Бензиновый хаос: что будет с мотором, если залить топливо разного октанового числа

Многие водители привыкли считать, что смешивание бензина от разных брендов или разных марок — это верный способ отправить мотор на преждевременную пенсию. На практике же заезд на незнакомую заправку не превращается в катастрофу, если понимать, как работает современная техника. Топливо в баке не вступает в химическую войну, а спокойно превращается в однородную массу, готовую к сгоранию.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Химия в баке: почему бензин не конфликтует

Бензин — это сложный коктейль из углеводородов, и его состав у разных нефтяных компаний во многом схож. Когда в остатки 95-го попадает свежая порция 92-го, они перемешиваются без образования осадка или хлопьев. Главное здесь не бренд, а октановое число, которое должно соответствовать запросам двигателя.

Если в инструкции указано топливо не ниже 95-го, регулярные попытки сэкономить приведут к детонации. Это незаметные глазу микро-взрывы, которые постепенно разрушают поршни. Если же водитель просто смешал качественный бензин двух разных марок, электроника подстроится под итоговое октановое число. Важно вовремя провести диагностические действия, чтобы убедиться в чистоте системы питания.

Турбина или атмосферник: у кого аппетит капризнее

Разница в реакции на смену топлива кроется не в эмблеме на руле, а в устройстве агрегата. Простые атмосферные моторы проглатывают небольшие огрехи в качестве бензина без мгновенных последствий. Грязь и плохие присадки будут откладываться в виде нагара годами, прежде чем машина начнет задыхаться.

С турбированными агрегатами ситуация иная. Они работают под высоким давлением, и любая суррогатная примесь может вывести их из строя крайне быстро. Тот самый секрет долголетия таких машин — заправка исключительно на крупных сетевых АЗС, где риск встретить кустарные добавки минимален. Часто это более надежный вариант, чем поиск "супер-бензина" в сомнительных местах.

"На сомнительных заправках октановое число часто накручивают дешевыми присадками, которые при сгорании оставляют липкий налет на клапанах. Это гораздо опаснее для системы, чем простое смешивание разных марок качественного бензина", — объяснил специально для Pravda.Ru автоэксперт Николаев Артем.

Стираем границы: важно ли происхождение машины

Существует мнение, что китайские автомобили более чувствительны к нашему топливу. На деле же многие производители из Поднебесной адаптируют настройки электроники под российские реалии. Они снижают степень форсировки, чтобы мотор мог переварить топливо не самого высокого качества без фатальных поломок.

Тип двигателя Реакция на смешивание Атмосферный Низкая чувствительность, долгий ресурс Турбированный Высокая требовательность к октановому числу

Европейские и корейские модели тоже не имеют врожденной аллергии на чередование АЗС. Главное — отсутствие в баке тяжелых металлов или воды. Когда выбирается новая модель, стоит заранее изучить требования к бензину. Если машина рассчитана на высокооктановое топливо, любая экономия выйдет боком вне зависимости от страны сборки.

"При заправке в разных регионах важно следить, чтобы в бак не попадала вода из старых резервуаров АЗС. Для топливного насоса и форсунок это гораздо страшнее, чем смешивание АИ-95 и АИ-92 в любых пропорциях", — подчеркнул эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о качестве топлива

Можно ли доливать 95-й бензин в бак с 92-м?

Да, смешивание допускается. Жидкости перемешиваются полностью, образуя топливо с промежуточным октановым числом. Электронный блок управления двигателем скорректирует зажигание под текущую смесь.

Правда ли, что у китайских машин нежные моторы?

Нет, это миф. Большинство современных двигателей из Китая являются копиями или лицензионными доработками проверенных мировых агрегатов. Они вполне надежны при соблюдении регламентов обслуживания.

Как понять, что в баке оказался плохой бензин?

Первые признаки — потеря тяги, неровная работа на холостых оборотах и металлический звон при резком нажатии на газ. В такой ситуации лучше не докатывать бак до нуля, а разбавить его качественным топливом с высоким октановым числом.

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