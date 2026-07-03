Краска сползает на глазах: чем опасна для вашего автомобиля парковка в тени деревьев

Летний зной вынуждает автомобилистов искать спасение в тени деревьев, однако такая парковка может дорого обойтись владельцу. Древесная смола, пыльца и птичий помет под воздействием солнца превращаются в агрессивные химические соединения, которые способны необратимо испортить лакокрасочное покрытие кузова. Результат — пятна, помутневший лак и необходимость дорогостоящей полировки или даже перекраски деталей.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Объединенная энергетическая компания», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парковка во дворе

Почему деревья опасны для лака

Многие водители уверены, что прохлада в салоне важнее сохранности лака, но физика процесса говорит об обратном. При высоких температурах поры лакокрасочного покрытия расширяются, что позволяет органическим загрязнениям — липовой смоле, древесным сокам и следам птиц — глубже проникать в структуру материала. Даже пара дней простоя под деревом в жару может спровоцировать разрушение защитного слоя.

"Смола и продукты жизнедеятельности птиц — это химически активные субстанции. Если их оперативно не убрать, они буквально въедаются в лак. В летний зной эта реакция протекает практически мгновенно, превращая поверхность машины в полотно с трудновыводимыми мутными пятнами", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Как правильно ухаживать за кузовом

Главная ошибка — попытка соскоблить присохшие капли смолы подручными средствами. Использование жестких губок и щеток гарантированно оставляет на лаке "паутинку" из царапин. В результате владелец будет вынужден оплачивать абразивную полировку, стоимость которой несоизмерима с профилактической мойкой.

"Если на кузове появились следы от почек или птиц, не пытайтесь очистить их "на сухую". Вы просто наделаете глубоких рисок. Лучше использовать профессиональную автохимию, предназначенную для удаления битума и органики, либо обратиться на качественную мойку, где знают, как работать с такими деликатными загрязнениями", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Регулярный осмотр кузова должен стать привычкой в летний сезон. Если машина постоянно стоит на одном и том же месте под тополем или липой, стоит рассмотреть возможность использования легкого защитного чехла или нанесения на кузов полимерных составов, создающих временный барьер.

"Внешний вид автомобиля страдает даже от незначительных ошибок в эксплуатации, не говоря уже о критическом износе агрегатов, когда наступает пора задумываться о продаже машины. Помните, что чистота кузова — это не только эстетика, но и предотвращение коррозийных процессов, которые начинаются в месте повреждения лака", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Воздействие Последствие для авто Длительный контакт со смолой Химический ожог лака, мутные пятна Механическое очищение щеткой Глубокие царапины, нарушение блеска Удаление свежих загрязнений Сохранение заводского покрытия

Ответы на популярные вопросы: 1. Как быстро смола повреждает покрытие?

В жаркую погоду — от нескольких часов до пары суток в зависимости от вида дерева. 2. Можно ли использовать домашние средства типа спирта?

Не рекомендуется. Неправильная концентрация растворителя может окончательно испортить структуру лака. 3. Поможет ли обычный воск?

Превентивная обработка воском или "жидким стеклом" облегчает удаление грязи, но не дает 100% защиты при длительном контакте. 4. Что делать, если след уже остался?

Лучше обратиться в детейлинг-центр для профессиональной очистки и полировки, пока повреждение не ушло в базовую краску.

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