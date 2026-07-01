Когда комфорт снова за рулём: АвтоВАЗ вернул Lada Vesta опцию, исчезнувшую несколько лет назад

Lada Vesta наконец-то перестала напоминать аскетичную телегу из прошлого десятилетия. АвтоВАЗ официально вернул в строй автоматический климат-контроль и добавил телематическую систему "Коннект Старт". Теперь водителю не нужно судорожно крутить ручки, пытаясь поймать баланс между Арктикой и Сахарой. Машина берет управление атмосферой на себя, опираясь на показания трех датчиков. Внедрение этих опций — важный шаг в импортозамещении, над которым завод бился последние два года.

Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ LADA VESTA SPORT

Укрощение температуры в салоне

Новая система климата работает как слаженный оркестр. Три датчика непрерывно сканируют пространство, чтобы поддерживать заданный градус без участия человека. Управление вывели на классические вращающиеся рукоятки с четкой индикацией. Если этого мало, все параметры дублируются на огромном 10-дюймовом планшете мультимедиа. Это не просто эксплуатация нового автомобиля, а попытка догнать ушедшие вперед иномарки.

"Возврат климат-контроля — это победа над дефицитом китайских и европейских микросхем. Система стала стабильнее, а алгоритмы распределения потоков теперь учитывают специфику нашего климата", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Раньше отсутствие комфортных опций заставляло многих смотреть в сторону вторичного рынка. Люди искали надежные японские авто, лишь бы не лишаться привычных удобств. Теперь же Vesta пытается перехватить инициативу у параллельного импорта, предлагая заводскую гарантию на сложные узлы.

Смартфон как пульт управления

Телематика "Коннект Старт" превращает Lada в гаджет. Через приложение "Мир Лада" теперь можно удаленно проверить, не разрядился ли аккумулятор и сколько литров горючего плещется в баке. Это особенно актуально, учитывая, что стоимость АИ-92 заставляет владельцев внимательнее следить за расходом. Дистанционный запуск и контроль замков дверей — теперь штатные возможности, а не "колхоз" от сторонних установщиков сигнализаций.

Функция системы Возможности для водителя Климат-контроль Автоподдержание температуры по трем датчикам Lada Connect Start Удаленный запуск, поиск авто, статус дверей и АКБ Интерфейс Физические селекторы и 10-дюймовый тачскрин

"Внедрение штатной телематики снижает риск некорректного вмешательства в электрику. Сторонние системы часто вызывают программные сбои и конфликты с бортовым компьютером", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Важно помнить, что любые электронные навороты требуют ухода. Зимой владельцам стоит чаще заглядывать в бачок омывателя и следить за состоянием щеток, чтобы датчики на стекле работали корректно. Электроника любит чистоту и не терпит наплевательского отношения к регламенту.

Цена долгого ожидания

АвтоВАЗ держал паузу с 2022 года. Все это время Vesta выпускалась в упрощенном виде, что вызывало споры о ее конкурентоспособности. Сейчас завод обещает предлагать новые опции во всех комплектациях. Однако правила автокредитования с июля стали жестче, что может охладить пыл потенциальных покупателей, несмотря на возвращение долгожданного комфорта.

"Сложные опции неизбежно поднимут прайс. Покупателям нужно ловить момент, пока дилеры не начали массово навешивать дополнительные услуги на обновленные версии", — отметил для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Пока ценники держатся в секрете, но рынок уже прогрет. Vesta пытается доказать, что она не просто утилитарный инструмент, а современный автомобиль. Учитывая, как активно выбирают лучшие седаны из Поднебесной, Тольятти жизненно необходимо было вернуть комфорт в салон. Иначе борьба за кошелек россиянина будет проиграна окончательно.

Ответы на популярные вопросы о Lada Vesta

Можно ли установить климат-контроль на старую Весту?

Штатно — нет. Система требует замены блоков управления, датчиков и существенной переделки жгутов проводки. Это финансово нецелесообразно.

Будет ли работать приложение "Мир Лада", если нет интернета?

Основные функции требуют стабильного GSM-сигнала. В глухих лесах или глубоких паркингах управление через смартфон станет недоступным.

Как климат-контроль влияет на расход топлива?

Автоматика работает точнее ручного кондиционера, оптимизируя нагрузку на компрессор. Рост расхода будет минимальным, в пределах 0,5 литра.

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