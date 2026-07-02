Готовимся к худшему или паникуем зря? Почему разрешили Евро-3 и попадет ли он в наши баки

Очереди у заправочных колонок и пустые табло с ценами заставили пересмотреть правила игры на топливном рынке. Теперь заводам разрешено выпускать горючее более низкого класса, чтобы закрыть дыры в поставках и не оставить спецтехнику без движения. Это решение кажется логичным в текущих обстоятельствах, но у многих вызывает опасения за сохранность собственных машин.

Кому зальют упрощенный состав

Изменения затронут исключительно крупные промышленные предприятия, аграрный сектор и силовые структуры. Поставки пойдут напрямую через нефтебазы, минуя привычные розничные сети. На обычных заправках стандарты остаются прежними, так как закон защищает рядового автомобилиста от суррогата. Это вынужденный вариант, позволяющий сохранить объемы производства без потери устойчивости всей системы.

"Для сельхозтехники и грузовиков старых образцов переход на упрощенный стандарт вообще не станет проблемой. Большинство этих машин изначально проектировалось под менее жесткие требования, и для них такая заправка — привычное дело", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Что будет с мотором при контакте с Евро-3

Современные легковые автомобили оснащены сложной электроникой, которая умеет подстраиваться под разные условия. Если в бак случайно попадет топливо с чуть более высоким содержанием серы, блок управления просто скорректирует работу двигателя. Машина может стать чуть менее резвой, но мгновенной поломки не случится. Главное, чтобы в составе отсутствовали посторонние примеси, способные забить тонкие каналы подачи горючего.

Тот самый секрет кроется в том, что три четверти автопарка в стране уже сейчас относится к экологическим классам ниже Евро-5. Для владельцев таких машин новости о понижении стандартов не несут никакой угрозы. На практике это лишь легализация того, что и так потребляет значительная часть транспорта. Но за качеством присадок следить придется еще внимательнее, ведь любая ошибка при выборе расходных материалов может привести к дорогому ремонту.

Перспективы и контроль качества

Допуск горючего старых стандартов — мера временная. Она призвана сбить ажиотаж и насытить рынок. Риск того, что такое топливо просочится на обычные АЗС, низок из-за жесткого надзора. Каждая партия проходит проверку, и любая попытка подмешать упрощенный состав в премиальный бензин грозит серьезными последствиями для владельца заправки. Сейчас важно сохранять бдительность и пользоваться проверенными сетями, где автоматизация исключает человеческий фактор и случайные сбои в системе учета.

"Главная опасность не в самом классе Евро-3, а в потере бдительности при проверке чистоты резервуаров. Если техпроцесс соблюдается, то даже топливо ниже классом не убьет современный автомобиль за одну поездку", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Даже если нормы изменятся еще сильнее, розничный рынок будет держаться за высокий стандарт до последнего. Спрос на качественный бензин диктует условия, а система фиксации нарушений работает в режиме реального времени. Любое нестандартное решение на заправке быстро попадает в поле зрения контролирующих органов.

"Автомобилистам стоит внимательно следить за цветом и запахом выхлопа. При использовании топлива с избытком серы он становится резким, что является прямым сигналом к смене места заправки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Показатель Особенности Евро-3 Адресаты поставок Армия, аграрии, крупные автобазы Место продажи Прямые отгрузки с нефтебаз Влияние на розницу Отсутствует, на АЗС остается Евро-5

Ответы на популярные вопросы о качестве топлива

Можно ли заправлять новую иномарку бензином Евро-3?

Постоянное использование такого топлива приведет к быстрому выходу из строя катализатора и датчиков кислорода. Однократное попадание в бак не фатально, но требует осторожности.

Как узнать, какой класс топлива продают на заправке?

Эта информация должна быть указана в паспорте качества, который обязан находиться в уголке потребителя. Также класс топлива печатается на кассовом чеке рядом с маркой бензина.

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