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Миф об износе мотора от охлаждения: последствия отказа от системы ударят по безопасности

Авто

Летний зной заставляет владельцев машин выбирать между личным комфортом и сохранением ресурса силового агрегата. В профессиональной среде часто обсуждают теорию, согласно которой климатическая установка создает критическую нагрузку на узлы, провоцируя ускоренный износ. Чтобы продлить срок службы агрегатов, некоторые водители осознанно отказываются от охлаждения салона даже в пиковые температуры.

авто кондиционер
Фото: wikipediа by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
авто кондиционер

Реальная нагрузка на двигатель и скрытая опасность экономии

Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов поспешил успокоить водителей, отметив, что страхи перед климатической системой сильно преувеличены. Хотя включенная установка действительно забирает несколько процентов мощности, это не является фатальным фактором для исправного мотора.

Любое дополнительное оборудование, будь то автоматическая трансмиссия или продвинутые системы мультимедиа, потребляет энергию, но инженеры закладывают этот запас при проектировании техники. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", попытки "сберечь" мотор могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Славнов пояснил, что отказ от кондиционера в пользу открытых окон несет прямую угрозу безопасности. На высоких скоростях это нарушает аэродинамику, провоцируя перерасход топлива до 20%, что значительно выше затрат на работу климат-контроля. Более того, перегрев водителя ведет к потере концентрации и фатальным ошибкам на дороге.

"Бывает такое, что люди экономят, окна открывают, а потом тепловой удар — и не дай бог, не справились с управлением. Человек отключился, собрал пол-МКАДа или пол-КАДа, и что делать дальше?" — предостерег Славнов.

"Риск теплового удара за рулем — это не субъективное ощущение, а фактор, который может привести к масштабному ДТП, поэтому исправная система охлаждения салона критически важна для безопасности движения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Мифы об износе и качество горючего

Специалист рекомендует регулярно проводить обслуживание и охлаждать авто до комфортных температур перед стартом поездки. Исправный и заправленный кондиционер работает в штатном режиме, не вызывая перегрева двигателя, если система охлаждения самого мотора находится в надлежащем состоянии. Гораздо опаснее для современного автомобиля использование топлива из сомнительных источников. Некачественный состав горючего наносит деталям поршневой группы кратно больший ущерб, чем любая работающая электроника.

Ответы на популярные вопросы о работе кондиционера

Сколько мощности на самом деле забирает кондиционер?

В среднем работа компрессора отнимает от 2 до 5 лошадиных сил, что составляет около 3-5% мощности двигателя. Это заметно лишь на малолитражных авто при резком ускорении.

Правда ли, что езда с открытыми окнами выгоднее?

Нет, на скорости свыше 80-90 км/ч открытые окна создают эффект "парашюта", что увеличивает сопротивление воздуха и повышает расход топлива сильнее, чем кондиционер.

Может ли кондиционер стать причиной перегрева мотора в пробке?

Только если забиты радиаторы или неисправен вентилятор охлаждения. В исправном автомобиле система рассчитана на работу в экстремальных температурных условиях.

Нужно ли выключать кондиционер перед тем, как заглушить машину?

Желательно выключать охлаждение за пару минут до остановки, оставляя работать вентилятор. Это поможет просушить испаритель и предотвратит появление неприятных запахов и плесени.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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