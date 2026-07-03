Мировой автопром получил неожиданный сигнал: Китай оказался впереди там, где это считали невозможным

Китайский автопром преодолел исторический рубеж: бензиновые модели местных марок впервые превзошли по качеству автомобили глобальных концернов. Согласно свежему исследованию агентства J. D. Power, машины из КНР теперь доставляют владельцам меньше хлопот, чем продукция японских, европейских и американских брендов, собранная на совместных предприятиях. Для российских водителей это прямой сигнал к пересмотру приоритетов, ведь большинство лидеров рейтинга уже официально продаются в наших автосалонах.

Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Geely Coolray

Как считали индекс надёжности

В основу рейтинга легли отзывы почти 14 тысяч владельцев новых бензиновых машин, купленных в период с июля 2025-го по февраль 2026 года. Эксперты проанализировали 127 моделей по 218 параметрам, охватывающим всё - от работы мультимедиа до ресурса силовых агрегатов. Итоговый показатель PP100 отражает количество выявленных проблем на 100 автомобилей: чем ниже цифра, тем выше позиция в списке.

Средний показатель по рынку за год улучшился на 8 пунктов, достигнув отметки 211. Главная сенсация заключается в том, что "чистокровные" китайские бренды показали более высокую стабильность, чем мировые гиганты, работающие в Китае. Это говорит о том, что контроль качества на заводах Chery, Geely и Changan вышел на уровень, сопоставимый с лучшими мировыми практиками.

"Китайские производители перестали копировать внешность и сосредоточились на инженерии. Мы видим, что количество производственных дефектов на новых машинах падает, а надёжность узлов растёт быстрее, чем у многих европейских марок", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Лидеры общего зачета: от премиума до масс-маркета

Верхние строчки рейтинга традиционно удерживает премиальный сегмент, однако китайские массовые марки уже дышат им в затылок. Если Land Rover (200 баллов) и Cadillac (203 балла) остаются на вершине, то Chery с показателем 213 баллов фактически сравнялась с Lexus. Это нивелирует старый миф о том, что покупка китайской машины — это всегда лотерея с качеством.

Geely и Changan также вошли в авангард, опередив даже такие признанные бренды, как Mercedes-Benz и Volkswagen. Примечательно, что даже при покупке на вторичном рынке эти марки начинают цениться выше из-за более предсказуемого состояния основных агрегатов.

"Статистика поломок показывает, что электроника и навесное оборудование у современных 'китайцев' стали намного долговечнее. Это напрямую влияет на стоимость владения и ликвидность автомобиля через два-три года эксплуатации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Лучшие модели в своих классах

В сегменте компактных седанов первенство захватил Changan Eado Plus, оставив позади конкурентов от SAIC. Среди кроссоверов, столь любимых в России, лидерами признаны Geely Coolray и Changan CS55 Plus. В бизнес-классе наряду с Volkswagen Passat высокие баллы получили Chery Arrizo 8 и его Pro-версия, что подтверждает амбиции Китая в дорогом сегменте.

Сегмент автомобиля Лучшая модель (лидер качества) Компактные седаны Changan Eado Plus Компактные кроссоверы Geely Coolray Среднеразмерные SUV Chery Tiggo 8 Plus / VW Tharu Семейные кроссоверы Chery Tiggo 9 / GAC GS8

Что это меняет для рынка России

Для отечественного потребителя данные J. D. Power — это не просто сухая статистика, а практическое руководство. В условиях, когда корейские модели завозятся преимущественно по параллельному импорту, официальные поставки надежных китайских машин становятся приоритетом. Учитывая, что многие новые седаны все еще можно найти по цене до двух миллионов рублей, качество сборки становится решающим фактором выбора.

"Покупателю важно понимать, что официальная гарантия на лидеров этого рейтинга — не пустой звук. Если машина изначально спроектирована качественно, риск судебных споров с дилером из-за заводского брака сводится к минимуму", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы

Какие китайские бренды считаются самыми беспроблемными?

Согласно исследованию, лучшую динамику показывают Chery, Geely, Changan и Jetour. Они максимально приблизились к уровню премиальных марок по количеству нареканий на 100 машин.

Правда ли, что китайские машины обошли по качеству Volkswagen и Toyota?

В рамках исследования бензиновых моделей, собираемых в КНР, локальные бренды впервые показали совокупный результат выше, чем совместные предприятия немецких и японских марок.

Как рейтинг соотносится с российским рынком?

Большинство победителей (Coolray, Tiggo 7/8 Plus, Eado Plus) продаются в РФ официально. Это гарантирует, что к нам поступают те же качественные комплектации, что и на внутренний рынок Китая.

На какие узлы чаще всего жалуются владельцы?

Общее количество жалоб снизилось, но основное внимание по-прежнему уделяется настройкам электронных ассистентов и мультимедийных систем, в то время как двигатели и трансмиссии стали надежнее.

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