Машины испаряются с витрин: почему "электрички" в России стали самым дефицитным товаром

Российский рынок электрокаров и гибридов переживает аномальный скачок спроса: доступные модели сметают из салонов за считаные дни, а складские запасы популярных брендов практически обнулены. За последнюю неделю июня регистрации гибридных автомобилей выросли на треть, достигнув отметки в 1754 единицы, что почти на 50% превышает средние еженедельные показатели текущего года. Ситуация привела к тому, что дилеры, ранее считавшие "электрички" неликвидным товаром, столкнулись с реальным дефицитом и очередями на поставку.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info электрокар

Взрывной рост: какие модели стали лидерами рынка

Статистика постановок на учет в ГИБДД зафиксировала резкую смену потребительских предпочтений. Лидером среди гибридов стал Evolute i-Space с результатом 337 проданных машин. В спину ему дышит Geely EM-I (328 шт.), а замыкает тройку обновленный Voyah Free (301 шт.). Интерес подогревают и новинки: GAC S7 и Exeed Exlantix ET также показывают уверенную динамику. Стоит отметить, что надежность китайских авто перестала быть сдерживающим фактором для покупателей, которые всё чаще выбирают технологичные модели из Поднебесной.

"Резкий скачок интереса к гибридам обусловлен их практичностью: владелец получает динамику электрокара, не привязываясь к зарядной станции в дальних поездках. Однако при покупке таких машин на вторичном рынке или через параллельный импорт нужно быть крайне внимательным к состоянию батареи", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Почему исчезли бюджетные электромобили

Аналитики констатируют: рынок "чистых" электромобилей столкнулся с дефицитом предложения. Самый доступный седан Evolute i-Joy фактически исчез из продажи — его запасы у дилеров исчерпаны. На этом фоне выстрелила новинка от "Яндекса" — модель UMO 5, которую за неделю приобрели 45 раз. Глава "Автостата" Сергей Целиков подчеркивает, что количество предложений на вторичном рынке из-за ажиотажа сократилось на 30%. Многие дилеры просто не держали большие запасы таких машин, считая их сложными для быстрой реализации.

"Многие автовладельцы сейчас пытаются пересесть на электрокары ради экономии, но забывают о технической стороне вопроса. Сложная электроника и специфические узлы требуют качественного обслуживания, иначе любая поломка может надолго отправить машину в сервис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

В компании Evolute подтвердили наличие очередей. Срок ожидания i-Space сейчас составляет около недели, а за i-Joy придется постоять несколько недель. Липецкий завод "Моторинвест" уже увеличил производственную программу, чтобы закрыть дыры в поставках. Даже характеристики гибридов премиального класса не пугают покупателей ценой — спрос на дорогие модели Voyah также бьет рекорды.

Зарядная инфраструктура: ждать ли коллапса?

Несмотря на наплыв машин, эксперты не прогнозируют очередей на зарядных станциях. На данный момент в России функционирует около 17 тысяч ЭЗС, а их средняя загрузка по стране едва достигает 9%. Большинство покупателей — это владельцы частных домов или мест в паркингах с собственной розеткой, которые редко пользуются публичными сетями в городе.

"Инфраструктура пока справляется, так как основной прирост парка дают гибриды с небольшими батареями. Они проводят у терминала не более 15 минут. Проблемы могут возникнуть только локально, в определенных районах Москвы, если темпы продаж сохранятся", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Показатель Значение / Статус Продажи гибридов за неделю 1754 шт. (+34%) Предложение на "вторичке" Сократилось на 30% Загрузка зарядных станций Около 9% в среднем по РФ Срок ожидания дефицитных моделей От 7 дней до нескольких недель

Ответы на популярные вопросы о покупке электрокаров

1. Почему возник дефицит именно сейчас?

Дилеры долгое время не закупали электромобили впрок, считая их товаром с низкой ликвидностью. Всплеск спроса застал рынок врасплох, а логистические цепочки не успели адаптироваться к новым объемам. 2. Какие модели сложнее всего купить?

В дефиците оказались бюджетные Evolute i-Joy и новые модели отечественной сборки вроде UMO 5. Также наблюдается ажиотаж вокруг премиальных гибридов Voyah. 3. Появятся ли очереди на зарядных станциях?

Пока инфраструктура имеет большой запас мощности. Большинство владельцев заряжается дома, а быстрая зарядка гибридов занимает минимум времени, не создавая простоев у терминалов. 4. Стоит ли покупать б/у электромобиль сейчас?

Выбор на вторичном рынке сильно сократился, а цены выросли. По мнению аналитиков, сейчас в продаже остались либо дорогие варианты, либо машины с нюансами, поэтому диагностика перед покупкой обязательна.

Читайте также