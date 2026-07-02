За миллион ещё можно купить надёжную машину: эти модели остаются одними из самых удачных на вторичке

Миллион рублей на вторичном рынке превратился в лотерею. За эти деньги сложно найти новую иномарку, но реально подобрать машину с солидным запасом прочности. Главное — смотреть на состояние агрегатов, а не на блеск кузова. Эксперты выделили модели, способные проехать более 250 тысяч километров.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Solaris

Корейские кроссоверы и ресурсные моторы

Hyundai ix35 и Kia Sportage третьего поколения остаются фаворитами среди кроссоверов в этом бюджете. Машины 2010–2015 годов выпуска ценятся за удачное сочетание двухлитрового атмосферного двигателя и шестиступенчатой автоматической трансмиссии. При регулярной замене масла такая связка способна преодолеть отметку в 250 тысяч километров без капитального ремонта.

"Важно понимать, что на рынке много машин со скрученным пробегом. Корейские агрегаты надежны, но масляное голодание быстро превращает их в груду металла", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Покупателям стоит внимательно изучать надежные автомобили с пробегом, так как обслуживание полного привода требует дополнительных затрат. Часто владельцы забывают о сервисе муфты, что приводит к дорогостоящим поломкам на больших дистанциях.

Японская выносливость и французская проходимость

Suzuki SX4 первого поколения выделяется на фоне конкурентов феноменальной живучестью двигателя объемом 1.6 литра. Этот мотор рассчитан на 400 тысяч километров пробега, что делает его одним из самых долговечных в классе. Компактный кроссовер подходит для города, но не боится и легкого бездорожья.

Renault Duster первого поколения после рестайлинга 2015–2017 годов считается утилитарным эталоном. Клиренс 210 мм и простая система полного привода позволяют уверенно чувствовать себя вне асфальта. Это машина для тех, кому важна функциональность, а не мягкий пластик в салоне.

"Стоимость запчастей на старые иномарки растет, поэтому многие переходят на поиск автомобилей-доноров. Дастер в этом плане выгоден, запчастей на него много", — объяснил логист Денис Крылов специально для Pravda.Ru.

Лидеры бюджетного сегмента и риски такси

Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid — три кита вторичного рынка. Они популярны благодаря выносливым АКПП и простоте конструкции. Однако высокая ликвидность имеет обратную сторону. Эти модели чаще других встречаются после работы в такси или серьезных аварий.

Модель автомобиля Тип трансмиссии Hyundai Solaris / Kia Rio 4-ступенчатый автомат Skoda Rapid 1.6 6-ступенчатый автомат Suzuki SX4 Механика / 4-ступенчатый АКПП

Риск купить битую машину велик, так как рынок б/у авто переполнен сомнительными предложениями. Продавцы маскируют износ салона и технические дефекты, надеясь на неопытность покупателя в условиях ограниченного бюджета.

Проверка перед покупкой

При бюджете в миллион пробег большинства машин составит 150–200 тысяч километров. Это пограничное состояние, когда узлы требуют внимания. После сделки необходимо иметь финансовый запас на ремонт ходовой части и замену всех технических жидкостей.

"Страховщики часто занижают выплаты по старым машинам. Перед покупкой проверьте историю ДТП, иначе подбор авто закончится судебными тяжбами", — предупредила эксперт Pravda.Ru юрист Анастасия Гущина.

Особое внимание следует уделить коррозии кузова и состоянию тормозных магистралей. В крупных городах реагенты уничтожают металл быстрее, чем изнашивается двигатель. Проверка эндоскопом цилиндров двигателя также поможет избежать покупки агрегата с задирами.

Ответы на популярные вопросы

Какая модель самая выносливая за миллион рублей?

С точки зрения ресурса двигателя лидирует Suzuki SX4 первого поколения. Его мотор при должном уходе проходит до 400 тысяч километров.

Стоит ли покупать Solaris или Rio из-под такси?

Это большой риск. Машины в такси эксплуатируются на износ. Даже при надежной коробке передач общий износ кузова и подвески будет критическим.

На что заложить бюджет сразу после покупки?

Рекомендуется заменить ГРМ, технические жидкости, проверить тормозные колодки и элементы подвески. В среднем это требует от 50 до 100 тысяч рублей.

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