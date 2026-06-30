Наконец-то нормальный способ: как проверить машину на запреты и залоги всего за 250 рублей

Покупка подержанного автомобиля с электронным ПТС (ЭПТС) таит в себе скрытую ловушку: в отличие от бумажного носителя, свободного доступа к личным данным владельцев в цифровом документе не существует. Потенциальный покупатель не может просто "заглянуть" в паспорт, чтобы подтвердить личность продавца, — эта информация скрыта в закрытом контуре системы. Единственный способ избежать сделки с мошенником или посредником — заставить собственника авторизоваться в системе прямо при вас и показать содержимое личного кабинета, иначе риск приобрести проблемный транспорт возрастает в разы.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Два способа получить выписку из ЭПТС

С ноября 2020 года бумажные ПТС ушли в прошлое, и теперь вся история машины хранится в Системе электронных паспортов (СЭП). У рядового водителя есть два легальных пути подтвердить чистоту документов. Первый — через официальный портал СЭП. Здесь потребуется зайти в личный кабинет, пополнить счет и запросить данные по VIN-номеру. Краткая справка бесплатна, но для сделки лучше заказать расширенную версию за 250 рублей — она формируется буквально за несколько минут.

"Главная проблема в том, что многие покупатели путают наличие номера ЭПТС с правом собственности. В системе может быть указан один человек, а перед вами стоит совсем другой. Если продавец отказывается показать данные через свой профиль, это повод немедленно прекратить переговоры", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Второй вариант — портал Госуслуг. В разделе "Транспорт" можно заказать выписку из реестра ТС. Это часто удобнее, так как данные подтягиваются автоматически, однако ожидание результата может затянуться до одного рабочего дня. При выборе надежного автомобиля скорость проверки часто играет решающую роль, поэтому портал СЭП остается в приоритете у профессиональных подборщиков.

Зачем проверять "цифру" перед сделкой

Проверка электронного паспорта — это не просто формальность, а юридическая страховка. Выписка позволяет вскрыть наличие залогов, запретов на регистрацию и других обременений, которые физически невозможно увидеть на кузове или в салоне машины. Огромный пласт рисков связан с "серым" импортом: в ЭПТС обязательно должен быть проставлен статус о корректном завершении таможенных процедур.

"Особенно внимательно нужно проверять машины, ввезенные из-за рубежа. Если в электронном паспорте нет отметки о полной уплате пошлин или таможенный статус подвис, вы просто не сможете поставить машину на учет, а деньги продавцу уже будут отданы. Исправлять такие косяки придется месяцами через суды", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Когда вы изучаете вторичный автомобильный рынок, помните: слова продавца всегда нужно сверять с базой данных. Юридическая чистота сегодня стоит дороже, чем идеальное состояние двигателя.

На что смотреть в электронном паспорте

В первую очередь убедитесь, что статус документа — "действующий". Если ЭПТС находится в статусе "незавершенный" или "аннулированный", покупка превратится в груду металла, которую нельзя эксплуатировать. Сверьте VIN, марку, год и технические характеристики. Любое расхождение в одну цифру — это гарантированный отказ в ГИБДД.

Критически важный пункт — утилизационный сбор. В ЭПТС должна стоять отметка, что он уплачен. Если этой записи нет, обязанность по его оплате (а это могут быть сотни тысяч рублей) ляжет на плечи нового владельца. Без квитанции об уплате утильсбора инспектор даже не начнет осмотр автомобиля.

"Иногда в ЭПТС указаны неверные технические параметры, например, мощность двигателя или масса, что влияет на налоги. Проверяйте каждый символ. Если нашли ошибку до покупки, пусть её исправляет нынешний владелец через организацию, выдавшую паспорт, иначе потом это станет вашей головной болью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Параметр проверки На что обратить внимание Статус ЭПТС Должен быть только "Действующий" Утилизационный сбор Наличие отметки об уплате — обязательно Личные данные Должны совпадать с паспортом продавца в ЛК СЭП Таможня Статус завершения оформления (для импортных авто)

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купить машину, если у продавца нет доступа к ЛК СЭП?

Это огромный риск. Без входа в систему вы не подтвердите, что он является законным владельцем. Лучше настоять на восстановлении доступа через Госуслуги перед сделкой.

Сколько стоит расширенная выписка из электронного паспорта?

На официальном портале СЭП стоимость формирования расширенной выписки для физического лица составляет около 250 рублей.

Кого затронет проблема отсутствия отметки об утильсборе?

В первую очередь покупателя. Без этой отметки ГИБДД откажет в постановке на учет, и машину придется парковать "на прикол" до решения финансового вопроса.

Как быстро обновляется информация в ЭПТС после смены владельца?

Внесение изменений обычно занимает от нескольких часов до пары дней после того, как обе стороны подтвердят сделку в системе.

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