Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грязь впиталась в пластик намертво? Всего два ингредиента удалят въевшиеся пятна за 20 минут
Пляжи Новороссийска превратились в ловушку: скрытая угроза вынудила отдыхающих экстренно менять планы
Миллиардные доходы омских полей: скрытый дефицит маржи заставил бизнес готовиться к худшему
Жара как в 1915-м: июнь в Омске стал самым горячим за всю историю наблюдений
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Труднодоступным местам пришел конец: пензенские инженеры представили робота, который отмоет любую деталь до блеска
Мужество на передовой отметили официально: делегация ВсКО наградила бойцов бригады "Терек"
Большая автомобильная маскировка: как Audi и BMW пересекают границу под чужими эмблемами
Солнце в каждом ломтике: как превратить абрикосы в кулинарное золото

Новые правила на границе Абхазии: без этого полиса водителей ждет штраф в 3000 рублей

Авто

С июля в Абхазии изменились правила для автомобилистов из других стран. Каждый владелец машины, пересекающий границу республики, теперь обязан оформить местный полис страхования гражданской ответственности. Нововведение коснулось и российских автотуристов: отсутствие абхазского ОСАГО на лобовом стекле или в документах грозит штрафом в 3000 рублей.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Новые требования к водителям

Решение властей Абхазии направлено на ужесточение контроля за иностранным транспортом. Если раньше водители могли полагаться на свои национальные страховки, то теперь наличие национального полиса становится обязательным условием для законного передвижения по территории республики. Исключения сделали лишь для служебного транспорта российской военной базы и автомобилей дипломатических представительств.

"Введение обязательного локального страхования — это стандартная практика для многих стран, позволяющая упростить урегулирование споров при авариях. Игнорирование этого правила для туриста обернется не только штрафом, но и серьезными проблемами при попытке оформить ДТП, если инцидент произойдет на дороге", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Важно помнить, что даже исправный автомобиль может привлечь внимание инспектора при отсутствии необходимых документов. Стоит заранее подготовиться к поездке и проверить наличие всех бумаг, чтобы отдых не превратился в череду разбирательств с местной ГАИ.

Тарифы на страхование

Стоимость страховки привязана к сроку нахождения автомобиля в Абхазии. Приобрести полис можно непосредственно в приграничной зоне, на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а также через офисы страховых организаций. На данный момент лицензиями на продажу обладают три госкомпании: "Гарант-Страхование", "Абхазгосстрах" и национальный оператор "Абхазия".

"Цена на полис вполне сопоставима с затратами на другие обязательные сборы при путешествии на личном авто. Однако водителям следует внимательно проверять корректность вписанных данных в страховом бланке, чтобы избежать задержек при проверке документов в пути", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Срок действия полиса Стоимость (в рублях)
3 дня 500
15 дней 1000
30 суток 1500
90 суток 2500
1 год 8500

Помимо страхования, путешественникам стоит обращать внимание и на другие технические нюансы, включая правила парковки, которые в курортных зонах могут отличаться от привычных городских условий.

"Частая ошибка туристов — попытка сэкономить на страховке, полагаясь на авось. Тем не менее стоит осознавать, что при движении по горным дорогам риск механического повреждения выше, чем на равнине, и без легального полиса выплаты по ущербу придется требовать через долгие судебные тяжбы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы

Кому необходимо покупать местную страховку?
Правило распространяется на всех водителей-иностранцев, въезжающих в Абхазию на личном автомобиле, включая российских граждан.

Какой размер штрафа за езду без ОСАГО?
При отсутствии действующего полиса водитель обязан будет заплатить штраф в размере 3000 рублей.

Где можно оформить документ?
Полис продается на границе с Россией, на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а также в офисах местных страховых компаний.

Кто освобожден от уплаты страховки?
Требование не распространяется на транспортные средства, принадлежащие дипломатическим корпусам, а также на автомобили, приписанные к российской военной базе.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Мир. Новости мира
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Военные новости
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Последние материалы
Будет ли Ларгус с вариатором как Веста? Раскрываем позицию завода
Лицензии будут отзывать пачками: эксперты указали на перенасыщение российского банковского рынка
"Чайка" ГАЗ-14: за что механики ненавидели легендарный советский лимузин для партийной элиты
Евросоюз ищет слабое место Москвы на Кавказе: Баку проверяют на готовность отвернуться от России
Сад со вкусом шоколада: растение, которое пахнет кондитерской лавкой
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Сердце остается под угрозой даже при хороших анализах: кровь молчит, пока риск подбирается ближе
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада
Шпионское гнездо в ЕС: Венгрия внедрила своих шпионов прямо под носом Брюсселя
Новые камеры-шары на дорогах: чем они опасны для водителей и почему их почти не видно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.