Отпуск закончился — пора в сервис: как не попасть на "капиталку" после поездки на море

Длительные автопутешествия к морю — это серьезное испытание не только для водителя, но и для техники. Жара, пыльные южные трассы и серьезные нагрузки при движении по серпантинам могут спровоцировать скрытые неисправности. Чтобы внезапная поломка не омрачила возвращение к рабочим будням, эксперты рекомендуют провести базовую ревизию ключевых узлов автомобиля, уделив особое внимание системам охлаждения и тормозам.

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Радиаторы и система охлаждения: почему это важно

Основной удар во время поездки на юг принимает на себя система охлаждения. Главная проблема — забитые соты радиаторов. Мелкая пыль, насекомые и пух на трассе создают плотный слой, который мешает нормальному теплообмену. Как отметил в беседе с журналистами руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, профилактическая промывка радиатора и интеркулера поможет избежать перегрева мотора и коробки передач в будущем.

"Плотный слой грязи на радиаторах превращает их в подобие теплового щита. Если вовремя не убрать этот налет, двигатель в городских пробках после отпуска начнет работать на пределе температурного режима, что резко сокращает его ресурс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Колеса и кузов: проверка на повреждения

Многокилометровые пробеги часто сопровождаются попаданием в ямы или наездом на острые камни. Даже если давление в шинах держится, на внутренней стороне покрышки может образоваться грыжа или боковой порез. Кузов также нуждается в осмотре: пескоструй и камни из-под колес встречных машин оставляют сколы, которые быстро начинают цвести без должной обработки. Особенно это актуально, если вы решили проверить эксплуатацию нового автомобиля в экстремальных дорожных условиях.

"После долгой трассы обязательно проверьте балансировку колес. Даже небольшое биение, которое вы могли не заметить на фоне усталости, постепенно убивает ступичные подшипники и элементы подвески", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Тормоза под нагрузкой: риски после прицепа

Если автомобиль использовался для буксировки прицепа или трейлера, нагрузка на тормозную систему возрастает в разы. Евгений Ладушкин предупреждает: в условиях жары и горной местности колодки изнашиваются гораздо быстрее стандартных нормативов. Лишним не будет и проверка состояния тормозной жидкости — при перегреве она может потерять свои свойства и набрать лишнюю влагу.

Когда пора ехать в сервис

Если во время отпуска вы почувствовали, что машина ведет себя "необычно" — появились вибрации на руле, посторонние стуки в подвеске или странный шум под капотом — не стоит затягивать с визитом на СТО. Любой износ агрегатов, полученный во время вояжа, легче и дешевле исправить на ранней стадии. Это особенно важно, если вы планируете в будущем вернуть машину после регистрации или продажи, сохранив её ликвидность.

"Если на трассе ловили серьезные глубокие ямы, диагностировать подвеску нужно сразу по возвращении. Погнутый рычаг или "убитая" шаровая опора могут привести к потере управления в самый неподходящий момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Агрегат / Система Что проверить Радиатор охлаждения Наличие пыли, песка и насекомых в сотах Шины и диски Грыжи, боковые порезы, геометрия диска Тормозные колодки Толщина фрикционного слоя (особенно после гор) Кузовные элементы Свежие сколы на ЛКП и трещины на лобовом стекле

Ответы на популярные вопросы: Нужно ли менять моторное масло сразу после поездки на море? Если общий пробег за отпуск составил 3-5 тысяч километров в условиях жары и пробок, масло стареет быстрее. Замена будет полезной профилактикой. Как самостоятельно проверить радиатор на забитость? Достаточно посветить фонариком сквозь решетку: если свет не проходит через соты ко второму радиатору, требуется профессиональная мойка. Зачем проверять тормозную жидкость, если тормоза работают? При перегреве в горах жидкость может "закипеть" и вобрать конденсат, что снижает точку кипения и может привести к провалу педали в будущем. Стоит ли делать сход-развал после дальней поездки? Только если вы заметили, что руль стоит неровно или автомобиль стало уводить в сторону при движении по ровной дороге.

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