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Корона премиума оказалась тяжелее, чем кажется: новый GAC удивил не только роскошью

Авто

Российский рынок премиальных кроссоверов пополнился амбициозным игроком — флагманским GAC S9. Этот пятиметровый гигант с последовательной гибридной установкой обещает владельцам комфорт бизнес-джета и феноменальный расход топлива всего в 1,3 литра на сто километров. Однако за внушительными габаритами и отделкой из натурального дерева скрываются специфические эргономические решения и откровенная экономия на мелочах, которые могут стать неприятным сюрпризом при цене почти в семь миллионов рублей.

GAC S9
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
GAC S9

Внешний вид и интерактивная оптика

GAC S9 выглядит монументально: его длина превышает пять метров, а дизайн передней части с огромной светодиодной полосой отсылает к традиционной китайской архитектуре. Несмотря на грозный облик передвижной крепости, дорожный просвет составляет скромные 188 мм. Производитель прямо позиционирует новинку как городской автомобиль, не предназначенный для штурма серьезного бездорожья.

"Низкий клиренс при большой базе делает машину уязвимой даже на обледенелых колеях или высоких бордюрах. Любая серьезная неровность может привести к повреждению дорогостоящих пластиковых порогов или днища, так что внедорожных подвигов от этого гибрида ждать не стоит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Главная "фишка" экстерьера — задние фонари, способные воспроизводить анимацию. На диодной панели могут появляться машущие крыльями гуси или силуэты гитар. Важным отличием российской версии стал отказ от выдвижных дверных ручек в пользу классических решений, что значительно повышает надежность эксплуатации в условиях русской зимы.

Интерьер из ореха и цифровая среда

Салон кроссовера выполнен в духе минимализма: здесь нет ни одной физической кнопки. Управление всеми функциями, включая климат-контроль, вынесено на 15,6-дюймовый планшет, работающий на базе HarmonyOS. В отделке использованы кожа наппа и шпон натурального американского ореха. Мультимедийная система полностью русифицирована и поддерживает беспроводные протоколы связи со смартфонами, хотя голосовой помощник иногда требует повторения команд.

Где спрятана экономия: главные недоработки

Несмотря на статус флагмана, к эргономике GAC S9 возникают вопросы. Подушки передних кресел могут показаться короткими для рослых водителей, а отсутствие регулировки ремней безопасности по высоте мешает подобрать удобную посадку. Список "упрощений" дополняют камеры кругового обзора со средним качеством картинки, отсутствие холодильника в подлокотнике (там лишь обычный бокс) и невозможность открыть панорамную крышу для проветривания — люка в конструкции не предусмотрено.

"Когда производитель убирает стандартные мелочи вроде очечника или потолочных ручек, это всегда выглядит странно для премиального сегмента. Но гораздо важнее ресурс электронных систем: отсутствие физических дублеров климата заставляет полностью полагаться на сенсор, который в сильные морозы или при программном сбое может оставить владельца без обогрева", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Приоритет пассажира и функции "нулевой гравитации"

Интересной особенностью компоновки стал перекос в сторону комфорта переднего пассажира. Именно его кресло оснащено выдвижной оттоманкой, режимом "нулевой гравитации" для сна и самым продвинутым массажем на 18 точек. У водителя и задних седоков функционал скромнее. Задний ряд радует огромным запасом пространства и электрическими регулировками наклона спинок, однако российским покупателям недоступны потолочные мониторы, которые предлагаются на домашнем рынке.

Гибридная установка и реальный расход топлива

Под капотом GAC S9 трудится последовательный гибрид. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 156 л. с. не имеет связи с колесами и работает исключительно как генератор, заряжая батарею CATL емкостью 44,5 кВт*ч. В движение машину приводят два электромотора суммарной мощностью 340 л. с. Такая схема позволяет проехать на электричестве до 208 км, а общий запас хода превышает 1000 км. При этом топливные стандарты позволяют использовать бензин АИ-92.

"Расход в полтора литра возможен только при полностью заряженном аккумуляторе. Если батарея сядет, нагрузка на генератор вырастет, и машина начнет потреблять около 7-8 литров на сотню. Для пятиметрового тяжелого кроссовера это все равно отличный показатель, но физику не обманешь — энергию нужно откуда-то брать", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Характеристика Показатель GAC S9
Суммарная мощность 340 л. с. (полный привод)
Расход в гибридном режиме от 1,3 до 7,4 л/100 км
Запас хода (общий) 1 019 км
Тип топлива Бензин АИ-92
Время быстрой зарядки 15 минут (с 30% до 80%)

Ответы на популярные вопросы о GAC S9

Можно ли эксплуатировать кроссовер без зарядки от сети?
Да, последовательная схема позволяет ездить только на бензине. ДВС будет подзаряжать тяговую батарею автоматически, однако в таком режиме расход топлива вырастет.

Насколько надежна подвеска на плохих дорогах?
Установленная система SDC с электронноуправляемыми амортизаторами эффективно гасит мелкие неровности и стыки асфальта, но клиренс в 188 мм ограничивает возможности на проселке.

Какие налоги придется платить за 340 лошадиных сил?
Налог рассчитывается исходя из суммарной мощности электромоторов. Стоит учитывать, что в ряде регионов РФ для гибридов и электрокаров действуют льготы.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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