Новые лампы могут оказаться пустой тратой денег: яркость фар крадёт другая проблема

Тусклые фары превращают ночную поездку в гадание на кофейной гуще. Часто водители винят лампы, хотя причина кроется в мутном пластике или плохих контактах. Вернуть штатной оптике былую яркость можно без покупки дорогих деталей и конфликтов с инспекторами ГАИ при проверке техсостояния.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яркий свет фар

Абразивное восстановление поверхности

За годы службы защитный пластик фары превращается в наждачную бумагу. Песок и дорожная химия оставляют миллионы микроцарапин, из-за которых световой поток не пробивается наружу, а хаотично рассеивается. Вместо четкого пучка водитель получает тусклое пятно. Решить проблему помогает полировка фар, возвращающая линзе заводскую прозрачность.

"Глубокая шлифовка удаляет поврежденный слой лака. Если после процедуры не нанести защитное покрытие, пластик помутнеет через три месяца", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Важно помнить, что установка LED ламп в непредназначенный для этого корпус — верный путь к лишению прав. Полировка же считается восстановлением стандартных характеристик и не вызывает вопросов у дорожной полиции. Чистое защитное стекло увеличивает дальность освещения на 15–20 метров.

Борьба с внутренними загрязнениями

Иногда свет гаснет из-за пыли, просочившейся через усохшие уплотнители. Внутри корпуса образуется серый налет, который лишает отражатель его зеркальных свойств. Если мойка стекла снаружи не помогает, придется изучить состояние внутренних элементов оптики. Конденсат также провоцирует коррозию амальгамы отражателя.

"Помутнение отражателя — это приговор для фары. Очистить его механически, не поцарапав зеркальный слой, практически невозможно", — отметил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

При разборке корпуса стоит проверить герметичность швов. Используйте специальный бутиловый герметик, так как обычный силикон при нагреве выделяет пары, которые оседают на линзе. Чистая изнутри фара работает эффективнее, чем грязная с новыми лампами увеличенной мощности.

Ликвидация потерь напряжения

Старая проводка работает как неэффективный обогреватель. Из-за окисленных клемм напряжение на лампе может быть на 1–2 Вольта ниже, чем выдает генератор. Этого достаточно, чтобы яркость упала на треть. Проверка мультиметром на разъеме фары покажет реальную картину энергоснабжения.

Причина падения яркости Способ устранения Царапины на пластике Полировка и бронирование пленкой Окислы на контактах Зачистка и обработка спецспреем Просадка напряжения Установка разгрузочного реле Грязь внутри корпуса Разборка и бесконтактная чистка

Современные системы, такие как в Lada Vesta NG, меньше подвержены таким проблемам благодаря светодиодным модулям, но для галогеновой классики вопрос питания стоит остро. Очистка массы и замена фишек ламп часто возвращают свет в норму за копейки.

"Плохой контакт в блоке предохранителей часто становится причиной мерцания или тусклого свечения при включении других потребителей тока", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семёнов в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о свете фар

Можно ли использовать зубную пасту для полировки?

Это средство даст временный эффект блеска, но абразив в пасте слишком мелкий для удаления глубоких повреждений. Профессиональный набор для полировки справится лучше.

Будут ли проблемы с ГАИ после полировки?

Нет, так как вы не меняете конструкцию осветительного прибора, а лишь возвращаете ему прозрачность, предусмотренную заводом-изготовителем.

Как часто нужно чистить фары изнутри?

При условии герметичности корпуса внутренняя чистка не требуется годами. Если внутри появилась пыль, значит, повреждены вентиляционные клапаны или герметик.

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