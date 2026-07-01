Зависимость стала фатальной: сокращение экспорта горючего из РФ обрушило рынок соседей

Российский топливный кризис, спровоцированный атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, вышел далеко за пределы внутренних границ. Рост стоимости горючего зафиксировали не только российские водители, но и автомобилисты в соседних государствах, включая Узбекистан. Пока власти стран Центральной Азии пытаются нивелировать последствия, рынок реагирует на дефицит ресурсов резким скачком цен.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Региональный масштаб топливного дефицита

Ситуация с поставками энергоносителей становится все более напряженной. Если внутри России сети АЗС фиксируют подорожание топлива примерно на 8%, то в Узбекистане с начала июня ценники на заправках выросли на 15–20%. Страна столкнулась с острой нехваткой импортного бензина — основного ресурса, покрывающего более половины внутреннего спроса. Особенно критично это отразилось на владельцах машин, использующих АИ-92, ведь, как сообщает 110km.ru, подобные колебания рынка ставят под угрозу доступность качественного горючего для частных лиц.

"Рост стоимости топлива в соседних странах — прямое следствие разрыва логистических цепочек и снижения экспортного потенциала российских НПЗ. Рынок чувствителен к любым перебоям, и даже при наличии межправительственных соглашений приоритет поставок неизбежно смещается в сторону внутреннего потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Системные сбои и зависимость от импорта

Российская перерабатывающая отрасль пострадала от попыток противника вывести из строя энергетическую инфраструктуру: простаивает почти треть мощностей. Минэнерго Узбекистана продолжает настаивать, что введенный в РФ запрет на экспорт нефтепродуктов не касается поставок по межправительственным договорам.

Однако на практике рыночные механизмы работают иначе: сокращение общего объема производства лишает соседей стабильных поставок. Многие автовладельцы, опасаясь роста цен, вынуждены перестраивать свои маршруты и всерьез задумываться о правилах хранения остатков топлива.

Статистика подтверждает уязвимость узбекского рынка: за четыре месяца 2026 года импорт бензина превысил 568 тысяч тонн, что вдвое выше показателей прошлого года. При собственном производстве в 417 тысяч тонн зависимость от зарубежных поставок стала критической. Пока НПЗ в РФ не вернутся к полноценной работе, ценовые рекорды на ташкентских биржевых торгах, вероятно, будут обновляться. Если ситуация не стабилизируется, разрыв между стоимостью российского бензина и локального топлива продолжит увеличиваться в пользу продавцов, что ударит по конечному бюджету водителей.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему цены в Узбекистане растут быстрее, чем в России?

Узбекистан на 50% зависит от поставок импортного бензина. Сокращение предложения в России привело к тому, что на рынок попадают меньшие объемы топлива, что неизбежно толкает биржевые цены вверх сильнее, чем на внутреннем рынке РФ.

Будут ли перебои с поставками в рамках соглашений?

Формально поставки по межправительственным договорам защищены, однако приоритет отдается внутренним нуждам российской экономики, что создает неформальный дефицит для экспортных направлений.

Сможет ли Узбекистан покрыть спрос своим бензином?

Текущих мощностей нефтепереработки внутри страны недостаточно для полного покрытия растущего потребления, которое значительно увеличилось после отказа от дешевых сортов топлива.

Когда стоит ожидать снижения цен на АЗС?

Стабилизация прогнозируется только после восстановления поврежденных мощностей российских НПЗ и снятия ограничений на экспорт нефтепродуктов.

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