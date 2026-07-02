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Больше никаких дозаправок: как изменился Tank 300 и почему это уже другой автомобиль

Авто

Компания Great Wall готовит к выходу обновленную версию внедорожника Tank 300, который стал существенно крупнее предшественника, получил лидар для продвинутых ассистентов вождения и расширенную линейку силовых агрегатов. Увеличение габаритов кузова и колесной базы обещает больше пространства в салоне, а доработки шасси должны повысить проходимость. Владельцам стоит ожидать изменений в стоимости обслуживания и сложности электроники, так как автомобиль переходит в класс более технологичных машин.

TANK 300
Фото: wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
TANK 300

Новые габариты и внешность

Обновленный внедорожник заметно прибавил в размерах. Длина модели теперь достигает 4886 мм, а колесная база выросла на 260 мм, составив 3010 мм. При ширине 1985 мм и высоте 1927 мм автомобиль визуально стал массивнее. Несмотря на увеличение пространства внутри, производитель сохранил привычную компоновку с пятью посадочными местами.

Внешний вид претерпел ряд доработок: на решетке радиатора теперь красуется крупная надпись «TANK». Передний бампер оснастили проушинами для буксировки и дополнительными точками крепления. Подобные элементы на стойках кузова намекают на возможность установки внедорожного оборудования, включая дополнительное освещение или камеры. Проведенная модернизация шасси и уменьшение переднего свеса существенно увеличили угол въезда, что положительно скажется на поведении машины на бездорожье.

"Увеличение базы и изменение углов съезда — это серьезный шаг в сторону профессионального внедорожного использования. Однако владельцам нужно учитывать, что любое изменение конструкции подвески требует очень точной настройки сход-развала, иначе даже вибрация на скорости со временем может превратиться в причину дорогого ремонта ходовой части", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Автономность и силовые установки

На крыше новинки появился лидар. Это говорит о внедрении современных систем помощи водителю, способных распознавать препятствия на дистанции более 100 метров. Под капотом изменения еще более масштабны. Базовым остается 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 235 л.с., но теперь его дополняют более мощные варианты: дизельный агрегат объемом 2,4 литра с крутящим моментом 490 Нм и топовая 3,0-литровая турбошестерка мощностью 355 л.с.

Для сторонников экологичного транспорта предусмотрена гибридная версия. Установка на базе 2,0-литрового турбомотора и двух электродвигателей выдает пиковую мощность 864 л.с. Такой автомобиль позволяет проехать на одной электротяге до 200 км, что значительно увеличивает общий запас хода без дозаправки. Важно помнить, что система питания турбомотора крайне чувствительна к качеству топлива, что стоит учитывать при эксплуатации высокотехнологичных агрегатов.

"Появление такой мощной гибридной установки в серийном сегменте расширяет горизонты для тех, кто ищет экономию на трассе при сохранении высокой отдачи мотора. Но любой сложный гибрид требует от владельца повышенного внимания к обслуживанию электрики, так как любая ошибка в бортовой системе может привести к обездвиживанию машины", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Характеристика Значение / Параметр
Габаритная длина 4886 мм
Колесная база 3010 мм
Базовый ДВС 2.0 л турбо, 235 л.с.
Дизельный мотор 2.4 л, 490 Нм
Гибридная установка До 864 л.с.

"При выборе автомобиля таких размеров стоит помнить, что чем сложнее электронные помощники, тем дороже обойдется их ремонт после незначительных дтп, особенно если пострадает лидар или датчики в бампере", — отметил автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы

Когда обновленный внедорожник поступит в продажу?
Компания Great Wall пока не объявила официальную дату начала продаж, подробности ожидаются после презентации.

Будут ли доступны новые модели в России?
Официальных заявлений о поставках конкретной версии на наш рынок пока не поступало, следите за новостями дилерских сетей.

Можно ли ждать появления семиместной версии?
Технические габариты кузова позволяют установку третьего ряда, но в текущей комплектации производитель сохранил пять мест.

Чем отличаются системы управления в новой модели?
Внедрение лидара позволяет обнаруживать препятствия на дистанции свыше 100 метров, что расширяет возможности систем помощи при движении.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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