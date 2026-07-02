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Массовые проверки ГАИ в июле: расписание рейдов в Москве и регионах

Авто

В июле российская Госавтоинспекция переходит на формат "коридорного" контроля: вместо точечных остановок подозрительных машин инспекторы будут перекрывать целые участки дорог для массовой проверки всех проезжающих. Для водителей это означает риск внезапных задержек в пути, пристальное внимание к техническому состоянию автомобилей, наличие неоплаченных штрафов и жесткий фильтр на трезвость. Особое внимание уделят наиболее опасным нарушениям — от выезда на встречную полосу до правил перевозки детей, при этом облавы затронут не только автомобилистов, но и курьеров на электросамокатах.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Массовые проверки: логика "коридоров контроля"

Тактика ГАИ в июле меняется в сторону максимального охвата. Инспекторы выбирают конкретный отрезок трассы и в течение ограниченного времени останавливают практически каждый автомобиль в потоке. После выполнения норматива экипаж быстро меняет локацию, чтобы эффект неожиданности сохранялся. В ходе таких мероприятий проверяют не только документы, но и физическое состояние водителя, а также элементарное соответствие машины техническим регламентам.

"Массовая остановка — это прежде всего психологический фильтр. Когда водитель видит, что проверяют всех подряд, он ведет себя иначе. Инспектору достаточно нескольких секунд общения, чтобы понять, стоит ли проверять человека на алкоголь или наркотики. Главный риск для обычного автомобилиста здесь — потеря времени, особенно если у сотрудников возникнут вопросы к документам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Часто подобные акции сопровождаются проверкой истории нарушений. Если за водителем числятся неоплаченные в срок взыскания, простая проверка документов может закончиться оформлением протокола по статье 20.25 КоАП РФ. При этом владельцам машин с нестандартным оборудованием стоит помнить, что регистрация ГБО в ГАИ или любых других изменений конструкции будет проверяться с особым пристрастием в рамках технического надзора.

График рейдов в Подмосковье: от такси до обгонов

В Московской области, в частности в Мытищах и Долгопрудном, уже утвержден календарь тематических проверок. Логика распределена по неделям: сначала под удар попадает коммерческий сектор, затем — любители двухколесного транспорта и, наконец, нарушители правил обгона.

Даты проверок Основная цель рейда
6-12 июля Перевозки такси и контроль опасных грузов
13-19 июля Мотоциклисты, скутеры и тахографы у большегрузов
20-26 июля Безопасность пешеходов и общественный транспорт
27 июля — 2 августа Техосмотр и пресечение выездов на "встречку"

"Внимание к техническому состоянию в конце месяца оправдано. Многие забывают, что даже установка неродных элементов может стать поводом для предписания. Например, если обнаружится, что подбор дисков был сделан без учета стандартного вылета, это не только убивает подвеску, но и формально является нарушением требований к безопасности ТС", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Столичная специфика: мотоциклисты и курьеры под прицелом

В Москве акценты смещены на сезонные риски. В начале июля (4-5 числа) пройдет масштабная операция "Мотобезопасность". ГАИ связывает это с резким ростом аварийности среди владельцев питбайков и скутеров в жаркую погоду. Параллельно продолжается охота на нарушителей среди доставщиков еды: только за один день рейдов "Велокурьер" в столице фиксируют более тысячи нарушений ПДД.

Не ослабевает контроль и над любителями глубокой тонировки. Несмотря на отсутствие специальных дат в календаре, замеры светопропускаемости стекол проводятся в ежедневном режиме. Также еженедельно проходят ночные выезды "Нетрезвый водитель", результаты которых показывают: за несколько дней в Москве выявляют порядка 160-170 человек с признаками опьянения.

Региональный охват: Пенза, Иваново и Архангельск

За пределами Москвы география проверок не менее плотная. В Пензенской области расписали практически каждый день: 19 июля — день СИМ и мотоциклов, а 5, 10 и 25 июля объявлены днями борьбы с пьянством за рулем. Архангельская область берет курс на профилактику грубых нарушений в течение всей первой половины месяца.

"Водителям в регионах стоит быть особо внимательными на переходах. Сейчас суды часто встают на сторону автомобилистов, если пешеход не был вынужден изменить скорость или направление движения, однако на месте доказать это инспектору сложно. Если протокол все же составили, стоит изучить, как законно аннулировать протокол за пешехода, чтобы не платить несправедливый штраф", — посоветовал в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

В Ивановской области решили сконцентрироваться на подростках, управляющих электросамокатами и мопедами. К рейдам там привлекают не только дорожную полицию, но и общественные организации, пытаясь снизить детский травматизм в период летних каникул.

Ответы на популярные вопросы по проверкам ГАИ в июле

  1. Может ли инспектор остановить машину вне стационарного поста? Да, согласно действующим регламентам, остановка для проверки документов разрешена в любом месте. В рамках массовых рейдов это стандартная практика.
  2. Что именно проверяют во время рейдов "Такси" и "Автобус"? Инспекторы смотрят наличие лицензии, путевых листов, отметок о предрейсовом осмотре и соблюдение режима труда и отдыха (данные тахографа).
  3. Будут ли проверять электросамокаты? Да, в Москве и регионах проходят специальные мероприятия. Инспекторы имеют право штрафовать пользователей СИМ за нарушение ПДД и езду в нетрезвом виде.
  4. Как подготовиться к проверке техсостояния на дороге? Проверьте исправность всех световых приборов, отсутствие течей рабочих жидкостей и соответствие резины сезону. Чрезмерная тонировка также станет поводом для штрафа и требования её снять.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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