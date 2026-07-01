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Россияне нашли способ меньше зависеть от бензина: продажи этих автомобилей взлетели почти на 50%

Авто

Российские автомобилисты начали массово пересаживаться на транспорт с альтернативными силовыми установками. На фоне нестабильности топливного рынка продажи гибридных машин подскочили на треть всего за одну неделю, а спрос на чистые электрокары сдерживается лишь физическим отсутствием машин у дилеров. 

Zeekr 9X
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Zeekr 9X

Гибридный прорыв: почему спрос вырос на 50%

За прошедшую неделю россияне поставили на учет 1754 гибридных автомобиля. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", этот показатель почти на 50% превышает средние значения текущего года. Основной интерес сосредоточен на последовательных гибридах, где бензиновый двигатель выполняет роль генератора, заряжая батарею, но не вращая колеса напрямую. Лидерами продаж стали липецкий Evolute i-Space (337 ед.), импортный Geely EX5 EM-i (328 ед.) и Voyah Free (301 ед.).

"Гибриды сегодня — самый прагматичный выбор. Водитель получает динамику электрокара и возможность проезжать до 100 км по городу вообще без включения ДВС, но при этом он полностью застрахован от поиска зарядки на трассе за счет обычного бензобака", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Такая популярность обусловлена универсальностью: большинство современных моделей позволяют зарядить батарею с 20% до 80% всего за полчаса, используя станции быстрой зарядки, но сохраняют привычный запас хода на уровне обычных легковых авто. Это особенно актуально в условиях, когда сокращение экспорта горючего может косвенно влиять на внутренние логистические цепочки и доступность топлива на АЗС.

Дефицит розеток или дефицит машин: реальные проблемы рынка

В сегменте электромобилей ситуация иная: спрос растет, но упирается в отсутствие предложения. Лидер сектора Evolute i-Joy оказался в дефиците, а новинка от "Яндекса" — Umo 5 — разошлась скромным тиражом в 45 штук за неделю из-за ограниченных поставок. Российские производители столкнулись с нехваткой машинокомплектов, что привело к увеличению сроков ожидания заказанных авто до нескольких недель.

"Мы видим, что на классифайдах количество объявлений о продаже подержанных 'электричек' сократилось почти на треть. Рынок выметают: всё, что стоило адекватных денег, уже раскуплено. Новым владельцам стоит быть внимательными, ведь техника из параллельного импорта часто требует адаптации, иначе трудности локализации превратят экономию в дорогостоящий ремонт", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Параллельно наблюдается рост цен на подержанном рынке (+34% по объему сделок), так как официальные поставки "электричек" из-за рубежа остаются дорогими и не подпадают под государственные льготы. В компании Evolute подтвердили, что для покрытия ажиотажного спроса производственные программы приходится расширять в экстренном режиме.

Дилеры отмечают, что если раньше покупка электрокара была "игрушкой" или экспериментом, то теперь это осознанный поведенческий сдвиг. Очереди на АЗС и колебания цен на бензин заставили покупателей пересчитать стоимость владения. Интересно, что часть клиентов, планировавших покупку обычного авто с ДВС, меняют решение в пользу гибридов прямо в автосалоне.

"Для большинства владельцев электромобилей в России инфраструктурный коллапс пока не грозит. Около 10 тысяч зарядок по стране — это немного, но львиная доля пользователей живет в частном секторе или имеет свои точки в паркингах. То есть они вообще не зависят от внешних факторов и публичных очередей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

По прогнозам экспертов, к концу года доля гибридов может занять до 10% всего автомобильного рынка РФ, в то время как чистые электромобили останутся в нишевом сегменте с долей около 1%. Главным препятствием для массовой "электрификации" остается не отсутствие розеток, а высокая стоимость входа и ограниченность серийного производства внутри страны.

Сравнение типов силовых установок

Параметр Гибрид (последовательный) Электромобиль (BEV)
Зависимость от АЗС Нужен бензин для генератора Полностью отсутствует
Запас хода 800-1200 км (суммарно) 300-600 км (реально)
Налоговые льготы Зависят от региона (редко) Бесплатная парковка, без налога
Наличие у дилеров Ограниченный выбор Выраженный дефицит

Ответы на популярные вопросы

1. Почему возник дефицит электромобилей в России?

Основная причина — нехватка машинокомплектов у отечественных заводов и высокая скорость вымывания ликвидных подержанных машин с рынка. Импортные модели стоят дорого, что смещает фокус на дефицитный локальный продукт.

2. Грозят ли владельцам электрокаров очереди на зарядных станциях?

На данный момент массового скопления машин у ЭЗС не наблюдается. Эксперты отмечают, что большинство владельцев используют домашние или офисные зарядные устройства, не создавая нагрузки на публичную инфраструктуру.

3. В чем преимущество последовательного гибрида перед обычным?

Последовательный гибрид позволяет экономить топливо в городе, используя только электротягу, но не ограничивает владельца в дальних поездках, так как бензиновый двигатель всегда готов подзарядить батарею на ходу.

4. Распространяется ли господдержка на импортные электромобили?

Нет, льготы и программы субсидирования в основном направлены на поддержку автомобилей отечественной сборки. Импортные "электрички" остаются значительно дороже в приобретении и содержании.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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