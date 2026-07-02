Новые правила на границе Абхазии: без этого полиса водителей ждет штраф в 3000 рублей

С июля в Абхазии изменились правила для автомобилистов из других стран. Каждый владелец машины, пересекающий границу республики, теперь обязан оформить местный полис страхования гражданской ответственности. Нововведение коснулось и российских автотуристов: отсутствие абхазского ОСАГО на лобовом стекле или в документах грозит штрафом в 3000 рублей.

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Новые требования к водителям

Решение властей Абхазии направлено на ужесточение контроля за иностранным транспортом. Если раньше водители могли полагаться на свои национальные страховки, то теперь наличие национального полиса становится обязательным условием для законного передвижения по территории республики. Исключения сделали лишь для служебного транспорта российской военной базы и автомобилей дипломатических представительств.

"Введение обязательного локального страхования — это стандартная практика для многих стран, позволяющая упростить урегулирование споров при авариях. Игнорирование этого правила для туриста обернется не только штрафом, но и серьезными проблемами при попытке оформить ДТП, если инцидент произойдет на дороге", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Важно помнить, что даже исправный автомобиль может привлечь внимание инспектора при отсутствии необходимых документов. Стоит заранее подготовиться к поездке и проверить наличие всех бумаг, чтобы отдых не превратился в череду разбирательств с местной ГАИ.

Тарифы на страхование

Стоимость страховки привязана к сроку нахождения автомобиля в Абхазии. Приобрести полис можно непосредственно в приграничной зоне, на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а также через офисы страховых организаций. На данный момент лицензиями на продажу обладают три госкомпании: "Гарант-Страхование", "Абхазгосстрах" и национальный оператор "Абхазия".

"Цена на полис вполне сопоставима с затратами на другие обязательные сборы при путешествии на личном авто. Однако водителям следует внимательно проверять корректность вписанных данных в страховом бланке, чтобы избежать задержек при проверке документов в пути", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Срок действия полиса Стоимость (в рублях) 3 дня 500 15 дней 1000 30 суток 1500 90 суток 2500 1 год 8500

Помимо страхования, путешественникам стоит обращать внимание и на другие технические нюансы, включая правила парковки, которые в курортных зонах могут отличаться от привычных городских условий.

"Частая ошибка туристов — попытка сэкономить на страховке, полагаясь на авось. Тем не менее стоит осознавать, что при движении по горным дорогам риск механического повреждения выше, чем на равнине, и без легального полиса выплаты по ущербу придется требовать через долгие судебные тяжбы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы

Кому необходимо покупать местную страховку?

Правило распространяется на всех водителей-иностранцев, въезжающих в Абхазию на личном автомобиле, включая российских граждан.

Какой размер штрафа за езду без ОСАГО?

При отсутствии действующего полиса водитель обязан будет заплатить штраф в размере 3000 рублей.

Где можно оформить документ?

Полис продается на границе с Россией, на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а также в офисах местных страховых компаний.

Кто освобожден от уплаты страховки?

Требование не распространяется на транспортные средства, принадлежащие дипломатическим корпусам, а также на автомобили, приписанные к российской военной базе.

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