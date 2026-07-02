Покупать или нет? Разбираемся, стоит ли страховаться от некачественного бензина

Российские автомобилисты могут получить новый инструмент защиты от поломок, вызванных использованием некачественного топлива. В страховом секторе обсуждают запуск специфического продукта, который покроет расходы на ремонт двигателя, вышедшего из строя из-за паленого бензина. Интерес страховых компаний к этой идее связывают с новостями о возможном переходе на выпуск топлива стандартов Евро-2 и Евро-3 вместо привычного Евро-5.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на АЗС

Перспективы появления страховки

На сегодняшний день специализированных полисов, защищающих кошелек владельца машины от последствий заправки плохим горючим, не существует. Однако вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов в эфире радио РБК отметил, что инициатива может обрести реальные формы. Поводом для пересмотра подходов страховщиков стало официальное обсуждение возможности снижения экологических стандартов выпускаемого в стране топлива.

"Страховщики начнут активно прорабатывать такие продукты, как только риски выхода техники из строя из-за изменения характеристик горючего станут массовыми", — предположил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Чем опасно низкооктановое топливо

Переход на стандарты Евро-2 и Евро-3 вызывает опасения у владельцев современных машин. Эксперты предупреждают, что силовые агрегаты, рассчитанные на высококачественный бензин, могут болезненно отреагировать на сдвиг в сторону упрощенного состава смеси. Длительная эксплуатация на несоответствующем топливе часто приводит к критическим внутренним повреждениям.

"В первую очередь под удар попадают клапанный механизм и электроника управления впрыском. Если игнорировать снижение ресурса при использовании бензина с низкими характеристиками, машину будет ждать не просто сложный ремонт двигателя, а полная замена дорогостоящих узлов", — предостерег в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Как обезопасить себя сегодня

Пока страховой защиты от некачественного топлива не разработали, механики советуют полагаться на бдительность непосредственно на автозаправочных станциях. Глеб Веленский, член Совета директоров группы "Содействие Дельта", рекомендует не стесняться и требовать сертификаты соответствия на бензин. Также стоит изучать информацию о топливе, которая отражается в чеке.

"Существует распространенный миф, что смешивание марок бензина губит мотор, хотя истинные проблемы скрываются в чистоте горючего и проценте присадок. Чтобы избежать пустых трат и поломок из-за смешивания марок бензина, достаточно выбирать проверенные сети АЗС и следить за состоянием топливной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

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Ответы на популярные вопросы

1. Когда можно ожидать появления страховки от некачественного бензина?

Точные сроки запуска страховщики пока не называют. Продукт находится на стадии обсуждения и оценки потенциальных рисков.

2. Покроет ли страховка поломку старого двигателя?

Скорее всего, условия полиса будут распространяться преимущественно на современные автомобили, чей ресурс напрямую зависит от соблюдения высокого экологического класса топлива.

3. Что делать владельцу автомобиля прямо сейчас?

При заправке следует изучать сертификаты качества на АЗС и придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по октановому числу топлива.

4. Опасен ли переход на Евро-2 и Евро-3 для всех машин?

В большей степени риску подвержены современные турбированные моторы и автомобили, оснащенные чувствительными каталитическими нейтрализаторами.

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