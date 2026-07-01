Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматная, густая, домашняя: ваша идеальная заправка для супа, которая всегда под рукой
Роман о романе: польские психологи предложили творческий нарратив для преодоления разрыва отношений
Плати картой или по биометрии: как теперь ездить в общественном транспорте Нижнего Новгорода
Венгрия стала политической занозой для ЕС: Будапешт держит курс, который пугает Брюссель
Интернет под запретом: в Кургане и на Урале вводят ограничения из-за угрозы
IT-сектор больше не в моде: новые лидеры фриланса в России переписали правила рынка
Жара превращает огород в пустыню? Простое решение спасёт ваши овощи от выгорания в зной
Топливный голод в Кузбассе: система распределения бензина перешла на жесткий ручной режим
Эксперты предупредили о рисках для бизнеса в контрактах администрации Читы

Когда комфорт снова за рулём: АвтоВАЗ вернул Lada Vesta опцию, исчезнувшую несколько лет назад

Авто

Lada Vesta наконец-то перестала напоминать аскетичную телегу из прошлого десятилетия. АвтоВАЗ официально вернул в строй автоматический климат-контроль и добавил телематическую систему "Коннект Старт". Теперь водителю не нужно судорожно крутить ручки, пытаясь поймать баланс между Арктикой и Сахарой. Машина берет управление атмосферой на себя, опираясь на показания трех датчиков. Внедрение этих опций — важный шаг в импортозамещении, над которым завод бился последние два года.

LADA VESTA SPORT
Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
LADA VESTA SPORT

Укрощение температуры в салоне

Новая система климата работает как слаженный оркестр. Три датчика непрерывно сканируют пространство, чтобы поддерживать заданный градус без участия человека. Управление вывели на классические вращающиеся рукоятки с четкой индикацией. Если этого мало, все параметры дублируются на огромном 10-дюймовом планшете мультимедиа. Это не просто эксплуатация нового автомобиля, а попытка догнать ушедшие вперед иномарки.

"Возврат климат-контроля — это победа над дефицитом китайских и европейских микросхем. Система стала стабильнее, а алгоритмы распределения потоков теперь учитывают специфику нашего климата", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Раньше отсутствие комфортных опций заставляло многих смотреть в сторону вторичного рынка. Люди искали надежные японские авто, лишь бы не лишаться привычных удобств. Теперь же Vesta пытается перехватить инициативу у параллельного импорта, предлагая заводскую гарантию на сложные узлы.

Смартфон как пульт управления

Телематика "Коннект Старт" превращает Lada в гаджет. Через приложение "Мир Лада" теперь можно удаленно проверить, не разрядился ли аккумулятор и сколько литров горючего плещется в баке. Это особенно актуально, учитывая, что стоимость АИ-92 заставляет владельцев внимательнее следить за расходом. Дистанционный запуск и контроль замков дверей — теперь штатные возможности, а не "колхоз" от сторонних установщиков сигнализаций.

Функция системы Возможности для водителя
Климат-контроль Автоподдержание температуры по трем датчикам
Lada Connect Start Удаленный запуск, поиск авто, статус дверей и АКБ
Интерфейс Физические селекторы и 10-дюймовый тачскрин

"Внедрение штатной телематики снижает риск некорректного вмешательства в электрику. Сторонние системы часто вызывают программные сбои и конфликты с бортовым компьютером", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Важно помнить, что любые электронные навороты требуют ухода. Зимой владельцам стоит чаще заглядывать в бачок омывателя и следить за состоянием щеток, чтобы датчики на стекле работали корректно. Электроника любит чистоту и не терпит наплевательского отношения к регламенту.

Цена долгого ожидания

АвтоВАЗ держал паузу с 2022 года. Все это время Vesta выпускалась в упрощенном виде, что вызывало споры о ее конкурентоспособности. Сейчас завод обещает предлагать новые опции во всех комплектациях. Однако правила автокредитования с июля стали жестче, что может охладить пыл потенциальных покупателей, несмотря на возвращение долгожданного комфорта.

"Сложные опции неизбежно поднимут прайс. Покупателям нужно ловить момент, пока дилеры не начали массово навешивать дополнительные услуги на обновленные версии", — отметил для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Пока ценники держатся в секрете, но рынок уже прогрет. Vesta пытается доказать, что она не просто утилитарный инструмент, а современный автомобиль. Учитывая, как активно выбирают лучшие седаны из Поднебесной, Тольятти жизненно необходимо было вернуть комфорт в салон. Иначе борьба за кошелек россиянина будет проиграна окончательно.

Ответы на популярные вопросы о Lada Vesta

Можно ли установить климат-контроль на старую Весту?

Штатно — нет. Система требует замены блоков управления, датчиков и существенной переделки жгутов проводки. Это финансово нецелесообразно.

Будет ли работать приложение "Мир Лада", если нет интернета?

Основные функции требуют стабильного GSM-сигнала. В глухих лесах или глубоких паркингах управление через смартфон станет недоступным.

Как климат-контроль влияет на расход топлива?

Автоматика работает точнее ручного кондиционера, оптимизируя нагрузку на компрессор. Рост расхода будет минимальным, в пределах 0,5 литра.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Мир. Новости мира
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Новости Белоруссии
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Киев открыл охоту на российские танкеры: пиратский удар пытаются прикрыть законом
Вместо одной жидкости — две: нейросеть нашла невероятное объяснения аномалиям обыкновенной воды
Вибрация на скорости: мелкая неприятность или предвестник серьезного ремонта
Безумие или новая реальность: в России женщины перепродают удалённые грудные импланты
Пока одни готовятся к протезу, другим хватает одного прокола: новый метод избавляет от боли в колене
Ошибка в одну секунду — и миссия закончится: японский зонд идет на самое опасное сближение с астероидом
Энергетический триумф СПГ: мировой спрос на сжиженный газ жестко вырастет на рекордные 65%
Хитрости загородной стройки: как поставить каркасник на века без дорогих свай
Черное море неожиданно изменило цвет: за красивой картиной скрывается тревожный сигнал
МКУ Главстрой Нижнего Новгорода направит сотни миллионов на благоустройство кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.