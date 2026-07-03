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Дешево купили — дорого рискуете: этот дефект делает праворульные авто непригодными для дорог России

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Праворульные автомобили несут угрозу безопасности дорожного движения в России, так как их конструкция не соответствует правостороннему регламенту и затрудняет обзор при маневрах, рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что вместо внедрения специализированных образовательных программ для водителей таких машин необходимо сосредоточиться на адаптации импортируемого транспорта под российские государственные стандарты.

Праворульный автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Праворульный автомобиль

Ранее сообщалось, что в российских автошколах к 2030 году могут запустить специальные программы обучения для тех, кто садится за руль праворульных машин. Соответствующее поручение содержится в распоряжении кабмина номер 1124-р, опубликованном на официальном портале правовой информации. При этом власти инициировали масштабный анализ эксплуатации транспорта, чтобы оценить реальный уровень рисков, скрывающихся за популярностью таких моделей.

По словам Славнова, эксплуатация машин с "неправильным" расположением руля в условиях правостороннего движения критически снижает контроль за ситуацией на дороге. Эксперт подчеркивает, что отсутствие официальной сертификации и заводской адаптации делает подобные транспортные средства потенциально опасными для всех участников движения.

"Я считаю, что праворульные автомобили необходимо запретить, поскольку они не сертифицированы для России и официально не поставлялись на наш рынок. В условиях правостороннего движения, где предусмотрен левый руль, использование праворульной машины не обеспечивает должного уровня безопасности", — пояснил он.

Особую опасность эксперт видит в совершении сложных маневров на трассах. Водитель праворульного авто физически не видит встречную полосу из-за впереди идущего транспорта, если не использует дополнительные технические средства. Стоит помнить, что на загородных шоссе крайне рискованным остается метод обгона колонны грузовиков, который требует от водителя идеальной видимости. При этом на рынок продолжают поступать японские семейные минивэны, которые привлекают покупателей ценой, но сохраняют конструктивные особенности для внутреннего рынка Японии.

"При правостороннем движении праворульная машина создает серьезные проблемы с обзором: вы не видите, что происходит впереди, и не можете нормально пойти на обгон без установки специальной камеры. Перестроение, повороты — все это становится сложнее и опаснее. Такие автомобили просто не рассчитаны на наши дороги и условия движения", — отметил автоэксперт.

Специалист убежден: обучать водителей управлению заведомо неподходящим под дорожные условия транспортом — путь тупиковый. Славнов призывает зарубежных производителей и поставщиков ориентироваться на российские технические регламенты еще на стадии ввоза техники. В индустрии уже фиксируют случаи, когда техника из-за рубежа требует серьезной доработки для стабильной работы в локальных условиях. В то же время обновленные правила техрегламента могут кардинально изменить требования к безопасности и обслуживанию поставляемых машин.

"Вы же не пойдете в чужой монастырь со своим уставом, верно? Так и здесь: если вы хотите поставлять автомобили в Россию, делайте их адаптированными под наши условия. Не мы должны подстраиваться под технику, а техника — под нас", — заключил Славнов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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