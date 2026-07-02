Автосалоны в панике: покупатели в России нашли способ вернуть через суд больше, чем заплатили за машину

Российские автодилеры столкнулись с волной изощренного потребительского экстремизма: покупатели массово отказываются от гарантийного ремонта в пользу судебных исков. Вместо бесплатного устранения дефектов клиенты требуют расторжения договоров купли-продажи и многомиллионных компенсаций. Ситуация осложняется появлением специализированных юридических групп, которые превратили поиск недочетов в документах и технических огрехов в высокодоходный бизнес, способный разорить даже крупные дилерские центры.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Профессиональные претензии: как работают схемы

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что попытки заработать на судебных тяжбах с автосалонами стали системным явлением. Современный покупатель приходит на сделку или в сервис максимально подготовленным. Малейшая нестыковка в бумагах, задержка поставки запчастей или отсутствие согласованности между дилером, банком и страховой компанией тут же превращается в юридическое оружие. Это особенно актуально, когда речь идет о сложных машинах, таких как современные гибридные автомобили, электроника которых чувствительна к любым вмешательствам.

"Сегодня мы видим работу профессиональных групп, которые не заинтересованы в исправности машины. Их цель — найти формальный повод для иска. Они используют закон о защите прав потребителей как инструмент для получения штрафов и неустоек, которые порой кратно превышают стоимость самого автомобиля", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Миллионы за мелкий дефект

Основным триггером для споров остаются технические неисправности. По закону дилер обязан устранить поломку, но "подготовленные" клиенты блокируют эту возможность. Они сознательно игнорируют предложения о бесплатной диагностике или ремонте, сразу направляя претензию о расторжении договора. В список требований, помимо возврата полной стоимости авто, входят неустойки, компенсация морального вреда и возмещение судебных издержек. Причем аппетиты истцов растут в процессе: начав с просьбы починить мотор, они быстро переходят к требованию выплат, игнорируя даже замену машины на аналогичную новую.

"Часто подобные иски строятся на дефектах, которые возникли из-за неправильной эксплуатации, но доказать это в суде бывает крайне сложно. Например, если владелец вовремя не прошел обслуживание двигателя или использовал некачественные расходники, это может спровоцировать поломку, которую юристы потом выдают за заводской брак", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Мнение отрасли и риски для рынка

В РОАД подчеркивают, что стоимость претензий в ряде случаев оказывается в несколько раз выше реального ущерба. Незначительный или спорный недостаток может обернуться для автоцентра убытками в десятки миллионов рублей. Для бизнеса это означает не только финансовые потери, но и вынужденное ужесточение правил приемки машин на сервис, что в итоге ударит по лояльным клиентам. Дилерам приходится тратить огромные ресурсы на юридическую защиту от "автоадвокатов", чей доход напрямую зависит от размера выбитого штрафа.

"Нередко покупатели провоцируют нарушение сроков ремонта, не забирая машину или затягивая подписание актов. Важно помнить, что любая формальная ошибка дилера в сроках — это плюс 1% от цены авто за каждый день просрочки. Владельцам стоит быть честными: если машина действительно сломана, ремонт — это самый быстрый путь вернуться за руль", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Сравнение: ремонт по гарантии vs судебный иск

Параметр Гарантийный ремонт Судебное расторжение Срок решения До 45 дней От 6 месяцев до 2 лет Финансовая выгода Экономия на запчастях Возврат ДС + штрафы + неустойки Использование авто Временно недоступно Обычно простаивает как вещдок Риски Минимальные Риск проигрыша и оплаты экспертиз

Ответы на популярные вопросы владельцев авто

1. Можно ли вернуть деньги за машину, если ремонт затянулся?

Да, если гарантийный ремонт длится более 45 дней или автомобиль невозможно использовать более 30 дней в течение каждого года гарантии из-за многократных поломок, это является законным основанием для расторжения договора.

2. Что такое потребительский экстремизм в автосфере?

Это злоупотребление правом, когда покупатель использует мелкие формальные недостатки или технические неисправности не для восстановления работоспособности авто, а для извлечения необоснованной прибыли через суды.

3. Обязан ли я соглашаться на ремонт, если хочу вернуть машину?

Если недостаток существенный (неустранимый или проявляющийся вновь), вы имеете право требовать возврата денег. Однако если дефект мелкий и дилер готов его исправить, суд может встать на сторону компании, признав ваше требование избыточным.

4. Какие суммы можно отсудить у дилера?

Помимо стоимости машины по текущему рыночному прайсу, закон предусматривает штраф в размере 50% от присужденной суммы, неустойку в 1% за каждый день просрочки требований и компенсацию морального вреда.

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