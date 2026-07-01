Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о застое желчи обойдутся дорого: как народные средства лишают пациентов шанса на лечение
Домашний лимфодренаж: как вернуть стройность ногам, не выходя из дома и без дорогого массажа
Ваш мозг буквально гниёт: дефицит ночного отдыха обернётся катастрофой для нейронов
Лондон рассыпается на глазах: Пекин перехватил управление ключевым регионом за спиной у Британии
Выйти за рамки шаблонов: где в Таиланде скрыты самые необычные локации для ценителей атмосферы
Опасное заблуждение про пресс: неправильный выбор упражнений приведет к критическому выпячиванию
Бензиновый хаос: что будет с мотором, если залить топливо разного октанового числа
Хочется чего-то вкусного на ночь? Список продуктов, которые полезны для вашего организма
Холка исчезнет на глазах: 5 простых движений у стены, которые быстро выпрямят осанку

Капремонт отменяется: простые способы победить масложор без разборки двигателя

Авто

Сизый дым из выхлопной трубы и постоянно пустеющая канистра в багажнике не всегда означают приговор двигателю. Часто мотор начинает жадно поглощать смазку из-за накопившейся грязи или мелких сбоев, которые легко устранить без визита в сервис. Грамотная профилактика возвращает агрегату штатный режим работы и экономит внушительные суммы на капитальном ремонте. Главное — вовремя заметить проблему и применить правильный алгоритм действий.

Мужчина заливает масло в машину
Фото: https://unsplash.com by Tim Mossholder is licensed under Free
Мужчина заливает масло в машину

Настройка дыхания мотора

Когда пропускная способность системы вентиляции картера падает, давление внутри двигателя растет. Масло начинает выдавливаться через прокладки или прямым ходом летит во впускной тракт. Забитый маслоотделитель превращает исправный агрегат в дымовую завесу. Проверка клапана рециркуляции и очистка патрубков часто решают вопрос с угаром за один вечер в гараже.

"Если дроссельная заслонка покрыта липким черным налетом, значит, система вентиляции больше не справляется с отделением масляного тумана. В такой ситуации мотор буквально захлебывается собственными продуктами жизнедеятельности, что ведет к быстрому загрязнению поршневых колец", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Чистота впрыска и октановое число

Плохой распыл топлива приводит к тому, что бензин не сгорает полностью, а смывает защитную пленку со стенок цилиндров. Это разжижает масло и провоцирует его повышенный расход. Использование бензина с высоким октановым числом снижает термическую нагрузку на поршни. Это простое решение помогает избежать закоксовки, так как топливо горит стабильнее и чище.

Метод Результат
Промывка форсунок Восстановление факела распыла и качества смеси
Переход на АИ-98/100 Снижение температуры в камере сгорания

Борьба с перегревом

Современные двигатели работают при температурах, близких к критическим. Любое загрязнение радиаторов превращает смазку в лак. Пух и пыль между теплообменниками создают эффект термоса. Регулярная мойка кассеты радиаторов и отказ от слишком мелких защитных сеток в бампере позволяют маслу сохранять свои свойства дольше. На практике такие расходы на обслуживание окупаются отсутствием задиров на поршнях.

"Важный нюанс: присадки в масле начинают интенсивно разрушаться, когда температура превышает расчетные значения хотя бы на пять градусов. Если радиаторы забиты, даже самое дорогое масло превращается в бесполезную жижу за пару тысяч километров пути", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Регламент замены и вязкость

Городские пробки диктуют свои правила. Замена по пробегу в 15 тысяч километров губительна для мотора. Тот самый секрет долголетия агрегата заключается в смене состава каждые 7-8 тысяч километров или 300 моточасов. Если двигатель имеет большой пробег, переход на чуть более вязкий вариант из разрешенного списка в инструкции может снизить угар через изношенные уплотнения.

Раскоксовка как крайняя мера

Если кольца уже потеряли подвижность, помогает химическая чистка. Пенные составы воздействуют на нагар сверху через свечные колодцы, а специальные добавки промывают масляные каналы снизу. После процедуры важно тщательно убрать остатки химии и нанести смазку на зеркало цилиндров перед первым запуском. Выбранная деталь процесса — обязательная смена масла и фильтра сразу после промывки.

"Раскоксовка помогает лишь тогда, когда канавки поршней еще не забиты намертво каменным углем. Если же металл поршня начал разрушаться от детонации, никакая химия уже не вернет мотор в строй — здесь поможет только хирургическое вмешательство", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о масложоре

Почему масло начинает уходить сильнее после трассы

При длительной нагрузке и высоких оборотах температура масла растет. Оно становится более текучим и легче проникает через уплотнения в камеру сгорания.

Поможет ли простое добавление присадок

Присадки могут временно улучшить эластичность сальников, но они не способны починить изношенные кольца или очистить систему вентиляции картера.

Безопасно ли использовать промывочное масло

Да, при использовании согласно инструкции оно помогает вымыть остатки окисленной смазки и размягчить отложения на внутренних поверхностях.

Читайте также:

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Мир. Новости мира
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Последние материалы
Домашний лимфодренаж: как вернуть стройность ногам, не выходя из дома и без дорогого массажа
Ваш мозг буквально гниёт: дефицит ночного отдыха обернётся катастрофой для нейронов
Лондон рассыпается на глазах: Пекин перехватил управление ключевым регионом за спиной у Британии
Выйти за рамки шаблонов: где в Таиланде скрыты самые необычные локации для ценителей атмосферы
Опасное заблуждение про пресс: неправильный выбор упражнений приведет к критическому выпячиванию
Бензиновый хаос: что будет с мотором, если залить топливо разного октанового числа
Хочется чего-то вкусного на ночь? Список продуктов, которые полезны для вашего организма
Холка исчезнет на глазах: 5 простых движений у стены, которые быстро выпрямят осанку
Быстро, просто и невероятно вкусно: как приготовить самую сочную курицу в вашей жизни
От офиса до свидания: как выбрать обувь, которая дружит с любым комплектом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.