Минус 300 тысяч на Aura и Largus: АВТОВАЗ объявил о старте агрессивных спецпредложений

АВТОВАЗ запустил масштабную программу июльских скидок, охватывающую практически всю линейку новых автомобилей LADA. В официальных дилерских центрах покупатели могут воспользоваться сочетанием льготного автокредитования, программ трейд-ин и лизинговых предложений. Для ряда моделей общая экономия достигает сотен тысяч рублей, что существенно снижает порог входа для личного или коммерческого транспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Aura

Июльские выгоды на модельный ряд

Летнее предложение от производителя ориентировано на максимальное снижение цены для конечного потребителя через государственные механизмы поддержки. При использовании схем трейд-ин и льготного кредитования итоговая стоимость автомобиля заметно корректируется вниз. Если поиск подержанной машины на вторичном рынке превращается в лотерею, то официальные программы дают прозрачные условия и заводскую гарантию.

"Снижение цен через государственные программы — это наиболее доступный способ обновить автопарк для человека с ограниченным бюджетом. Главное, что здесь прозрачно прописаны условия экономии, в отличие от частных сделок, где цена может меняться в последний момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Для LADA Granta суммарная выгода при использовании трейд-ин и госпрограммы льготного автокредитования достигает 334 000 рублей. Владельцы внедорожников также получают бонусы: на NIVA Legend выгода при сдаче старой машины составляет до 120 000 рублей, а на модели семейства Vesta — до 110 000 рублей.

Предложения для бизнеса и газовый транспорт

Производитель расширяет поддержку корпоративных клиентов. Легкий коммерческий транспорт на платформе Vesta и NIVA доступен в лизинг с выгодой до 300 000 рублей. Для битопливных версий, работающих на природном газе, предусмотрены дополнительные субсидии. Владельцы метановых Largus и Vesta могут сэкономить до 366 000 рублей по профильной госпрограмме, а общая экономия с учетом всех акций доходит до рекордных 566 000 рублей.

"Переход на битопливные модификации сейчас выглядит как наиболее прагматичное решение для тех, кто много ездит. Экономия на топливе в сочетании с существенной субсидией при покупке позволяет быстро окупить разницу в цене по сравнению с бензиновыми версиями", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Модель или программа Максимальная выгода, руб. LADA Granta (общая экономия) до 334 000 LADA Aura (трейд-ин) до 300 000 Коммерческий лизинг до 400 000 Битопливные модели (субсидия + акции) до 566 000

"Выбор в пользу лизинга для предпринимателей — это не только разовая экономия в сотни тысяч рублей, но и возможность оптимизировать налоговые платежи в процессе эксплуатации коммерческой техники", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы

Кто может воспользоваться программой льготного автокредитования?

Программа распространяется на широкий круг покупателей, соответствующие критерии можно уточнить непосредственно в дилерском центре при выборе конкретной модели.

Действует ли выгода на LADA Aura?

Да, на модель LADA Aura предусмотрена скидка до 300 000 рублей по программе трейд-ин.

Можно ли объединять несколько скидок одновременно?

Да, программы часто суммируются — например, использование трейд-ин вместе с господдержкой позволяет достичь максимального размера экономии.

Что выгоднее: лизинг или кредит?

Выбор зависит от статуса покупателя: лизинг традиционно ориентирован на юридических лиц, а кредит — на физических лиц. Конкретные расчеты по платежам стоит запросить у менеджера автосалона.

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