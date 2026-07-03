Цены пошли вверх не для всех: пять новых седанов всё ещё стоят дешевле двух миллионов

Российский авторынок седанов переживает трансформацию ценников. Пока кроссоверы захватывают внимание, классические трехобъемные кузова удерживают позиции в бюджетном секторе. Пятерка самых доступных моделей сегодня ограничена порогом в два миллиона рублей, предлагая прагматичный выбор между локальной сборкой и импортом.

Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan Alsvin

LADA Granta — абсолютный минимум

LADA Granta сохраняет статус наиболее дешевого предложения. Начальная стоимость версии Стандарт Плюс составляет 850 000 рублей. Автомобиль укомплектован 1,6-литровым атмосферным двигателем на 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией. Передний привод и минимальный набор систем безопасности определяют его утилитарный характер.

"Granta остается базовым транспортным средством для тех, кому важна стоимость владения, а не избыточный комфорт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

LADA Iskra — новинка в базе

Свежая модель LADA Iskra заняла нишу между бюджетным и средним классом. Цена стартует от 1 277 000 рублей. Техническая начинка дублирует младшую модель — те же 90 сил и механика. Однако оснащение богаче: добавлены датчики дождя, система курсовой устойчивости ESC и телематика LADA Connect. Стоит учитывать, что в базовом исполнении Комфорт отсутствует мультимедиа.

Модель седана Начальная цена (руб.) LADA Granta 850 000 LADA Iskra 1 277 000 LADA Vesta 1 558 000 Changan Alsvin 1 889 900 Belgee S50 1 899 990

LADA Vesta — флагман Тольятти

LADA Vesta 2025 года предлагается за 1 558 000 рублей. За версию 2026 года придется доплатить 23 000 рублей. Двигатель мощностью 106 сил работает с пятиступенчатой КПП. В этой ценовой категории покупатель получает кондиционер, обогрев зеркал и комбинированную отделку салона. Подчас бизнес-седаны на рынке заставляют смотреть в сторону более дорогих опций.

"Техническое состояние новых машин этой серии стабильно, но требует внимания к качеству комплектующих", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайские и белорусские альтернативы

Changan Alsvin возглавляет список самых доступных иномарок с ценой 1 889 900 рублей. Его преимущество — использование пятиступенчатого робота вместо механической коробки. Дополнительно установлена камера заднего вида и круиз-контроль. Надежные китайские автомобили постепенно теснят традиционных лидеров бюджетного сегмента за счет оснащения.

Белорусский Belgee S50, являющийся копией Geely Emgrand, завершает список с ценой 1 899 990 рублей. Двигатель объемом 1,5 литра выдает 122 силы, что делает его самым мощным в этой пятерке. Комплектация Актив включает подогрев сидений и датчик света, что важно в климатических условиях России. Порой выбор подержанной модели кажется выгодным, но гарантия нового авто остается сильным аргументом.

"При покупке бюджетного седана в кредит важно учитывать, что долговая нагрузка не должна превышать возможности бюджета", — подчеркнул специально для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Поиск баланса между ценой и ресурсом двигателя заставляет многих изучать авто с вечным ресурсом на вторичном рынке, однако пятерка новых моделей до 2 миллионов рублей закрывает основные потребности частного владельца или таксопарка.

Ответы на популярные вопросы

Какой автомобиль в списке самый мощный?

Лидером по мощности является Belgee S50 с мотором 1,5 литра на 122 лошадиные силы.

Есть ли среди дешевых седанов машины с АКПП?

Да, седан Changan Alsvin оснащается роботизированной трансмиссией в базовой версии.

Какая модель предлагает самое богатое оснащение в базе?

С точки зрения опций комфорта выделяются Changan Alsvin и LADA Iskra, предлагающие системы стабилизации и помощи водителю.

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