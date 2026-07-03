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Каско для бензобака: новый полис обещает защитить двигатель от плохого топлива

Авто

Российские автомобилисты скоро могут получить страховку от некачественного топлива. Страховой рынок прорабатывает новый продукт, призванный компенсировать ремонт двигателя после заправки ослиной мочой вместо АИ-95. Сейчас защищать кошелек приходится самостоятельно, полагаясь на честность операторов АЗС. Ранее мы уже разбирали, почему опасно смешивать бензин в одном баке, а теперь выясним, стоит ли доверять обещаниям страховщиков.

Бензин в пробирке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензин в пробирке

Страховка как спасательный круг

Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, намекнул на скорое появление полиса от некондиционного горючего. Пока это лишь дискуссии, но рынок остро нуждается в инструменте против плохих присадок. Сейчас водителю остается лишь проверять чеки и сертификаты, что мало помогает, когда поршни уже прогорели. О том, почему страховка от плохого бензина может стать лишь новой ловушкой, предупреждают юристы.

"Страховщики не благотворители. Они предложат условия, где доказать вину АЗС будет сложнее, чем починить мотор за свой счет", — отметил в беседе с Pravda.Ru Александр Громов, эксперт по оценке ущерба после ДТП.

Риски капитального ремонта

Плохое топливо — это ускоренная смерть форсунок, клапанов и катализаторов. Современные агрегаты капризны, они реагируют на каждую каплю лишней химии. Механики устали выгребать нагар из систем впрыска. Если вы довели состояние авто до критических отметок, помните: когда пора продавать машину, чтобы не кормить сервисы — решающий вопрос для бюджета.

"Клапаны зависают, а катализаторы оплавляются за сотни километров. Это не просто дискомфорт, это приговор кошельку владельца", — пояснил в беседе с Pravda.Ru Михаил Лазарев, инженер-автомеханик.

Почему топливо подводит

Кризис на рынке начался в мае 2026 года, когда логистика дала трещину. Цены на независимых АЗС скачут, пытаясь догнать инфляцию, а качество горючего остается лотереей. Правительство пытается взять ситуацию под узду, но локальные сбои продолжаются. Владельцы часто вынуждены пересаживаться на технику, которая терпит отечественные реалии, изучая, какой китайский кроссовер не развалится от первой же заправки не пойми чем.

Источник проблемы Последствие
Логистические сбои Локальный дефицит топлива
Неликвидные присадки Выход из строя двигателя

В Кремле допускают импорт нефтепродуктов для борьбы с ажиотажем. Тем временем водителям стоит внимательнее выбирать заправки, проверяя наличие лицензий. Ранее сообщалось о том, почему разрешили Евро-3 и стоит ли ожидать снижения качества бензина на колонках в регионах.

"Заправки — это зона риска. Логистика не всегда справляется, оставляя водителей один на один с последствиями в виде сгоревших свечей", — сообщил в беседе с Pravda.Ru Денис Крылов, логист по грузоперевозкам.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Что делать, если машина заглохла после заправки?

Сразу остановитесь. Вызовите эвакуатор и отправляйтесь в сервис для слива топлива и фиксации факта некачественного бензина актом осмотра.

Поможет ли страховка от некачественного топлива в суде?

Она может упростить процесс получения компенсации, если компания возьмет на себя обязанность взыскивать средства с АЗС в рамках суброгации.

Стоит ли доверять дешевым сетям АЗС?

Риск получить суррогат на независимых станциях значительно выше, чем на крупных сетях с вертикально интегрированными цепочками поставки.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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