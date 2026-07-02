Под красивой этикеткой скрывается приговор: какие моторные масла чаще всего подделывают

Российский рынок моторных масел захлестнула волна фальсификата: мошенники активно подделывают дорогие бренды, используя их популярность для получения сверхприбыли. Использование низкокачественных смесей вместо оригинального смазочного материала грозит владельцу автомобиля не просто быстрым износом деталей, а моментальным выходом двигателя из строя, особенно при эксплуатации в зимний период. При этом на прилавках остаются марки, которые практически не интересуют преступников из-за низкой маржинальности или сложности реализации.

Фото: https://unsplash.com by Tim Mossholder is licensed under Free Мужчина заливает масло в машину

Зоны риска: что подделывают чаще всего

Главный стимул для производителей подделок — узнаваемость и высокая стоимость продукта. Мошенникам выгоднее всего имитировать премиальные мировые бренды, такие как Shell, Mobil или Liqui Moly. Затраты на изготовление похожей канистры ничтожны по сравнению с рыночной ценой оригинала. Отдельный сегмент занимают так называемые "оригинальные" масла от автопроизводителей (Toyota, Nissan, GM) — их владельцы часто покупают, не глядя на упаковку, доверяя логотипу бренда.

"Подделка под популярный бренд опасна тем, что внутри канистры может оказаться самое дешевое индустриальное масло или восстановленная отработка без необходимых присадок. Это критически снижает ресурс агрегатов, вызывая масляное голодание", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Российские лидеры рынка, такие как "Лукойл", также находятся под прицелом. Огромные объемы продаж позволяют преступникам легко сбывать суррогат через мелкие розничные точки и рынки. Опасность фальсифицированного отечественного масла возрастает зимой: если базовый состав не соответствует заявленному, смазка превращается в "вазелин", что ведет к поломке при холодном пуске. В таких условиях обслуживание иномарок превращается в квест по поиску надежного поставщика.

Безопасная покупка: бренды вне интересов мошенников

Существует категория масел, вероятность встретить подделку которых стремится к нулю. В первую очередь это бюджетные российские марки: Sintec, "Роснефть", "Газпромнефть". Причина проста: их розничная цена настолько низка, что затраты на производство копии канистры и организацию логистики лишают мошенников прибыли. Кроме того, крупные нефтяные гиганты жестко контролируют свои цепочки поставок через собственные сети АЗС.

"Для обычной эксплуатации в бюджетном или среднем сегменте российские масла на сетевых заправках — это самый логичный выбор. Вы гарантированно получаете качественный продукт за свои деньги, не рискуя капитальным ремонтом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

К малоинтересным для подделки также относятся специфические импортные бренды, например, Mol или Eneos. Из-за узкой ниши и невысокой популярности у массового потребителя вбрасывать фальсификат в этот сегмент экономически бессмысленно. Не стоит забывать и о том, что даже самые дорогие масла можно покупать безопасно, если делать это у официальных дистрибьюторов марок ZIC или Ravenol.

Категория масел Степень риска и причины Премиум (Shell, Mobil) Высокая: максимальная прибыль при подделке Оригинал (Toyota, GM, Nissan) Высокая: доверчивость покупателей к логотипам автоконцернов Крупные РФ-бренды (Лукойл) Средняя: массовый спрос и высокая оборачиваемость Бюджет (Sintec, Роснефть) Минимальная: низкая наценка и контроль через АЗС Малоизвестный импорт Минимальная: специфическая тара и отсутствие массового спроса

Честный знак: как изменится рынок в 2025 году

С 2025 года правила игры изменятся: в России вводится обязательная цифровая маркировка "Честный знак" для всей категории смазочных материалов. Каждая канистра получит уникальный QR-код, который позволит проследить путь масла от завода до прилавка. Покупатель сможет проверить подлинность прямо в магазине через приложение на смартфоне. Эксперты отмечают, что хотя в первые месяцы возможны попытки обхода системы через "серые" схемы, общая доля контрафакта должна резко снизиться.

"Маркировка станет важным барьером, но юридическую бдительность терять нельзя. Всегда требуйте сертификат соответствия прямо на месте покупки, особенно если берете импортный товар", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Как отличить суррогат от оригинала самостоятельно

Пока цифровая система контроля не заработала в полную силу, автомобилисту приходится полагаться на визуальный осмотр. Косвенным признаком нештатных ситуаций могут стать и неожиданные вибрации на скорости, если масло уже успело навредить мотору. Внимательно осмотрите упаковку: у оригинальной продукции швы канистры всегда ровные, без заусенцев и следов кустарной склейки. Крышка должна сидеть плотно, а фиксирующее кольцо — отрываться с характерным щелчком.

Для зимней проверки существует простой бытовой тест: налейте небольшое количество купленного масла в прозрачную тару и оставьте в морозилке при температуре -20 °C на 2-3 часа. Настоящая синтетика сохранит текучесть, в то время как дешевый минеральный суррогат помутнеет и станет густым.

Ответы на популярные вопросы

Какое масло сейчас безопаснее всего покупать в России?

Самый низкий риск нарваться на подделку — у бюджетных российских брендов (Sintec, Роснефть, Газпромнефть) при покупке на их фирменных заправках, а также у малоизвестных импортных марок в специализированных сетях.

Где чаще всего продают контрафактное моторное масло?

В зоне максимального риска находятся автомобильные рынки, небольшие придорожные магазины и частные продавцы на маркетплейсах, предлагающие брендовое масло по ценам значительно ниже рыночных.

Как изменится ситуация с введением маркировки в 2025 году?

Обязательная маркировка "Честный знак" позволит проверять легальность каждой канистры через официальное приложение. Это затруднит продажу массовых подделок в крупных магазинах.

Правда ли, что масло в бочках на розлив надежнее?

Напротив, покупка в розлив считается одной из самых опасных схем. Проверить содержимое открытой бочки практически невозможно, и под видом дорогого продукта там часто оказывается самая дешевая альтернатива.

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