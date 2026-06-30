Бензин по ссылке: как водителей разводят на деньги и данные в разгар топливного ажиотажа

Мошенники запустили новую волну атак на российских автовладельцев, используя ажиотажный спрос на горючее. Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие крупные сети АЗС, и обещают водителям "забронировать" топливо без очередей. Однако вместо канистры бензина доверчивые пользователи теряют доступ к своим аккаунтам в мессенджерах и персональные данные. Схемы становятся всё более изощрёнными: от фишинговых страниц до вредоносных мобильных приложений, обещающих мониторинг наличия топлива в реальном времени.

Фото: Wikipedia by Pcmanrules, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АЗС

Ловушка "официального" сайта: как угоняют Telegram-аккаунты

Самый опасный метод обмана сегодня выглядит предельно реалистично. Водителю присылают ссылку на ресурс, который полностью копирует дизайн известной сети заправок. На портале предлагают уникальную услугу: зарезервировать до 20 литров топлива и приехать к определенному времени. Как объяснил эксперт по кибербезопасности Angara Security Николай Долгов, критический момент наступает при попытке "оформить заявку". Сайт просит ввести номер телефона, привязанный к Telegram, и код из SMS.

"Этот код нужен преступникам вовсе не для бронирования места в очереди, а для прямой авторизации в вашем профиле. Как только вы вводите цифры на фальшивой странице, управление вашим аккаунтом мгновенно переходит к злоумышленникам", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Филипп Вербов из компании "СофтБаланс" добавил, что мошенники часто используют визуально похожие домены, меняя в адресе всего один символ или выбирая экзотические доменные зоны. Директор по развитию Solar AURA Александр Вураско подчеркнул: аферисты всегда играют на панике. Чем выше спешка и страх остаться с пустым баком, тем слабее работает критическое мышление у человека.

Шпионское ПО под видом поиска бензина

В "Лаборатории Касперского" зафиксировали массовое распространение вредоносных приложений. Пользователям предлагают скачать "умный навигатор" для поиска АЗС с гарантированным лимитом горючего. После установки программа запрашивает расширенные доступы к геолокации, камере и файловой системе. В итоге вместо информации о заправках мошенники получают доступ к личным фото, видео и банковским кодам, которые хранятся в памяти смартфона.

"Установка программ через сомнительные ссылки — это прямой путь к заражению устройства троянами. Если приложение начинает требовать доступ к вашим контактам и сообщениям для якобы простой функции поиска заправок, это повод немедленно удалить такой софт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ещё одна схема связана с социальным давлением. По словам Федора Музалевского из RTM Group, водителей завлекают в закрытые группы, создавая эффект "эксклюзивного клуба", где якобы распределяют талоны на скидки. Такое чувство общности расслабляет бдительность, и люди охотно называют любые коды подтверждения администраторам чата. Часто подобные махинации приводят к тому, что сервисная кнопка сигнализации оказывается бессильна против цифрового взлома, если доступ к телефону уже получен.

Топливные перекупщики и риск для двигателя

Помимо цифровых угроз, активизировались и уличные дельцы. Президент "Автомобильного союза" Сергей Канаев предупреждает: покупка бензина "с рук" в канистрах — это лотерея, в которой водитель всегда проигрывает. Проверить качество смеси в полевых условиях невозможно, а под видом АИ-95 часто продают сомнительные составы, которые могут прикончить топливную систему. Нередко такая замена топлива заставляет электронику работать на износе.

"Использование суррогата из канистры чревато детонацией и выходом из строя форсунок. Экономия или попытка избежать очереди выльется в дорогостоящий капитальный ремонт двигателя, который обойдется в десятки раз дороже самого топлива", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Признак подделки Реальная опасность Запрос кода из SMS для "брони" Кража доступа к Telegram или банковскому приложению Странный домен (лишние дефисы, буквы) Фишинговая страница для сбора данных карт Требование полной предоплаты Исчезновение "продавца" сразу после транзакции Установка APK-файла "для поиска" Вирусный захват данных и слежка за владельцем

В условиях неспокойного рынка важно помнить, что аномальный расход может быть связан и с программными сбоями. Чтобы не переплачивать, иногда помогает правильный сброс адаптаций ЭБУ, что значительно полезнее, чем поиск подозрительных скидок в интернете.

Ответы на популярные вопросы водителей

1. Почему опасно вводить номер телефона на сайтах "бронирования топлива"?

Это первый шаг к захвату вашего аккаунта в мессенджере. Номер телефона позволяет мошенникам инициировать вход, а последующий запрос кода из SMS дает им полный контроль над вашими переписками и данными. 2. Как отличить официальный сайт АЗС от подделки?

Внимательно смотрите на адресную строку. Лишняя буква, замена "i" на "1" или использование зон вроде. site вместо. ru — явные признаки фишинга. Настоящие компании не просят коды доступа для простых информационных услуг. 3. Можно ли покупать бензин с доставкой по объявлению?

Это крайне рискованно. Чаще всего мошенники требуют полную предоплату и исчезают. Даже если топливо привезут, его качество и объем никто не гарантирует, что может привести к поломке авто. 4. Вредят ли сторонние приложения для "мониторинга АЗС" телефону?

Если программа скачана не из официального магазина (App Store или Google Play), она может содержать шпионское ПО. Такие приложения воруют пароли и личный контент под маской полезного сервиса.

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