Японский кроссовер уже на наших дорогах: как урвать новинку за 1,2 млн рублей

На российском автомобильном рынке появился новый игрок из Японии — компактный кроссовер Honda WR-V, который по своим габаритам конкурирует с популярными моделями Geely Coolray и Belgee X50. Главной сенсацией стали ценники: минимальная стоимость заказа автомобиля из-за рубежа начинается от 1,2 млн рублей, что делает его дешевле даже обновленной Lada Vesta. Однако за внешней доступностью скрываются нюансы таможенного оформления, региональные наценки и специфическое оснащение базовых версий.

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2023 Honda автомобиль

Ценовой разрыв: от Дальнего Востока до Москвы

География предложений напрямую влияет на стоимость Honda WR-V. Самые бюджетные варианты за 1,2 млн рублей локализованы во Владивостоке. При этом в центральной части России и Сибири цены на заказ заметно выше: в Тюмени машину обещают привезти за 1,39 млн, в Перми — за 1,42 млн, а в Новосибирске — за 1,65 млн рублей. Такая разница обусловлена логистическими издержками и аппетитами посредников.

"Покупая машину через заказ из-за границы, важно понимать, что конечная цена часто зависит от даты пересечения границы и действующих налоговых ставок. Те, кто успел ввезти авто по старым правилам льготного утилизационного сбора, могут предложить конкурентную цену, но для новых поставок ситуация может резко измениться", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Если рассматривать кроссоверы, которые уже находятся в наличии в автосалонах, экономия становится менее очевидной. В Красноярске за готовый автомобиль просят 1,79 млн рублей, в Краснодаре — 2,27 млн, а московские дилеры выставили ценник в 2,55 млн рублей. В некоторых регионах, например в Томске, стоимость топовых версий достигает 3 млн рублей, что полностью нивелирует статус "бюджетника".

Технические характеристики и оснащение

Все представленные модификации Honda WR-V имеют идентичную агрегатную базу. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л. с. с крутящим моментом 145 Нм. В качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор, а привод предусмотрен только передний.

"Атмосферный мотор объемом полтора литра от Honda — это проверенная временем конструкция. Однако владельцам стоит заранее озаботиться вопросом расходников, так как модель официально в РФ не поставляется. Любая специфическая деталь кузова или электроники может стать дефицитной, в отличие от массовых брендов", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Интересна ситуация с оснащением. Даже в самых дешевых версиях присутствуют светодиодная оптика, литые диски, климат-контроль и отделка экокожей. Однако в "базе" может полностью отсутствовать мультимедийная система — на передней панели вместо экрана остается заглушка, что типично для машин, ориентированных на азиатские рынки. Тем, кто привык к технологичности, которой славится обновленная Lada Vesta, придется доплачивать за установку сторонних систем.

Сравнение с конкурентами и риски импорта

На фоне официальных ценников ближайших конкурентов Honda WR-V выглядит заманчиво. Пока Geely Coolray торгуется в районе 2,9 млн рублей, а Belgee X50 стартует от 2,3 млн, японский кроссовер даже с учетом наценок остается в более доступном сегменте. При этом важно учитывать надежность узлов: при неправильной эксплуатации даже японский вариатор может потребовать внимания, а игнорирование таких симптомов, как вибрация на скорости, быстро приведет к дорогостоящему ремонту подвески.

"Технически Honda WR-V — это крепкий автомобиль, но он не адаптирован для суровых российских зим. Покупателям следует проверить состояние антикоррозийной защиты и готовность электронных систем к работе при низких температурах, так как обслуживание иномарок из параллельного импорта часто требует нестандартных решений", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель автомобиля Стартовая цена (руб.) Honda WR-V (под заказ) от 1 200 000 LADA Vesta (2026 м. г.) от 1 581 000 Belgee X50+ от 2 319 990 Geely Coolray (офиц.) от 2 900 000

Ответы на популярные вопросы о Honda WR-V

1. Почему цена в Москве в два раза выше, чем во Владивостоке? В цену машин в наличии включены все расходы на транспортировку через всю страну, таможенную пошлину по полному тарифу (без льгот), установку ЭРА-ГЛОНАСС и коммерческую наценку дилера. 2. Есть ли у этой модели полный привод? Нет, Honda WR-V конструктивно предусматривает только передний привод, что характерно для бюджетных городских кроссоверов этого класса. 3. Какие сложности могут возникнуть с запчастями? Поскольку модель официально не представлена в России, кузовные детали и элементы оптики придется заказывать из ОАЭ, Китая или Японии, что увеличивает время ожидания ремонта. 4. Безопасно ли покупать авто под заказ за 1,2 млн рублей? Это цена "голого" лота или машины без учета утилизационного сбора и доставки. Реальная стоимость постановки на учет в западных регионах РФ будет существенно выше.

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