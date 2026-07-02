Будет ли Ларгус с вариатором как Веста? Раскрываем позицию завода

Вопрос об оснащении Lada Largus вариаторной трансмиссией остается открытым, несмотря на активное внедрение этого узла в другие модели АВТОВАЗа. Пока владельцы автомобилей с ЭБУ, адаптированными под топливные карты, интересуются расширением линейки, глава автогиганта Максим Соколов выразил сомнения в целесообразности такого решения для конкретной модели. Основное опасение производителя связано со спецификой эксплуатации этого автомобиля, который часто используется в коммерческих целях и испытывает повышенные нагрузки.

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Largus

Почему АВТОВАЗ не спешит с вариатором для Ларгуса

Вариатор WLY сегодня стал ключевым компонентом для обновления модельного ряда российского производителя. Его уже получили Lada Vesta и новая Iskra, на очереди — Гранта. Однако для Lada Largus, традиционно считающейся "рабочей лошадкой", установка такой системы требует дополнительного анализа рыночного спроса.

"Ларгус часто эксплуатируется на пределе своих возможностей, постоянно перевозя тяжелые грузы, что создает экстремальные условия для вариатора, который не рассчитан на работу в режиме постоянного перегруза", — предположил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

По словам Максима Соколова, стратегия компании зависит от запросов потребителей. Если рынок подтвердит готовность к покупке версии Ларгуса с бесступенчатой трансмиссией, производство такой модификации может быть запущено. Для частных владельцев, выбирающих авто для комфортных поездок на дачу или путешествий, появление такой опции было бы желанным, однако для бизнеса надежность остается первым приоритетом.

Технические нюансы трансмиссии WLY

Инженеры АВТОВАЗа тщательно подходят к вопросу адаптации силовых агрегатов. В случае с Грантой специалисты планируют объединить вариатор с 90-сильным 16-клапанным мотором. Такой подход направлен на выравнивание ресурса двигателя и трансмиссии, чтобы они изнашивались примерно в одном темпе.

"При использовании вариатора крайне важно соблюдать регламент обслуживания, так как этот узел чувствителен к перегреву трансмиссионного масла при активных стартах или буксировке прицепа в жаркую погоду", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Сложность ситуации заключается в балансе. Автомеханики отмечают, что, несмотря на современные программные алгоритмы управления, механическая часть вариатора имеет свои пределы.

"Если игнорировать рекомендации завода по нагрузкам, ремонт трансмиссии может стать весьма дорогостоящим удовольствием, поэтому производитель осторожничает, не торопясь ставить вариатор на коммерческую технику", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параметр Особенности эксплуатации Тип трансмиссии Вариатор (WLY) Основная модель использования Коммерческие и семейные перевозки Риск при нагрузках Высокий риск перегрева или износа ремня Позиция АВТОВАЗа Ожидание рыночного спроса

Что делать владельцу, который ждал Ларгус с вариатором?

На данный момент серийных планов по выпуску такой версии нет, поэтому стоит рассматривать альтернативные модели марки с уже установленным вариатором, если наличие АКПП является критическим условием.

Есть ли риск поломки вариатора на других моделях Lada?

Любой агрегат требует обслуживания. Использование оригинального масла и соблюдение нагрузочных режимов, прописанных в инструкции, значительно продлевает срок службы трансмиссии.

Почему вариатор не любит тяжелых нагрузок?

В отличие от классического "автомата" с гидротрансформатором, вариатор передает момент через ремень и шкивы, которые при экстремальных нагрузках могут испытывать повышенное проскальзывание.

Означает ли отказ от вариатора в Ларгусе его нетехнологичность?

Нет, это говорит о рациональном подходе производителя к ресурсу узлов, так как Ларгус создавался для выполнения задач, требующих высокой выносливости трансмиссии.

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