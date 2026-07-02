Китай, который не развалится: топ самых надежных бензиновых китайцев для рынка России

Времена, когда китайский автомобиль начинал покрываться рыжими пятнами после первой же оттепели, остались в прошлом. Сегодня кузовное железо из Поднебесной сопротивляется коррозии не хуже европейских аналогов, однако фокус производителей сместился в сторону электрических двигателей. Для тех, кто привык к классическим бензиновым установкам, выбор сужается, ведь внутренний рынок Китая диктует свои правила, оставляя ДВС на втором плане.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Jetour X70 Plus

Надежные седаны: от компактных до бизнес-класса

Найти достойный седан с понятным мотором становится все сложнее. В список лучших попал Changan Eado, который в Китае признали лидером среди компактных моделей. Хотя его часто сравнивают с отечественной Вестой, технически он шагнул дальше за счет турбированного двигателя 1,4 литра. Это понятный вариант для тех, кто ищет проверенную конструкцию без лишних усложнений.

"Китайские седаны сегодня демонстрируют отличную стабильность электроники, что раньше было их слабым местом. Основной агрегат — двигатель и трансмиссия — при должном уходе ходят до капитального ремонта очень долго", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Geely Emgrand также сохраняет свои позиции, хотя на дорогах чаще встречается его предшественник под другим именем. Пятое поколение модели сохранило простоту подвески и предсказуемость в управлении. Для любителей комфорта повыше в перечень включили Chery Arrizo 8. Это крупная машина с хорошей эргономикой, которая пока избежала тотального ребрендинга, сохранив свою идентичность и заводскую гарантию.

Кроссоверы с запасом прочности

Сегмент паркетников — настоящая стихия марок из КНР. Geely Coolray ожидаемо возглавил список компактных городских машин. Этот автомобиль прошел проверку временем и даже сменил имя при локализации производства у соседей, что подтверждает удачность выбранной схемы. Схожий подход демонстрирует и Changan, представив сразу несколько моделей. Младший CS35 Max предлагает классическую связку турбомотора и робота, хотя стоимость такой техники заставляет внимательнее изучать рынок. Каждое подобное решение производителя влияет на итоговую стоимость обслуживания.

"При выборе кроссовера важно смотреть не на количество экранов в салоне, а на тип системы охлаждения коробки передач. Большинство моделей из списка подготовлены к работе в условиях пробок и перепадов температур", — отметил специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Старшие модели, такие как Changan CS55 Plus и CS75 Pro, интересны своей функциональностью. Возможность получить семиместный салон и двигатель мощностью 181 лошадиную силу делает их серьезными игроками. Важный нюанс кроется в маркетинговых названиях: под разными именами часто скрываются одни и те же агрегаты. Например, Tiggo 7 Pro Max по сути является тем же автомобилем, что и его обновленные версии под дочерними брендами. Это упрощает поиск запчастей, когда требуется плановая деталь для ремонта.

Модель автомобиля Главное преимущество Geely Coolray Проверенная временем конструкция Changan CS75 Pro Мощный мотор и вместимость Jetour X70 Plus Акцент на экспортное качество Chery Arrizo 8 Габариты и уровень комфорта

Замыкают список Geely Cityray и Jetour X70 Plus. Если первый может смутить отсутствием физических кнопок и полным отсутствием полного привода, то второй берет своей направленностью на внешние рынки. Производитель понимает, что в развивающихся странах бензин остается основным топливом, поэтому вкладывает ресурсы в доводку именно таких моторов. Даже при использовании схемы параллельного импорта, такой процесс позволяет сохранить высокий уровень надежности основных узлов.

"Надежность сегодня — это не только железо, но и доступность программного обеспечения после окончания гарантии. У крупных брендов с этим проблем меньше всего", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Правда ли, что китайские машины больше не ржавеют

Технологии оцинковки и качество окраски значительно выросли. Кузова современных моделей выдерживают зимнюю эксплуатацию без образования сквозной коррозии в течение нескольких лет.

Почему в списке только бензиновые модели

Электрокары и гибриды требуют специфической инфраструктуры и обслуживания, которое пока доступно не во всех регионах. Бензиновые агрегаты проще в ремонте и эксплуатации в холодном климате.

Как обстоят дела с запчастями на эти модели

Для брендов, входящих в топ продаж, сформированы крупные склады комплектующих. Взаимозаменяемость деталей между моделями одного концерна также упрощает подбор необходимых элементов.

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