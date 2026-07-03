Слава не оправдала надежд: полный список самых капризных кроссоверов текущего сезона

Покупка нового кроссовера давно перестала быть гарантией спокойной жизни. На практике часто выходит так, что блестящий кузов и современная электроника скрывают целый букет инженерных просчетов. Крупное исследование, основанное на реальном опыте сотен тысяч владельцев, показало неожиданную картину: в списке самых проблемных машин нет ни одного представителя китайского автопрома, зато хватает признанных легенд с американскими и европейскими корнями. Этот факт заставляет иначе взглянуть на привычные лидерские условия выбора личного транспорта.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis GV70

Американские ловушки: гиганты на глиняных ногах

Лидерами антирейтинга стали модели из США. Chevrolet Equinox и его технический близнец GMC Terrain вызывают у владельцев массу вопросов. Несмотря на внушительные габариты и солидный внешний вид, их техническая начинка часто дает сбои. Особенно это касается вариаторных трансмиссий и сложных гибридных систем, которые требуют внимания гораздо чаще, чем хотелось бы при эксплуатации свежего авто. На деле же выходит, что ширина кузова в два метра не добавляет надежности внутренним узлам.

"Многие современные кроссоверы страдают от избыточной сложности бортовой сети. Когда на одну шину завязаны и мультимедиа, и управление двигателем, любой сбой в софте превращает машину в недвижимость", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Еще один представитель американской школы — GMC Acadia. Этот пятиметровый корабль оснащается мощным двигателем и классическим автоматом, но даже проверенное решение не спасает от нареканий. Владельцы жалуются на качество отделки и капризную электронику. Аналогичная ситуация с Jeep Grand Cherokee. Его пятое поколение обзавелось пневмоподвеской и огромными экранами, но сохранило старую привычку часто гостить на сервисных станциях из-за мелких, но досадных поломок.

Модель автомобиля Основная зона риска Jeep Grand Cherokee Пневматическая подвеска и электроника Volkswagen Taos Система охлаждения и турбокомпрессор Genesis GV70/GV80 Сложные мультимедийные системы и датчики

Европейский след и корейский люкс: скрытые дефекты

Важный нюанс: проблемы не обошли стороной и европейские бренды. Volkswagen Taos, который активно везут в Россию, оказался в списке из-за капризных турбомоторов малого объема. Малейшее отклонение от норм обслуживания приводит к быстрому износу. С этим стоит быть аккуратнее, так как малый объем двигателя в сочетании с высокой мощностью создает предельную нагрузку на каждый внутренний вариант железных деталей.

"Ресурс современных турбированных двигателей сильно зависит от температурного режима. Если радиаторы забиты грязью, мотор начинает перегреваться, что ведет к деформации ГБЦ и дорогому ремонту", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Корейский премиум в лице Genesis GV70 и GV80 также попал в немилость. Эти машины подкупают роскошными материалами и мощными двигателями под 400 сил. Однако за фасадом из дорогой кожи скрываются проблемы с топливной системой и датчиками парковки. Любой неудачный процесс заправки или мойки может обернуться ошибкой на приборной панели. Замыкает список электрический Chevrolet Blazer EV, программное обеспечение которого пока работает крайне нестабильно.

"При покупке подержанного премиального кроссовера нужно закладывать минимум 10% от его стоимости на устранение скрытых дефектов, которые не всегда видны при обычном осмотре", — рассказал автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Отсутствие в рейтинге китайских марок не означает их идеальность, но говорит о том, что старые бренды начали сдавать позиции в гонке за технологиями. Если смотреть на вещи проще, то чем меньше в машине "умных" функций, тем выше шансы проехать лишнюю сотню тысяч километров без визита к мотористу.

Ответы на популярные вопросы о надежности кроссоверов

Почему в списке нет китайских кроссоверов?

Опрос проводился среди владельцев на рынках, где экспансия машин из Поднебесной еще не достигла таких масштабов, как в России. Кроме того, многие китайские модели конструктивно проще западных аналогов.

Стоит ли отказываться от покупки Jeep или Volkswagen?

Нет, если бюджет позволяет содержать такие авто. Важно понимать, что комфорт и престиж в этих моделях часто идут в ущерб долговечности отдельных узлов.

Какая деталь чаще всего выходит из строя у современных паркетников?

Чаще всего проблемы возникают с мультимедийными системами, датчиками контроля слепых зон и вспомогательной электроникой двигателя.

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