Возрожденный бренд Volga официально вышел на российский рынок: первые серийные автомобили уже нашли владельцев. Дебютным проданным экземпляром стал флагманский кроссовер K50, который передали покупателю в Санкт-Петербурге. Старт продаж знаменует собой начало масштабного проекта по локализации производства в Нижнем Новгороде, где мощности позволяют выпускать до 110 тысяч машин ежегодно. Пока линейка опирается на существующие архитектуры, но производитель уже поставил цель создать полностью оригинальный модельный ряд.
На старте продаж бренд представил три модели, ориентированные на разные целевые аудитории. Начальным предложением в линейке стал бизнес-седан C50, стоимость которого начинается от 2,9 млн рублей. Для тех, кто предпочитает универсальность, предложен среднеразмерный кроссовер K40 по цене от 2,75 млн рублей.
"Выход на рынок сразу с тремя моделями — грамотный ход. Однако покупателям важно понимать, что при покупке новых брендов стоит заранее изучить главные проблемы китайских машин, которые часто становятся базой для локализации, чтобы быть готовым к нюансам обслуживания электроники", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Особое внимание приковано к флагману — полноприводному кроссоверу K50. Именно этот автомобиль стоимостью от 4,2 млн рублей стал первым реализованным транспортным средством марки в дилерском центре "РОЛЬФ Нева". Продажа топовой модели в Санкт-Петербурге подтверждает интерес аудитории к премиальному сегменту возрожденного бренда.
Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф", считает, что именно SUV-сегмент станет основным драйвером для марки. "Для российского рынка появление Volga — важный сигнал. Новые локализованные бренды становятся частью долгосрочной структуры авторынка", — заявил эксперт. По его мнению, кроссоверы остаются наиболее востребованным типом кузова в России, что делает модели K40 и K50 приоритетными для дилерских сетей.
"Появление локализованного игрока может оздоровить рынок. Если производитель обеспечит прозрачные условия гарантии, это поможет избежать ситуаций, когда автосалоны сталкиваются с исками из-за отсутствия запчастей или затягивания сроков ремонта", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Производство автомобилей организовано на мощностях в Нижнем Новгороде. Проект позиционируется не просто как сборка иностранных марок под российским шильдиком, а как база для создания собственного инженерного продукта. В компании заявляют, что текущее использование сторонних платформ — лишь этап, необходимый для быстрого старта и насыщения рынка. Конечная цель заключается в разработке уникального модельного ряда на собственной базе.
"Для конечного потребителя крайне важен ресурс агрегатов. При покупке новинки стоит обратить внимание на систему смазки и охлаждения, чтобы потом не искать способы, как победить масложор на ранних стадиях эксплуатации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
|Модель Volga
|Стартовая цена (руб.)
|Кроссовер K40
|от 2 750 000
|Бизнес-седан C50
|от 2 900 000
|Флагманский SUV K50
|от 4 200 000
Какие модели Volga уже доступны для покупки?
В официальных дилерских центрах представлены три модели: седан C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50 с полным приводом.
Где именно был продан первый автомобиль бренда?
Первая розничная продажа зафиксирована в Санкт-Петербурге. Покупатель приобрел модель K50 в дилерском центре "РОЛЬФ Нева" на Октябрьской набережной.
Какова максимальная мощность производства в Нижнем Новгороде?
Текущие производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать до 110 тысяч автомобилей различных модификаций.
Останется ли бренд зависимым от иностранных платформ?
Согласно официальной стратегии, главная цель проекта "Волга" — постепенный переход к разработке и выпуску полностью оригинальных автомобилей на собственных платформах.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.