики GAC S9 или другого нового гибрида могут радовать на бумаге, но пугать сервисной реальностью.

"Чаще всего из строя выходит электрика. Без каталогов даже простая замена датчика становится квестом. Мы вынуждены подбирать детали по фотографиям, что недопустимо для профессионального сервиса", — подчеркнул инженер Михаил Лазарев.

Система снабжения пока не поспевает за агрессивным маркетингом. Владельцам приходится либо платить за авиадоставку, либо смириться с ролью пешехода. Даже гарантия на китайские машины не всегда спасает, так как законные сроки ремонта нарушаются из-за физического отсутствия деталей на территории страны.

Ответы на популярные вопросы о запчастях

Какие детали ждать дольше всего?

Сильнее всего буксует доставка кузовщины, сложных блоков управления и панорамных крыш. Эти позиции занимают много места и редко хранятся в наличии.

Почему для Chery и Haval запчасти есть?

Эти бренды имеют в России развитую сеть складов и прямые договоры с логистическими центрами. Для них выстроены регулярные цепочки поставок.

Можно ли ускорить доставку самостоятельно?

Чаще всего нет. Глобальные площадки не всегда дают гарантию совместимости. Лучшим способом остается выбор моделей, имеющих официальную поддержку.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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