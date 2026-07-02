Росстандарт отозвал более 150 000 автомобилей в России за полгода: список проблемных моделей

Российский авторынок в первой половине 2026 года столкнулся с масштабной ревизией "железа". По данным агентства "ПромРейтинг", основанным на отчетах Росстандарта, под отзыв попали 153 280 транспортных средств. Основной удар пришелся на модели, выпущенные в период временных послаблений Евразийской экономической комиссии, когда производителям разрешали не устанавливать системы экстренного вызова.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta Drive Active (Лада Спорт)

Обязательный апгрейд: "ЭРА-ГЛОНАСС" возвращается

Срок добровольно-принудительного дооснащения машин тревожными кнопками установлен жестко: до конца 2027 года. Самым массовым участником "спасательной" операции стала Lada Granta. Завод отзывает 41 307 автомобилей, чтобы смонтировать недостающие блоки связи. Владельцам стоит поторопиться, так как сложная электроника требует согласованных с Росстандартом процедур установки.

"Массовый отзыв из-за отсутствия систем экстренного реагирования — это отложенный эффект санкционных послаблений. Для владельцев это не просто визит в сервис, а юридическая необходимость, без которой эксплуатация машины после 2027 года может оказаться вне закона. При этом расходы ложатся на плечи производителя, что давит на региональные бюджеты через налоги крупных предприятий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Грузовой дефолт: безопасность на бумаге и в металле

Коммерческая техника из Китая продемонстрировала целый букет несоответствий стандартам ООН. Тягачи FAW CA4180 (более 14 тысяч единиц) "провалились" по параметрам шума, торможения и эргономики управления. У бренда SHACMAN выявлены более критичные огрехи: 2 116 самосвалов SX3258 не имеют должной боковой и задней защиты, что превращает их в смертельную угрозу при ДТП. Даже премиальный FOTON GALAXY попал в списки из-за ошибок в маркировке и сбоев в работе светотехники.

Discovery: Анализ показал, что 65% отозванных машин в 2026 году — это результат упрощенных схем сертификации, принятых для насыщения рынка в условиях дефицита.

Легковой сектор: огонь, вода и тормоза

Лидером антирейтинга среди иномарок стал Geely с результатом 56 503 машины. Кроссоверы Atlas страдают от "плавления" парктроников из-за неверного номинала предохранителя, а седаны Emgrand рискуют остаться с деформированным бензобаком. Проблема с топливной системой особенно критична для тех, у кого ресурс двигателя зависит от стабильности давления горючего.

Kia Rio (33 013 штук) массово зовут на замену блоков предохранителей из-за угрозы возгорания. Японская Subaru также не осталась в стороне: у Legacy и Outback обнаружили дефект фиксатора электрического стояночного тормоза. Если вовремя не провести диагностику машины, "ручник" может отказать в самый неподходящий момент.

"Технические дефекты вроде деформации бака или короткого замыкания — это прямая угроза безопасности. Владельцам не стоит игнорировать приглашения в дилерские центры, даже если машина кажется исправной. Административные регламенты здесь вторичны по сравнению с риском внезапного отказа систем на трассе", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Реестр основных отзывных кампаний 2026

Марка и модель Суть неисправности Geely Atlas / Emgrand Оплавление датчиков и деформация бака Lada Granta Отсутствие блока "ЭРА-ГЛОНАСС" Kia Rio Риск КЗ в блоке предохранителей FAW CA4180 Нарушение норм шума и торможения

Challenge: Главный вызов для автовладельцев — наличие комплектующих у дилеров. Несмотря на официальные отзывы, сроки ожидания дефицитных блоков "ЭРА-ГЛОНАСС" и топливных насосов могут затянуться.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить за ремонт по отзывной кампании?

Нет, все работы и запчасти в рамках официального отзыва предоставляются бесплатно, независимо от того, на гарантии автомобиль или нет.

Как узнать, попала ли моя машина в список?

Проверить VIN-номер на официальном сайте Росстандарта или через сервис "Госуслуги", который рассылает уведомления владельцам.

Что будет, если не установить "ЭРА-ГЛОНАСС" до конца 2027 года?

Автомобиль может не пройти очередной техосмотр, а регистрация такого транспортного средства станет невозможной до устранения замечаний.

Можно ли продолжать ездить на Kia Rio с бракованным блоком?

Эксперты рекомендуют как можно скорее посетить сервис, так как риск короткого замыкания сохраняется даже во время стоянки.

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