Забудьте про привычные 90: Минтранс готовит гибкие скоростные лимиты для российских дорог

Российских водителей предупредили: ожидать реального ускорения на трассах из-за пересмотра лимитов не стоит. Минтранс готовит новые методические рекомендации по скоростным режимам, которые должны заработать в 2027 году. Однако вместо долгожданного повышения планки до 150 км/ч на современных магистралях автомобилисты могут получить лишь новые ограничения, продиктованные близостью заправок, промзон и жилой застройки.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ограничение скорости 40 км/ч

Рекомендации вместо приказов: что изменится в 2027 году

Минтранс приступил к созданию новых критериев, по которым будут устанавливаться скоростные режимы на дорогах страны. Главная особенность документа — его рекомендательный характер. Местные власти и владельцы дорог смогут самостоятельно определять, с какой скоростью разрешить движение на конкретном участке, опираясь на его загруженность, качество асфальта и окружающую инфраструктуру.

Под прицел попадут отрезки дорог, граничащие с торговыми комплексами, зарядными станциями для электрокаров и промышленными объектами. Если раньше на трассе можно было держать стабильный темп, то новые правила позволяют "придавить" лимит из-за любого придорожного сервиса. Это вызывает опасения у тех, кто привык к быстрой езде по платным магистралям.

"Водителям стоит понимать, что любое усложнение дорожной инфраструктуры — будь то появление новой АЗС или склада — теперь станет легальным поводом снизить скорость. При этом правила парковки и остановки в таких зонах будут контролироваться строже, так как плотность потока вырастет", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Безопасность против скорости: мнение экспертов

Главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков настроен скептически. По его словам, изначально была надежда на повышение лимита до 150 км/ч, например, на трассе М-11 в летний период. Однако риторика Минтранса сфокусирована исключительно на безопасности. Это означает, что даже если на бумаге лимиты для категорий дорог вырастут, их тут же ограничат локальными знаками из-за "особых обстоятельств".

В итоге количество знаков на дорогах не уменьшится, а реальная скорость передвижения останется прежней или упадет. Вместо упрощения жизни водителей, новые методики могут создать юридическую базу для сохранения текущего положения дел под предлогом заботы о жизни граждан.

"Техническое состояние полотна часто позволяет ехать быстрее, но инженеры смотрят на аварийность. Если лимиты не повышают, водители начинают чаще нарушать, что приводит к ДТП. В таких случаях важно правильно фиксировать обстоятельства, так как оценка ущерба после столкновения на высоких скоростях всегда оказывается кратно выше", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Проблема "рваного" ритма и инфраструктурные ловушки

Одной из главных бед российских дорог остается "рваный" ритм движения, когда знаки 90, 60 и снова 90 км/ч сменяют друг друга каждые несколько километров. Эксперты надеялись, что новые рекомендации Минтранса помогут выровнять скоростной режим, сделав поездку более предсказуемой и безопасной. Однако предложенный подход с учетом заправок и промзон может лишь усугубить ситуацию.

Постоянные торможения и ускорения не только утомляют водителя, но и негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля. Особенно страдает электроника при резких перепадах нагрузки, что делает актуальными советы автомеханика по обслуживанию бортовых систем в условиях интенсивной эксплуатации.

"Любой 'рваный' темп — это износ колодок и трансмиссии. Если рекомендации Минтранса приведут к еще большей чехарде знаков, мы увидим рост обращений в сервисы с перегретыми тормозами и сбоями в работе адаптивного круиз-контроля, который просто 'сходит с ума' от таких перепадов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параметр изменений Суть и последствия Статус документа Рекомендательный (не обязателен к исполнению) Срок внедрения 2027 год Критерии ограничений Наличие АЗС, промзон, жилых домов рядом с дорогой Ожидаемый результат Сохранение текущих скоростей или их снижение

Ответы на популярные вопросы

Повысят ли скорость на платных трассах до 150 км/ч?

В новых рекомендациях Минтранса о массовом повышении лимитов речь не идет. Основной упор сделан на безопасность и локальные ограничения. Когда новые правила вступят в силу?

Планируется, что критерии для определения скоростных режимов начнут действовать в 2027 году. Кого коснутся изменения в первую очередь?

Водителей, чей маршрут проходит через участки с развитой придорожной инфраструктурой (магазины, сервисы, заводы). Станет ли меньше штрафов за превышение?

Напротив, из-за возможного появления новых ограничений в неожиданных местах риск получить штраф может вырасти.

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