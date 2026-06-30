Регистрация — не финал: как расторгнуть договор, если в автомобиле обнаружились дефекты

Расторгнуть сделку по покупке автомобиля после его регистрации в ГАИ вполне реально, однако процедура и шансы на успех радикально различаются в зависимости от того, кто выступал продавцом. Постановки машины на учет недостаточно для того, чтобы считать сделку окончательной и бесповоротной — закон оставляет покупателю "окно возможностей", особенно если транспортное средство оказалось с дефектом или скрытыми проблемами. Основная сложность заключается в статусе контрагента: вернуть деньги за неудачную покупку у юридического лица значительно проще, чем пытаться аннулировать договор с частником.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Регистрация в ГАИ и право собственности: в чем разница

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что визит в регистрационное подразделение ГИБДД ставит точку в переходе права собственности. На самом деле учет в ГАИ — это лишь административная процедура, необходимая для допуска машины к участию в дорожном движении. Право владения переходит в момент подписания акта приема-передачи и выполнения условий договора. Это означает, что даже если в ПТС уже вписан новый владелец, договор можно оспорить и аннулировать при наличии законных оснований.

"Важно понимать, что регистрация автомобиля не является доказательством его полной технической исправности или юридической чистоты. Если после посещения ГАИ выяснится, что машина попала в скрытую аварию, последствия которой не позволяют её безопасно эксплуатировать, покупатель имеет полное право требовать аннулирования сделки через суд", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Покупка у юрлица: 15 дней на раздумья и возврат

Защита прав потребителей при покупке авто у дилера или компании работает гораздо эффективнее. Как отмечает автомобильный юрист Лев Воропаев, закон дает покупателю 15 дней на обнаружение практически любых недостатков в новом автомобиле. В этот период даже не самая критичная поломка может стать поводом для возврата всей суммы. Если же срок в две недели пропущен, расторжение договора возможно только при выявлении существенного недостатка, который невозможно устранить без несоразмерных затрат или который проявляется повторно.

Для инициации процесса достаточно направить официальную претензию в адрес компании-продавца. Это часто становится эффективным методом, особенно когда речь идет о заводском браке. При этом важно учитывать, что ошибки в эксплуатации могут лишить владельца права на возврат, поэтому правила эксплуатации автомобиля должны соблюдаться неукоснительно с первых километров пробега.

"Если в течение первых 15 дней вы заметили посторонние шумы, некорректную работу электроники или дефекты сборки, не ждите первого ТО. Сразу фиксируйте обращение письменно. Юридическое лицо обязано принять товар обратно, если не докажет, что поломка произошла по вашей вине", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сделки между физлицами: почему вернуть машину почти невозможно

Ситуация с подержанным транспортом, купленным "с рук", кардинально иная. Закон о защите прав потребителей на такие сделки не распространяется. Отношения регулируются Гражданским кодексом, который требует доказать, что продавец сознательно скрыл критические дефекты. На практике доказать умысел крайне сложно. Если в договоре указано, что покупатель ознакомлен с техническим состоянием и претензий не имеет, шансы на расторжение стремятся к нулю.

Именно поэтому проверка истории машины до оплаты становится критически важной. Случаи, когда покупка авто с пробегом оборачивается бесконечными ремонтами из-за конструктивных просчетов двигателя или скрытого участия в ДТП, чаще всего ложатся на плечи нового владельца. Вернуть автомобиль обычному человеку можно только в случае, если он находится в залоге или под арестом, о чем не было заявлено при продаже.

"В судах по спорам между гражданами действует принцип: видели, что покупали. Если вы не провели тщательную диагностику до подписания договора, доказать, что коробка передач уже была сломана, будет почти невозможно. Юридически расторжение сделки с физлицом — это один из самых сложных процессов в автоправе", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Условие Особенности расторжения Покупка у юрлица (новое авто) Любой дефект в первые 15 дней или существенный брак позже. Покупка у физлица (с пробегом) Только доказанное сокрытие критических неисправностей. Юридические обременения Залог или запрет регдействий — прямое основание для отмены сделки. Документальные ошибки Подделка подписей или ПТС аннулирует договор полностью.

Ответы на популярные вопросы о расторжении договора

Можно ли вернуть машину, если она уже на номерах?

Да, регистрация в ГИБДД не блокирует возможность расторжения договора, если выявлены законные основания для возврата товара. Сколько времени есть на возврат бракованного авто дилеру?

На возврат при любом дефекте дается 15 дней. После этого срока — только при наличии серьезных поломок, которые нельзя устранить быстро. Что делать, если продавец-частник отказывается забирать машину?

Необходимо направить досудебную претензию ценным письмом, а затем обращаться в суд с иском о расторжении договора купли-продажи. Поможет ли наличие диагностической карты при возврате?

Да, если в ней не указаны дефекты, которые проявились сразу после покупки, это может служить доказательством сокрытия информации продавцом.

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