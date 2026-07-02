Страховка от плохого бензина: реальная защита вашего авто или новая ловушка для денег

Идея продавать защиту от официально разрешенного государством продукта выглядит как минимум необычно. Страховщики быстро отреагировали на новости об упрощении экологических норм для топлива и уже готовят полисы "от плохого бензина", превращая общую тревогу в коммерческий проект.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Логика страха и расчет выгоды

На практике инициатива выглядит как попытка заработать на неопределенности. Если заправка машины обернется поломкой, владельцу придется доказывать связь между качеством топлива и состоянием мотора. Это затяжной и дорогой процесс, который под силу не каждому. Для многих водителей покупка подержанной машины и без того сопряжена с рисками, а дополнительные расходы на полис только увеличивают нагрузку на кошелек.

"Сама постановка вопроса о страховании от того, что продается легально, абсурдна. Если топливо соответствует ГОСТу, пусть и пониженного класса, оно не должно мгновенно уничтожать технику. Здесь мы видим классическую продажу воздуха, когда страх перед неизвестным заставляет людей отдавать деньги за эфемерную безопасность", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Важный нюанс заключается в том, что сера в бензине низких классов не взрывает двигатель в одночасье. Она лишь ускоряет износ масла и забивает фильтры. Достаточно сократить интервал обслуживания, чтобы техника работала стабильно. Вместо покупки страховки разумнее потратить эти средства на более частый сервис. В противном случае может возникнуть сложная обстановка, когда страховая компания найдет повод отказать в выплате из-за естественного износа деталей.

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Технические нужды или массовый рынок

В глаза бросается противоречие в словах официальных лиц. С одной стороны, обещают страховые продукты для всех. С другой — утверждают, что топливо низких классов предназначено лишь для спецтехники и не попадет на обычные АЗС. Если бензин с высоким содержанием серы не окажется в баках частников, то и предмет спора исчезает.

"Двигателю все равно, что написано в договоре страхования. Если в системе питания начнется коррозия от агрессивных примесей, никакой полис не очистит форсунки. Для машин с большим пробегом, которые и так имеют солидный запас прочности, переход на упрощенное топливо не станет катастрофой при должном уходе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

С этим стоит быть аккуратнее, так как любые новшества в правилах часто оборачиваются лишними тратами. Даже если система зафиксирует поломку, как это делает дорожная камера при нарушении, доказать вину заправщика в рамках страхового случая будет крайне сложно. Тот самый секрет долголетия любого автомобиля скрыт не в бумажных гарантиях, а в качестве расходных материалов. Для многих внедорожников ресурс мотора позволяет переварить топливо попроще, если владелец не экономит на хорошем масле и чистых фильтрах.

"Страховщики всегда приходят туда, где есть массовое беспокойство. Это бизнес на эмоциях. Главное — понимать, что компенсация за ремонт двигателя потребует проведения независимой экспертизы, стоимость которой может превысить цену самой страховки", — объяснил специально для Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

На деле же выходит, что лучшая страховка — это внимательность при выборе АЗС и отказ от сомнительной экономии. Если смотреть на вещи проще, то введение новых полисов лишь подтверждает готовность рынка монетизировать любые перемены в правилах игры.

Ответы на популярные вопросы о топливном страховании

Поможет ли страховка, если машина заглохла после заправки

Гарантий нет. Вам придется опечатывать бак, брать пробы топлива и проводить экспертизу. Без прямой доказанной связи поломки с конкретной партией бензина выплата будет невозможна.

Будет ли "упрощенный" бензин стоить дешевле

Ожидать снижения цен на заправках не стоит. Экономия на производстве вряд ли отразится на итоговом ценнике для потребителя, а новая страховка лишь прибавит расходов.

Как защитить мотор без покупки полиса

Нужно сократить сроки замены моторного масла и топливного фильтра примерно в полтора раза. Это поможет нейтрализовать вредное воздействие серы в "упрощенном" бензине.

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