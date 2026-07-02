Росстандарт отозвал более 150 000 автомобилей в России за полгода: список проблемных моделей

Российский авторынок в первой половине 2026 года столкнулся с масштабной ревизией "железа". По данным агентства "ПромРейтинг", основанным на отчетах Росстандарта, под отзыв попали 153 280 транспортных средств. Основной удар пришелся на модели, выпущенные в период временных послаблений Евразийской экономической комиссии, когда производителям разрешали не устанавливать системы экстренного вызова.
Срок добровольно-принудительного дооснащения машин тревожными кнопками установлен жестко: до конца 2027 года. Самым массовым участником "спасательной" операции стала Lada Granta. Завод отзывает 41 307 автомобилей, чтобы смонтировать недостающие блоки связи. Владельцам стоит поторопиться, так как сложная электроника требует согласованных с Росстандартом процедур установки.
"Массовый отзыв из-за отсутствия систем экстренного реагирования — это отложенный эффект санкционных послаблений. Для владельцев это не просто визит в сервис, а юридическая необходимость, без которой эксплуатация машины после 2027 года может оказаться вне закона. При этом расходы ложатся на плечи производителя, что давит на региональные бюджеты через налоги крупных предприятий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Коммерческая техника из Китая продемонстрировала целый букет несоответствий стандартам ООН. Тягачи FAW CA4180 (более 14 тысяч единиц) "провалились" по параметрам шума, торможения и эргономики управления. У бренда SHACMAN выявлены более критичные огрехи: 2 116 самосвалов SX3258 не имеют должной боковой и задней защиты, что превращает их в смертельную угрозу при ДТП. Даже премиальный FOTON GALAXY попал в списки из-за ошибок в маркировке и сбоев в работе светотехники.
Лидером антирейтинга среди иномарок стал Geely с результатом 56 503 машины. Кроссоверы Atlas страдают от "плавления" парктроников из-за неверного номинала предохранителя, а седаны Emgrand рискуют остаться с деформированным бензобаком. Проблема с топливной системой особенно критична для тех, у кого ресурс двигателя зависит от стабильности давления горючего.
Kia Rio (33 013 штук) массово зовут на замену блоков предохранителей из-за угрозы возгорания. Японская Subaru также не осталась в стороне: у Legacy и Outback обнаружили дефект фиксатора электрического стояночного тормоза. Если вовремя не провести диагностику машины, "ручник" может отказать в самый неподходящий момент.
"Технические дефекты вроде деформации бака или короткого замыкания — это прямая угроза безопасности. Владельцам не стоит игнорировать приглашения в дилерские центры, даже если машина кажется исправной. Административные регламенты здесь вторичны по сравнению с риском внезапного отказа систем на трассе", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
|Марка и модель
|Суть неисправности
|Geely Atlas / Emgrand
|Оплавление датчиков и деформация бака
|Lada Granta
|Отсутствие блока "ЭРА-ГЛОНАСС"
|Kia Rio
|Риск КЗ в блоке предохранителей
|FAW CA4180
|Нарушение норм шума и торможения
Нет, все работы и запчасти в рамках официального отзыва предоставляются бесплатно, независимо от того, на гарантии автомобиль или нет.
Проверить VIN-номер на официальном сайте Росстандарта или через сервис "Госуслуги", который рассылает уведомления владельцам.
Автомобиль может не пройти очередной техосмотр, а регистрация такого транспортного средства станет невозможной до устранения замечаний.
Эксперты рекомендуют как можно скорее посетить сервис, так как риск короткого замыкания сохраняется даже во время стоянки.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.