Минус 300 тысяч на Aura и Largus: АВТОВАЗ объявил о старте агрессивных спецпредложений

АВТОВАЗ запустил масштабную программу июльских скидок, охватывающую практически всю линейку новых автомобилей LADA. В официальных дилерских центрах покупатели могут воспользоваться сочетанием льготного автокредитования, программ трейд-ин и лизинговых предложений. Для ряда моделей общая экономия достигает сотен тысяч рублей, что существенно снижает порог входа для личного или коммерческого транспорта.
Летнее предложение от производителя ориентировано на максимальное снижение цены для конечного потребителя через государственные механизмы поддержки. При использовании схем трейд-ин и льготного кредитования итоговая стоимость автомобиля заметно корректируется вниз. Если поиск подержанной машины на вторичном рынке превращается в лотерею, то официальные программы дают прозрачные условия и заводскую гарантию.
"Снижение цен через государственные программы — это наиболее доступный способ обновить автопарк для человека с ограниченным бюджетом. Главное, что здесь прозрачно прописаны условия экономии, в отличие от частных сделок, где цена может меняться в последний момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Для LADA Granta суммарная выгода при использовании трейд-ин и госпрограммы льготного автокредитования достигает 334 000 рублей. Владельцы внедорожников также получают бонусы: на NIVA Legend выгода при сдаче старой машины составляет до 120 000 рублей, а на модели семейства Vesta — до 110 000 рублей.
Производитель расширяет поддержку корпоративных клиентов. Легкий коммерческий транспорт на платформе Vesta и NIVA доступен в лизинг с выгодой до 300 000 рублей. Для битопливных версий, работающих на природном газе, предусмотрены дополнительные субсидии. Владельцы метановых Largus и Vesta могут сэкономить до 366 000 рублей по профильной госпрограмме, а общая экономия с учетом всех акций доходит до рекордных 566 000 рублей.
"Переход на битопливные модификации сейчас выглядит как наиболее прагматичное решение для тех, кто много ездит. Экономия на топливе в сочетании с существенной субсидией при покупке позволяет быстро окупить разницу в цене по сравнению с бензиновыми версиями", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.
|Модель или программа
|Максимальная выгода, руб.
|LADA Granta (общая экономия)
|до 334 000
|LADA Aura (трейд-ин)
|до 300 000
|Коммерческий лизинг
|до 400 000
|Битопливные модели (субсидия + акции)
|до 566 000
"Выбор в пользу лизинга для предпринимателей — это не только разовая экономия в сотни тысяч рублей, но и возможность оптимизировать налоговые платежи в процессе эксплуатации коммерческой техники", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Кто может воспользоваться программой льготного автокредитования?
Программа распространяется на широкий круг покупателей, соответствующие критерии можно уточнить непосредственно в дилерском центре при выборе конкретной модели.
Действует ли выгода на LADA Aura?
Да, на модель LADA Aura предусмотрена скидка до 300 000 рублей по программе трейд-ин.
Можно ли объединять несколько скидок одновременно?
Да, программы часто суммируются — например, использование трейд-ин вместе с господдержкой позволяет достичь максимального размера экономии.
Что выгоднее: лизинг или кредит?
Выбор зависит от статуса покупателя: лизинг традиционно ориентирован на юридических лиц, а кредит — на физических лиц. Конкретные расчеты по платежам стоит запросить у менеджера автосалона.
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