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Машина останется при вас: определенные условия позволят сохранить авто при банкротстве

Авто

Банкротство физического лица не означает автоматическую потерю транспортного средства. В определенных обстоятельствах суд готов исключить автомобиль из конкурсной массы, сохранив имущество за владельцем. Ключевым фактором здесь выступает жизненная необходимость транспорта для должника или его близких, особенно если речь идет о семейном авто, без которого невозможно функционирование домохозяйства.

Банкротство
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Банкротство

Кого закон оставит за рулем

Транспорт сохраняют, если он критически важен для перевозки людей с инвалидностью или обеспечения нужд многодетной семьи. Также суды встают на сторону граждан, проживающих в труднодоступных районах, где отсутствие машины лишает возможности посещать врачей, школу или добираться до места службы.

Кроме того, на иммунитет могут рассчитывать специалисты, чья деятельность напрямую завязана на использовании авто: таксисты, курьеры, торговые представители и фермеры. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой антикризисного менеджера, частнопрактикующего юриста Анастасию Кошкину, в таких случаях потребность в технике необходимо подтверждать строгим пакетом документов.

"Важно понимать, что суды оценивают не только социальную значимость, но и экономическую целесообразность продажи: если машина превратилась в хлам и расходы на торги превысят выручку, ее оставят должнику", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Риски залогового имущества и фиктивных сделок

Сложнее всего обстоит ситуация с машинами, купленными в кредит. Банк имеет приоритетное право на реализацию залога, и спасти имущество можно лишь через мировое соглашение, гарантирующее продолжение выплат. Любые попытки спрятать активы, переписав их на родственников перед процедурой, легко оспариваются.

"Не стоит пытаться скрыть автомобиль или фиктивно переоформить его перед процедурой банкротства. Такие действия могут привести не только к возврату имущества в конкурсную массу, но и к отказу в списании долгов", — подчеркнула Кошкина.

Юрист рекомендует заранее оценить ликвидность имущества — иногда даже наличие маркировки индекса нагрузки XL на шинах или общее состояние кузова могут повлиять на итоговую оценку оценщика. Самостоятельная диагностика, будь то полноценный осмотр или простой тест масла бумагой, поможет аргументированно доказать низкую стоимость старого авто в суде.

Ответы на популярные вопросы о сохранении авто при банкротстве

Можно ли оставить машину, если она нужна для работы?

Да, если деятельность в качестве таксиста, курьера или перевозчика является вашим основным и единственным источником дохода, подтвержденным документально.

Что будет с автомобилем, который находится в залоге у банка?

Залоговые авто почти всегда подлежат продаже, так как у банка есть преимущественное право на залог. Единственный шанс сохранить его — заключить мировое соглашение с кредитором.

Можно ли продать машину другу за месяц до подачи на банкротство?

Такую сделку с высокой вероятностью признают ничтожной. Финансовый управляющий оспорит ее, вернет машину в конкурсную массу, а должнику могут отказать в списании всех долгов из-за недобросовестности.

В каком случае суд признает продажу авто нецелесообразной?

Если транспортное средство сильно повреждено или его рыночная стоимость настолько мала, что деньги от продажи едва покроют расходы на проведение аукциона.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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